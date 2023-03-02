Gli Stati Uniti cercano alleati per possibili sanzioni alla Cina per la guerra in Ucraina

Secondo quattro funzionari statunitensi e altre fonti, gli Stati Uniti stanno sondando il parere degli alleati più stretti sulla possibilità di imporre nuove sanzioni alla Cina se Pechino fornirà sostegno militare alla Russia per la sua guerra in Ucraina.

Le consultazioni, che sono ancora in fase preliminare, hanno lo scopo di raccogliere il sostegno di una serie di Paesi, in particolare quelli del G7, per coordinare il sostegno a eventuali restrizioni.

Non è chiaro quali sanzioni specifiche proporrà Washington. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, agenzia leader nell’imposizione di sanzioni, ha rifiutato di commentare.

Nelle scorse settimane Washington e i suoi alleati hanno affermato che la Cina stava considerando di fornire armi alla Russia, cosa che Pechino nega. Lo staff del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha fornito pubblicamente prove.

Hanno anche avvertito direttamente la Cina di non farlo, anche in occasione di incontri tra Biden e il presidente cinese Xi Jinping e durante un incontro personale del 18 febbraio tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e l’alto diplomatico cinese Wang Yi a margine di una conferenza sulla sicurezza globale a Monaco.

I primi passi dell’amministrazione Biden per contrastare il sostegno cinese alla Russia hanno incluso contatti informali a livello di personale e di diplomazia, compreso il Dipartimento del Tesoro, secondo fonti familiari con la questione.

Hanno detto che i funzionari stavano gettando le basi per una potenziale azione contro Pechino con il gruppo di Paesi che erano più favorevoli alle sanzioni imposte alla Russia dopo la sua invasione dell’Ucraina un anno fa.

Interrogato sulle consultazioni, un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha dichiarato che la guerra della Russia ha reso difficili le relazioni della Cina con l’Europa e altri Paesi.

“È una distrazione per la Cina e un potenziale colpo alle sue relazioni internazionali di cui non ha bisogno e che non vuole”, ha detto il portavoce.

Intelligence

Un funzionario di un Paese consultato da Washington ha dichiarato di aver visto solo pochi elementi di intelligence a sostegno delle affermazioni sulla possibilità che la Cina prenda in considerazione l’assistenza militare alla Russia. Un funzionario degli Stati Uniti, tuttavia, ha detto che stavano fornendo resoconti dettagliati dell’intelligence agli alleati.

Il ruolo della Cina nella guerra tra Russia e Ucraina dovrebbe essere uno dei temi dell’incontro di Biden con il cancelliere tedesco Olaf Scholz alla Casa Bianca venerdì. Prima, a Nuova Delhi, mercoledì e giovedì, la guerra sarà discussa dai ministri degli Esteri di decine di Paesi, tra cui Russia, Cina e Stati Uniti.

La settimana scorsa la Cina ha pubblicato un documento in 12 punti che chiedeva un cessate il fuoco globale, accolto con scetticismo dall’Occidente.

Secondo le fonti, le prime iniziative di Washington in materia di sanzioni non hanno ancora portato a un ampio accordo su misure specifiche.

Una fonte ha detto che l’amministrazione vuole prima sollevare l’idea di sanzioni coordinate e “prendere impulsi” nel caso in cui vengano individuate spedizioni verso la Russia dalla Cina, che ha dichiarato una partnership “senza limiti” poco prima dell’invasione del 24 febbraio dello scorso anno.

“Sul fronte del G7, credo che ci sia una reale consapevolezza”, ha detto una seconda fonte, aggiungendo però che non sono ancora state adottate misure dettagliate nei confronti della Cina.

La Cina potrebbe indirizzare il conflitto?

Il conflitto in Ucraina si è trasformato in una dura guerra di trincea. Con la Russia a corto di munizioni, l’Ucraina e i suoi sostenitori temono che le forniture dalla Cina possano far pendere il conflitto a favore della Russia.

Come parte di una spinta diplomatica correlata, Washington ha ottenuto che in una dichiarazione del G7 del 24 febbraio, in occasione del primo anniversario della guerra, si chiedesse ai “Paesi terzi” di “cessare di fornire sostegno materiale alla guerra della Russia”.

Sebbene la dichiarazione non menzioni la Cina, gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni a persone e aziende accusate di aver aiutato la Russia a eludere le sanzioni. Le misure comprendono limitazioni alle esportazioni di aziende in Cina e altrove, che impediranno loro di acquistare prodotti come i semiconduttori.

“Abbiamo cercato di segnalare molto chiaramente, sia in privato a Monaco, sia pubblicamente, le nostre preoccupazioni”, ha dichiarato questa settimana al Congresso Daniel Kritenbrink, il principale diplomatico statunitense per l’Asia orientale. “Abbiamo parlato delle implicazioni e delle conseguenze di una loro eventuale azione. E sappiamo anche che molti dei nostri partner condividono queste preoccupazioni”.

Tra le sfide che gli Stati Uniti devono affrontare per imporre sanzioni alla Cina, la seconda economia mondiale, c’è la sua profonda integrazione nelle principali economie europee e asiatiche, che complica i colloqui. Gli alleati degli Stati Uniti, dalla Germania alla Corea del Sud, sono reticenti ad alienarsi la Cina.

Anthony Ruggiero, esperto di sanzioni sotto l’ex presidente Donald Trump, ha affermato che l’amministrazione Biden ha la possibilità di limitare economicamente gli attori privati all’interno della Cina e che ciò potrebbe dissuadere il governo e le banche dal fornire ulteriore sostegno.

“In questo modo l’amministrazione può inviare alla Cina un messaggio pubblico e privato, quest’ultimo più esplicito, che gli Stati Uniti intensificheranno le sanzioni fino a colpire le banche cinesi con l’intera gamma di opzioni disponibili”, ha affermato Ruggiero, che ora fa parte del gruppo Foundation for Defense of Democracies.

Washington dovrebbe costringere la Cina a scegliere tra l’accesso al sistema finanziario statunitense e l’aiuto alla guerra contro la Russia, ha affermato Ruggiero, citando l’approccio alle sanzioni contro l’Iran e la Corea del Nord.