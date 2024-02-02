I leader dell’UE chiedono una soluzione a due Stati per Israele e Palestina

Bruxelles (EuroEFE) – Giovedì (primo febbraio) i leader dell’Unione europea hanno chiesto una soluzione a due Stati per garantire la pace e la sicurezza tra Israele e Palestina e hanno discusso la possibilità di lanciare una conferenza di pace con altri partner internazionali per aprire la strada.

“C’è una fortissima convergenza politica all’interno del Consiglio europeo sull’estrema importanza di rilanciare il processo negoziale per una soluzione a due Stati”, ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una conferenza stampa al termine del vertice straordinario dei capi dell’UE a Bruxelles.

I capi di Stato e di governo dell’UE hanno avuto un “approfondito scambio di opinioni” sulla situazione in Medio Oriente, anche se non hanno adottato conclusioni scritte in merito.

Per Borrell Israele "non può costruire la pace solo con mezzi militari" L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha nuovamente criticato lo Stato di Israele, facendo pressioni per una soluzione a due Stati per la questione palestinese, e affermando che lo Stato ebraico …

“Abbiamo riaffermato con forza la richiesta di due Stati, che devono garantire il diritto di Israele all’esistenza e alla sicurezza, ma anche garantire che i due popoli possano vivere in coesistenza, in pace e sicurezza”, ha dichiarato Michel.

Questo deve significare che ci possono essere accordi di pace non solo tra Israele e Palestina, ma anche tra Israele e i Paesi vicini.

Michel ha indicato che, in questo contesto, i leader dell’UE hanno discusso i parametri e i margini indicati dall’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’UE, Josep Borrell, per “avviare una conferenza di pace con altri partner e attori”.

“Torneremo sull’argomento in un prossimo Consiglio europeo”, ha dichiarato Michel, aggiungendo che rimarranno “molto coinvolti” nella questione.

Borrell ha recentemente presentato una road map per rilanciare la soluzione dei due Stati, in cui propone la possibilità che l’UE e altri partner internazionali avviino una conferenza di pace, a cui si aggiungerebbero successivamente israeliani e palestinesi, che dovrebbero concludere i termini della pace.

Il politico belga ha anche spiegato che i leader hanno assicurato di essere “estremamente determinati a ridurre il più possibile il rischio di escalation regionale”, soprattutto nel Mar Rosso, dove l’UE si sta preparando a inviare una missione navale difensiva per proteggere le navi commerciali dagli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi.

A Bruxelles poste le basi per l'operazione nel Mar Rosso proposta da Germania, Francia e Italia Vi sarebbe concordanza tra i Paesi dell’Unione europea sull’avvio di una missione militare nel Mar Rosso in grado di garantire la sicurezza del traffico marittimo. Nel Consiglio Affari Esteri “abbiamo concordato in linea di principio” di stabilire una missione navale …

Inoltre, ha dichiarato che continuano a chiedere “senza sosta” il rilascio incondizionato degli ostaggi presi da Hamas nell’attacco a Israele del 7 ottobre.

E che continuano a lavorare per garantire che gli aiuti umanitari possano essere consegnati a Gaza, data la gravità e l’urgenza della situazione.

“Ogni civile conta”, ha concluso Michel.

[a cura di Sandra Municio]

Leggi qui l’articolo originale.