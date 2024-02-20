Gli Stati Uniti spingono perché l’ONU sostenga il cessate il fuoco temporaneo a Gaza e si opponga all’assalto a Rafah

Gli Stati Uniti hanno proposto una bozza di risoluzione alternativa rispetto a quella del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiede il cessate il fuoco temporaneo nella guerra tra Israele e Hamas e si oppone all’offensiva di terra da parte del suo alleato Israele a Rafah.

La mossa arriva dopo che gli Stati Uniti hanno segnalato che martedì (20 febbraio) avrebbero posto il veto su una risoluzione elaborata dall’Algeria – che chiedeva un immediato cessate il fuoco umanitario – per il timore che potesse mettere a rischio i colloqui tra Stati Uniti, Egitto, Israele e Qatar, che cercano di mediare una pausa nella guerra e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas.

Finora, Washington è stata contraria alla parola “cessate il fuoco” in qualsiasi azione delle Nazioni Unite sulla guerra tra Israele e Hamas, ma il testo statunitense riprende il linguaggio che il presidente Joe Biden ha detto di aver usato la scorsa settimana nelle conversazioni con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Il testo prevede che il Consiglio di Sicurezza “sottolinei il suo sostegno a un cessate il fuoco temporaneo a Gaza non appena possibile, basato sulla formula del rilascio di tutti gli ostaggi, e chieda la rimozione di tutti gli ostacoli alla fornitura di assistenza umanitaria su larga scala”.

Gli Stati Uniti “non hanno fretta” nel votare e intendono concedere tempo per i negoziati, ha dichiarato lunedì (19 febbraio) un alto funzionario dell’amministrazione statunitense, parlando a condizione di anonimato.

Per passare, una risoluzione ha bisogno di almeno nove voti a favore e nessun veto da parte di Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Russia o Cina.

La bozza di testo degli Stati Uniti “stabilisce che nelle attuali circostanze una grande offensiva di terra a Rafah provocherebbe ulteriori danni ai civili e il loro ulteriore spostamento, anche potenzialmente nei Paesi vicini”.

Israele ha intenzione di prendere d’assalto Rafah, dove più di 1 milione dei 2,3 milioni di palestinesi di Gaza hanno cercato rifugio, suscitando la preoccupazione internazionale che un assalto peggiorerebbe drasticamente la crisi umanitaria a Gaza. Le Nazioni Unite hanno avvertito che “potrebbe portare a un massacro”.

La bozza di risoluzione degli Stati Uniti afferma che una tale mossa “avrebbe gravi implicazioni per la pace e la sicurezza regionale, e quindi sottolinea che una tale offensiva di terra non dovrebbe procedere nelle attuali circostanze”.

Washington tradizionalmente protegge Israele dalle misure delle Nazioni Unite e ha posto due volte il veto alle risoluzioni del Consiglio dopo l’attacco del 7 ottobre contro Israele da parte dei militanti di Hamas. Ma si è anche astenuta due volte, permettendo al Consiglio di adottare risoluzioni che miravano a incrementare gli aiuti a Gaza e chiedevano una lunga pausa nei combattimenti.

Un avvertimento a Israele

È la seconda volta dal 7 ottobre che Washington propone una risoluzione del Consiglio di sicurezza su Gaza. La Russia e la Cina hanno posto il veto al primo tentativo a fine ottobre.

Mentre gli Stati Uniti erano pronti a proteggere Israele ponendo il veto alla bozza di risoluzione algerina martedì, il direttore dell’International Crisis Group per le Nazioni Unite, Richard Gowan, ha affermato che Israele sarebbe più preoccupato dal testo redatto da Washington.

“Il semplice fatto che gli Stati Uniti presentino questo testo è un avvertimento per Netanyahu”, ha dichiarato. “È il segnale più forte che gli Stati Uniti hanno inviato finora alle Nazioni Unite: Israele non può contare sulla protezione diplomatica americana all’infinito”.

La missione di Israele presso le Nazioni Unite a New York non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla bozza statunitense.

Un secondo alto funzionario dell’amministrazione statunitense, parlando a condizione di anonimato, ha detto che la bozza degli Stati Uniti non suggerisce “nulla sulle dinamiche di ogni particolare relazione, che sia con gli israeliani o con qualsiasi altro partner che abbiamo”.

La bozza del testo statunitense condannerebbe gli appelli di alcuni ministri del governo israeliano affinché i coloni ebrei si trasferiscano a Gaza e respingerebbe qualsiasi tentativo di cambiamento demografico o territoriale a Gaza che violerebbe il diritto internazionale.

La risoluzione respingerebbe anche “qualsiasi azione da parte di una qualsiasi delle parti che riduca il territorio di Gaza, su base temporanea o permanente, anche attraverso l’istituzione ufficiale o non ufficiale delle cosiddette zone cuscinetto, così come la demolizione diffusa e sistematica delle infrastrutture civili”.

La Reuters ha riferito a dicembre che Israele ha detto a diversi Stati arabi di voler ritagliare una zona cuscinetto all’interno dei confini di Gaza per prevenire gli attacchi dopo la fine della guerra.

La guerra è iniziata quando i combattenti del gruppo militante di Hamas che gestisce Gaza hanno attaccato Israele il 7 ottobre, uccidendo 1.200 persone e catturando 253 ostaggi, secondo i calcoli israeliani. Per rappresaglia, Israele ha lanciato un assalto militare su Gaza che, secondo le autorità sanitarie, ha ucciso quasi 29.000 palestinesi e si teme che altre migliaia di corpi siano andati perduti tra le rovine.

A dicembre, più di tre quarti dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, composta da 193 membri, ha votato per chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario. Le risoluzioni dell’Assemblea Generale non sono vincolanti ma hanno un peso politico, dal momento che riflettono visione di tutti gli Stati del mondo in merito alla guerra.

