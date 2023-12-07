Grecia e Turchia rilanciano le relazioni dopo anni di tensioni

La visita, per certi versi storica, del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ad Atene ha riportato Turchia e Grecia dopo anni tensioni verso la via del dialogo. “La Turchia vuole trasformare l’Egeo in un mare di pace e amicizia”, ha affermato Erdogan parlando al fianco del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ad Atene, usando parole di tono nettamente diverso rispetto a quelle utilizzate in passato quando le tensioni tra Atene e Ankara erano al massimo livello, minacciando la stabilità del Mediterraneo orientale.

“Non c’è problema che non possa essere risolto tra noi”, ha detto Erdoğan ai giornalisti, aggiungendo che è “naturale che due vicini che condividono lo stesso paesaggio abbiano divergenze di opinione”.

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin beşinci toplantısını @PrimeministerGR ile bugün Atina'da gerçekleştirdik. Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi ile ilişkilerimizi geliştirme yönündeki irademizi en üst seviyede teyit ettik. 🇹🇷🇬🇷… pic.twitter.com/f7qwVqFBpS — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 7, 2023

Ankara ha la volontà di risolvere tutte le controversie in sospeso con il suo vicino, ha detto Erdoğan, aggiungendo che la convocazione del quinto round del consiglio di cooperazione ad alto livello, interrotto sei anni fa, è un segno delle “nostre buone intenzioni”.

“La Turchia e la Grecia aspirano a dare l’esempio al mondo con i passi che intraprenderemo”, ha osservato.

Insieme ad una numerosa delegazione, Erdoğan si è recato ad Atene per la prima volta dal 2017, dopo un lungo periodo di tensione segnato da contrasti sulla migrazione, sull’esplorazione delle risorse energetiche dell’Egeo e sulla sovranità territoriale.

In precedenza, aveva incontrato la sua controparte greca, Katerina Sakellaropoulou, che aveva espresso la speranza che le relazioni si sviluppassero su “un terreno solido, che aiuterebbe entrambe le parti”.

Secondo quanto riporta il quotidiano turco Daily Sabah, Erdoğan e Mitsotakis hanno concordato di portare avanti le relazioni al “livello più alto”, discutendo anche una serie di progetti infrastrutturali, tra cui un secondo ponte lungo il confine terrestre, e l’incremento del turismo.

“I nostri ministri degli Esteri condurranno sforzi determinati sui nostri rispettivi punti di vista sull’Egeo e sul Mediterraneo”, ha affermato Erdoğan. “È nostro genuino desiderio risolvere le nostre controversie con un dialogo costruttivo”.

Erdoğan ha anche affermato di aver esortato Mitsotakis ad aderire al diritto internazionale sulla questione del miglioramento delle condizioni della minoranza turca musulmana nella regione greca della Tracia occidentale.

Alla fine della conferenza, Mitsotakis si è rivolto ai suoi “cittadini musulmani” e ha detto: “Tracia significa per noi il desiderio di musulmani e cristiani di vivere fianco a fianco in pace e il governo greco continuerà a lavorare in linea con le politiche del dopoguerra e i trattati che designano lo status delle minoranze”.

Durante i colloqui Erdoğan e il premier greco hanno anche discusso dei temi di politica internazionale, tra cui la crisi in Medio Oriente, esprimendo entrambi la posizione che “tutti gli atteggiamenti estremisti devono essere evitati, tutti i valori umanitari devono essere rispettati e i civili disarmati devono essere protetti”, ha osservato Mitsotakis, il cui Paesi ha rafforzato in questi anni i rapporti con lo Stato di Israele.

Dal canto suo Erdoğan ha ribadito la disapprovazione di Ankara per i continui attacchi di Israele contro i civili palestinesi a Gaza, sottolineando: “La comunità internazionale non deve rimanere in silenzio di fronte ai crimini commessi contro l’umanità”.

Le rivalità storiche tra Grecia e Turchia hanno assistito a una svolta lo scorso febbraio, quando la Grecia ha inviato soccorritori e aiuti in Turchia dopo che un violento terremoto ha ucciso almeno 50.000 persone nel su dell’Anatolia.

“Sento un debito storico nell’utilizzare l’opportunità di avvicinare le due nazioni, così come lo sono i nostri confini”, ha detto Mitsotakis. “Dobbiamo vivere in pace, cercare soluzioni alle nostre differenze”.

Mitsotakis ha sottolineato nella conferenza stampa la sua volontà di recarsi ad Ankara la prossima primavera. “Saremo pronti a discutere le questioni della piattaforma continentale e della delimitazione delle zone marittime”, ha dichiarato il premier greco. “Il diritto marittimo è vitale per tutti noi per risolvere questo tipo di disaccordi”.

Mitsotakis ha rivelato che Atene ha concordato con l’Unione 3uropea di estendere i visti di sette giorni ai cittadini turchi per visitare le isole dell’Egeo.

Sulla questione di Cipro entrambi i leader si sono impegnati a trovare una risoluzione sostenibile, con Mitsotakis che ha assicurato che tutti gli sforzi greci sono volti a trovare una soluzione in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite.

Firmati 15 accordi di cooperazione

Durante la visita di Erdogan ad Atene, Turchia e Grecia hanno firmato una dichiarazione sulle “relazioni di buon vicinato” e 15 accordi di cooperazione, tra cui appunto un programma di visti di 12 mesi che avrebbe consentito al crescente numero di turisti turchi di visitare le vicine isole greche tutto l’anno senza dover richiedere permessi.

Υπογράψαμε σήμερα τη Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας. Μια Διακήρυξη που επιβεβαιώνει τη σχέση φιλίας μεταξύ μας, καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του διαλόγου μας και αναδεικνύει τις δυνατότητες συνεργασίας μας, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. pic.twitter.com/1a1mikPkpq — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 7, 2023

“È una misura che avvicina i nostri due popoli”, ha affermato il ministro greco dell’Immigrazione, Dimitris Kairidis. L’accordo è stato concordato, ha spiegato il ministro greco, in collaborazione con la Commissione europea.