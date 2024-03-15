Hamas presenta una proposta di cessate il fuoco che prevede lo scambio di ostaggi con prigionieri

Hamas ha presentato ai mediatori una proposta di cessate il fuoco per Gaza che comprende una prima fase di rilascio di donne, bambini e anziani israeliani, secondo una proposta vista da Reuters venerdì (15 marzo), che è già stata definita da Israele irrealistica.

Intanto, il movimento islamista al potere nella Striscia di Gaza denuncia una nuova strage di persone che si trovavano in fila per ricevere gli aiuti umanitari nella parte settentrionale di Gaza City. Secondo Hamas, i militari israeliani avrebbero sparato sulla folla uccidendo 20 persone e ferendone oltre 150.

Giovedì scorso Hamas ha dichiarato di aver presentato ai mediatori una visione globale di un accordo di tregua basato sulla cessazione di quella che definisce l’aggressione israeliana contro i palestinesi nella Striscia di Gaza, sulla fornitura di soccorsi e aiuti, sul ritorno degli sfollati di Gaza alle loro case e sul ritiro delle forze israeliane.

Il rilascio includerebbe una prima fase di rilascio di donne, bambini, anziani e ostaggi malati israeliani in cambio del rilascio di 700-1000 prigionieri palestinesi.

Secondo la proposta, Hamas ha detto che concorderà una data per un cessate il fuoco permanente dopo lo scambio iniziale di ostaggi e prigionieri.

Una scadenza per il ritiro israeliano da Gaza sarà concordata dopo la prima fase, ha affermato Hamas nella sua proposta.

Il gruppo militante islamico palestinese ha affermato che tutti i detenuti di entrambe le parti saranno rilasciati in una seconda fase del piano.

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la nuova posizione di Hamas si basa su “richieste irrealistiche”.

Nuova strage di civili in coda per gli aiuti umanitari

Intanto, Hamas denuncia continue stragi di civili in coda per gli aiuti umanitari. Questa mattina, i funzionari di Hamas hanno denunciato un attacco israeliano contro i palestinesi in attesa di aiuti a Gaza City. Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas ha affermato che almeno 20 corpi e 155 feriti sono arrivati all’ospedale al-Shifa di Gaza City dopo l’incidente. Le forze israeliane avrebbero preso di mira “un raduno di cittadini in attesa di aiuti presso la rotonda Kuwait a Gaza City”, ha dichiarato l’ufficio stampa di Hamas.

L’ultimo attacco “si aggiunge alla serie di massacri e di attacchi brutali contro i civili indifesi che devono affrontare la politica sionista della fame”, ha aggiunto.

“L’incapacità della comunità internazionale e delle Nazioni Unite di agire contro l’esercito di occupazione è stata una luce verde per commettere altri crimini orribili”, ha aggiunto la dichiarazione.

L’esercito israeliano ha negato di aver aperto il fuoco contro le persone in fila per ricevere gli aiuti umanitari alla rotonda Kuwait, nella parte settentrionale di Gaza City.

In totale, secondo il ministero della Sanità di Gaza, almeno 29 palestinesi sono stati uccisi giovedì mentre attendevano gli aiuti in due distinti attacchi israeliani nella Striscia di Gaza.

Il conflitto di Gaza ha provocato lo sfollamento della maggior parte dei 2,3 milioni di abitanti dell’enclave. Scene caotiche e incidenti mortali si sono verificati durante la distribuzione degli aiuti mentre le persone disperatamente affamate cercavano cibo.

Il 29 febbraio le autorità sanitarie palestinesi hanno affermato che le forze israeliane hanno ucciso più di 100 palestinesi mentre aspettavano la consegna di aiuti vicino a Gaza City. Israele ha attribuito la morte alla folla che circondava i camion degli aiuti, affermando che le vittime erano state calpestate o investite.

Giovedì a Deir Al-Balah, sempre nel centro di Gaza, un missile israeliano ha colpito una casa, uccidendo nove persone, hanno detto medici palestinesi. I residenti hanno affermato che i bombardamenti aerei e terrestri israeliani sono continuati durante la notte in tutta l’enclave, inclusa Rafah, nel sud, dove si stanno rifugiando oltre un milione di sfollati.

La guerra è stata innescata da un attacco guidato da Hamas contro le città del sud di Israele il 7 ottobre che ha provocato la morte di 1.200 persone e la presa di 253 in ostaggio, secondo i conteggi israeliani.

Da allora, secondo le autorità sanitarie di Gaza, l’assalto aereo, marittimo e terrestre di Israele contro Gaza ha ucciso più di 31.000 persone e ne ha ferite oltre 71.500.

Gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e il militante islamico Hamas sono finora falliti. Mentre Israele ha affermato di cercare un accordo che garantisca il rilascio degli ostaggi a Gaza in cambio del rilascio dei palestinesi detenuti da Israele, Hamas insiste che un accordo dovrebbe porre fine alla guerra.

Con la guerra giunta al sesto mese, l’ONU ha avvertito che almeno 576.000 persone a Gaza – un quarto della popolazione – sono sull’orlo della carestia e la pressione globale è cresciuta su Israele affinché consenta un maggiore accesso.

Israele nega di aver ostacolato la consegna degli aiuti a Gaza. Ha attribuito i ritardi agli insuccessi delle agenzie umanitarie e ha accusato Hamas di dirottare gli aiuti. Hamas lo nega e afferma che Israele usa la fame come arma nella sua offensiva militare.

Il commissario UE per la gestione delle crisi esorta Israele a consentire un migliore accesso a Gaza via terra I lanci aerei e il corridoio marittimo non basteranno a sostituire gli aiuti umanitari trasportati dai camion a Gaza, dove la popolazione è sull’orlo della carestia, ha dichiarato giovedì (14 marzo) il commissario europeo per la Gestione delle crisi Janez …

Giunta a Gaza la nave partita da Cipro con a bordo aiuti umanitari

Secondo i dati del motore di ricerca specializzato VesselFinder, la nave Open Arms partita martedì da Cipro con 200 tonnellate di cibo a bordo diretta a Gaza si trova è giunta nelle acque di Gaza. Nell’area l’esercito americano sta allestendo un molto per consentire la distribuzione di fino a due milioni di pasti al giorno. Pur accogliendo le navi umanitarie, funzionari palestinesi e delle Nazioni Unite affermano che le consegne marittime non sostituiscono l’invio di aiuti attraverso i valichi terrestri.

Giovedì (14 marzo), anche il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha affermato che i lanci aerei e il corridoio marittimo non basteranno a sostituire gli aiuti umanitari trasportati dai camion a Gaza, dove la popolazione è sull’orlo della carestia.

Le rotte terrestri rimangono il modo “più rapido, semplice ed efficiente” per portare rifornimenti a Gaza, ha detto Lenarčič a un gruppo di giornalisti, tra cui Euractiv, a Bruxelles.

“Non esiste alcun sostituto significativo per l’accesso alla terra (…) chiediamo a Israele di aprire ulteriori valichi di terra”, ha detto.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è recata a Cipro la scorsa settimana per lanciare il corridoio marittimo verso Gaza insieme al presidente cipriota Nikos Christodoulides. Un certo numero di Stati membri dell’UE, tra cui Germania, Paesi Bassi e Italia si sono impegnati a sostenere la realizzazione del corridoio. Ci sono voluti circa quattro mesi di negoziati diplomatici, che hanno coinvolto UE, Stati Uniti, Regno Unito e altri Paesi, per convincere Israele ad accettare il corridoio marittimo.

[a cura di Simone Cantarini]