Guerra russa in Ucraina: una settimana decisiva

Il fronte della guerra in Ucraina è in continua evoluzione. La notizia più sconcertante e inaspettata è stata la rottura del fronte russo: lo “chef di Putin” Yevgeny Prigožin, a capo della milizia privata Wagner, ha inflitto un pesantissimo attacco politico al Cremlino, rinnegando la narrazione propagandistica che riteneva la NATO responsabile della guerra “preventiva” russa, per la denazificazione dell’Ucraina e la protezione dei territori già annessi dopo l’invasione russa della Crimea.

Prigožin ha poi minacciato di marciare su Mosca, se il Presidente non avesse sostituito i vertici del ministero della Difesa e del Consiglio di sicurezza; Putin si è visto costretto a dichiarare l’alto tradimento, in un discorso alla nazione.

La crisi interna sembrerebbe essere rientrata grazie alla mediazione del presidente della Bielorussia Alexander Lukašėnka, che avrebbe assicurato un cordone di protezione alla Wagner e al suo capo. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per comprendere i riflessi politici ed economici della crisi della Wagner, aspettando il vertice dell’Alleanza atlantica a Vilnius, in programma a luglio.

La settimana appena trascorsa doveva inoltre mettere in evidenza il rinnovato sostegno dell’Occidente allargato all’Ucraina, durante i due giorni di Conferenza per la ricostruzione organizzata dai governi di Zelens’kyj e Sunak (il primo ministro britannico), a Londra il 21 e 22 giugno.

Almeno per il momento, la partecipazione di 60 delegazioni e della presidente della Commissione europea ha confermato, quindi, che una certa stanchezza delle opinioni pubbliche mondiali non starebbe intaccando gli impegni internazionali già assunti, lanciando così un duplice messaggio al Cremlino: oltre all’assistenza militare sul campo, il mondo libero è pronto a sostenere la ricostruzione del Paese aggredito, già durante la guerra e dopo, alle condizioni minime di Pace fissate dagli ucraini.

Dal punto di vista economico- finanziario, invece, la Conferenza di Londra ha prodotto un salvagente assicurativo per gli investimenti privati, oltre all’impegno a finanziare il debito ucraino per mantenere l’operabilità dell’amministrazione (ad esempio per il pagamento degli stipendi).

Altri strumenti e meccanismi di sostegno sono stati presentati dalla Commissione europea, che però dovrà fare sintesi tra le posizioni dei 27 governi nazionali dell’UE, poiché sugli ambiti politici più sensibili è richiesta l’unanimità (come per il bilancio di lungo periodo o la politica estera).

Proprio il voto all’unanimità ha ritardato – e di molto – l’adozione dell’undicesimo pacchetto di sanzioni europee nei confronti della Russia.

L’accordo è stato raggiunto venerdì dai rappresentanti permanenti dei 27 governi, ma soltanto dopo che alcuni Paesi – come Grecia e Ungheria – si sono visti concedere pesanti distinguo politici, come l’eccezione dalla black list UE di alcune aziende russe che operano in settori nazionali strategici.

Ad ogni modo, l’obiettivo del nuovo pacchetto è contrastare l’aggiramento delle sanzioni tramite triangolazioni commerciali con Paesi terzi, che fin qui hanno speculato sull’aggressione dell’Ucraina.