Gli Stati Uniti puntano il dito contro ‘alcune aziende cinesi’ vicine alla Russia

Gli Stati Uniti hanno stabilito che alcune aziende cinesi stanno fornendo ‘assistenza non letale’ alla Russia, impegnata nella guerra in Ucraina, e i funzionari statunitensi stanno segnalando la loro preoccupazione al governo cinese, ha dichiarato martedì (24 gennaio) una fonte che ha familiarità con la questione.

La fonte, che ha parlato a condizione di anonimato, ha dichiarato: “Stiamo assistendo a un’assistenza militare non letale e a un sostegno economico che si ferma all’evasione delle sanzioni”.

La fonte non ha approfondito e il resoconto non ha potuto essere verificato in modo indipendente.

Gli Stati Uniti hanno avvertito il governo cinese delle conseguenze nel caso in cui la Cina fornisca armi alla Russia per usarle contro l’Ucraina.

Pechino ha condannato le sanzioni occidentali contro la Russia. Ha dichiarato che “sanzioni ampie e indiscriminate non farebbero altro che far soffrire la popolazione” e non dovrebbero essere “ulteriormente inasprite”. Washington teme che la Cina possa aiutare la Russia a “rifornirsi” e ad accedere a questi prodotti violando le restrizioni commerciali.

I funzionari statunitensi considerano l’attuale attività preoccupante e ritengono che sia “una versione notevolmente ridimensionata del piano iniziale della RPC (Repubblica Popolare Cinese), che prevedeva la vendita di sistemi di armi letali da utilizzare sul campo di battaglia”, ha detto la fonte.

Non è chiaro se il governo cinese sia a conoscenza dell’attività, ha detto la fonte.

I funzionari statunitensi stanno contattando le autorità cinesi attraverso i canali diplomatici.

“Continueremo a comunicare alla Cina le implicazioni del fornire sostegno materiale alla guerra della Russia contro l’Ucraina”, ha dichiarato l’addetto stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha dichiarato che Washington è stata molto chiara con la Cina sulle implicazioni della fornitura di materiale a sostegno della guerra della Russia in Ucraina, anche se non ha confermato le notizie di martedì.

“Ma saremmo preoccupati se vedessimo non solo la stessa RPC impegnata in questo, ma anche aziende cinesi, aziende della RPC, che lo fanno”, ha detto Price ai giornalisti.

Price ha aggiunto che sospetta che questo argomento sarà discusso nei prossimi giorni, quando il Segretario di Stato americano Antony Blinken avrà l’opportunità di recarsi a Pechino.

Dopo che la Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina a febbraio, la Cina ha sottolineato pubblicamente di non essere in alcun modo parte del conflitto e a settembre, dopo che l’esercito russo ha affrontato diverse battute d’arresto sul campo di battaglia, Putin ha riconosciuto pubblicamente che il suo omologo cinese Xi Jinping aveva “domande e preoccupazioni” sulla guerra.

(A cura di Georgi Gotev)