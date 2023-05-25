Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati lo snodo commerciale per l’oro russo

Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati uno snodo commerciale fondamentale per l’oro russo da quando le sanzioni occidentali imposto dopo l’invasione dell’Ucraina hanno tagliato le rotte di esportazione più tradizionali della Russia, come dimostrano i registri doganali russi.

I registri, che contengono i dettagli di quasi mille spedizioni d’oro dopo l’inizio della guerra in Ucraina, mostrano che lo Stato del Golfo ha importato 75,7 tonnellate d’oro russo per un valore di 4,3 miliardi di dollari, contro le 1,3 tonnellate del 2021.

Cina e Turchia sono state le destinazioni successive, importando circa 20 tonnellate ciascuna tra il 24 febbraio 2022 e il 3 marzo 2023. Con gli Emirati Arabi Uniti, i tre Paesi hanno rappresentato il 99,8% delle esportazioni di oro russo nei dati doganali per questo periodo.

Nei giorni successivi all’inizio del conflitto in Ucraina, molte banche multinazionali, fornitori di logistica e raffinerie di metalli preziosi hanno smesso di trattare l’oro russo, che di solito veniva spedito a Londra, un hub per il commercio e lo stoccaggio dell’oro.

La London Bullion Market Association ha vietato i lingotti russi prodotti a partire dal 7 marzo 2022 e, alla fine di agosto, il Regno Unito, l’Unione Europea, la Svizzera, gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone avevano tutti vietato le importazioni di lingotti russi.

I registri delle esportazioni mostrano tuttavia che i produttori d’oro russi hanno trovato rapidamente nuovi mercati nei Paesi che non hanno imposto sanzioni a Mosca, come gli Emirati Arabi Uniti, la Turchia e la Cina.

Louis Marechal, esperto di approvvigionamento d’oro presso l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha affermato che esiste il rischio che l’oro russo possa essere fuso e rifuso per poi tornare sui mercati statunitensi ed europei con l’origine mascherata.

“Se l’oro russo arriva, viene rifuso da un raffinatore locale, acquistato da una banca o da un commerciante locale e poi venduto sul mercato, il rischio è concreto”, ha dichiarato. “Per questo motivo, l’esecuzione della due diligence è fondamentale per gli acquirenti finali che desiderano assicurarsi di rispettare i regimi di sanzioni”.

Il Comitato per l’oro del governo degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che lo Stato opera con processi chiari e solidi contro le merci illecite, il riciclaggio di denaro e le entità sottoposte a sanzioni.

“Gli EAU continueranno a commerciare in modo aperto e onesto con i loro partner internazionali, nel rispetto di tutte le norme internazionali vigenti, come stabilito dalle Nazioni Unite”, ha dichiarato.

Un fiorente polo aurifero

Nel tentativo di isolare ulteriormente la Russia, Washington ha avvertito i Paesi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia, che potrebbero perdere l’accesso ai mercati del G7 se fanno affari con entità soggette alle sanzioni statunitensi.

Tuttavia, i dati esaminati da Reuters non indicano alcuna violazione delle sanzioni statunitensi da parte di questi Paesi.

Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il cui Ufficio per il controllo dei beni esteri è incaricato di applicare le sanzioni, non ha risposto alle richieste di commento.

Le spedizioni nei dati doganali, forniti a Reuters da un fornitore commerciale, mostrano esportazioni di 116,3 tonnellate tra il 24 febbraio 2022 e il 3 marzo di quest’anno, anche se il consulente Metals Focus stima che la Russia abbia prodotto 325 tonnellate di oro nel 2022.

Il resto dell’oro estratto in Russia è probabilmente rimasto nel Paese o è stato esportato in transazioni non incluse nei registri. La Reuters non è stata in grado di determinare quale percentuale delle esportazioni totali di oro della Russia fosse coperta dai dati.

La maggior parte delle spedizioni d’oro russe in Cina è stata destinata a Hong Kong. Il ministero degli Affari esteri cinese ha dichiarato che la cooperazione del Paese con la Russia “sarà libera da interruzioni o coercizioni da parte di terzi”.

Il ministero delle Finanze turco non ha risposto alle richieste di commento. Il governo russo, le autorità doganali e la banca centrale non hanno risposto alle richieste di commento sulle esportazioni di oro.

Lo spostamento delle esportazioni russe dall’hub di Londra non ha avuto drastiche conseguenze, poiché lo snodo londinese non dipende dalla Russia. Nel 2021, ad esempio, l’oro proveniente dalla Russia ha rappresentato il 29% delle importazioni londinesi, mentre nel 2018 rappresentava solamente il 2%, secondo i dati del commercio britannico.

Gli Emirati Arabi Uniti, invece, hanno da tempo una fiorente industria dell’oro. Secondo i dati commerciali, tra il 2016 e il 2021 il Paese del Golfo ha importato in media circa 750 tonnellate di oro puro all’anno, il che significa che le spedizioni nei registri russi rappresenterebbero solo il 10% circa delle sue importazioni.

Gli EAU sono un importante esportatore di lingotti e gioielli.

Prezzi scontati

Il direttore di una società che ha spedito grandi quantità di oro russo negli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato alla Reuters che le aziende della Federazione Russa hanno venduto il metallo a uno sconto di circa l’1% rispetto ai prezzi di riferimento globali, offrendo un incentivo al commercio.

Il manager, che ha parlato a condizione di anonimato, ha affermato che la maggior parte dell’oro spedito dalla sua azienda negli Emirati Arabi Uniti era destinato alle raffinerie, dove sarebbe stato fuso e rifuso.

La Reuters ha chiesto un commento a quattro dei maggiori operatori minerari attivi nell’estrazione dell’oro. Nordgold e Norilsk Nickel hanno rifiutato di commentare, mentre Polyus e Polymetal.

In molti casi, i registri doganali mostrano solo gli spedizionieri o i commercianti coinvolti nelle transazioni, non l’acquirente finale, che potrebbe essere un raffinatore, un gioielliere o un investitore.

I registri mostrano che il più grande il più importante gestore di oro russo che ha esportato negli Emirati Arabi Uniti è stato Temis Luxury Middle East, una filiale di Dubai dell’azienda logistica francese Temis Luxury, coinvolta nella spedizione di 15,6 tonnellate per un valore di 863 milioni di dollari dall’aprile 2022 al 3 marzo.

Broca Houy, responsabile della conformità di Temis Luxury Group, ha dichiarato che la società “rispetta pienamente le leggi e i regolamenti degli Emirati Arabi Uniti per le attività di spedizioniere”.

Ha dichiarato che Temis non acquista oro russo e accetta ordini di trasporto solo da operatori non soggetti a sanzioni statunitensi.

Interpellato sulle spedizioni, il ministero delle Finanze francese ha dichiarato di non voler commentare i singoli casi, ma di essere molto impegnato nell’applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni europee non si applicano in genere alle filiali estere, quindi le aziende europee le cui filiali sono state coinvolte nelle spedizioni di oro russo negli Emirati Arabi Uniti, in Turchia o a Hong Kong non hanno necessariamente violato alcuna legge, ha dichiarato Tan Albayrak, avvocato specializzato in sanzioni presso la Reed Smith di Londra.

Il secondo più grande gestore di lingotti russi negli Emirati Arabi Uniti, con un coinvolgimento in spedizioni di 14,6 tonnellate per un valore di 820 milioni di dollari, è stata la società di logistica Transguard, parte del Gruppo Emirates, la compagnia aerea-alberghiera di proprietà del fondo sovrano dello Stato del Golfo.

Emirates ha dichiarato di non aver acquistato l’oro russo, di aver operato nel pieno rispetto delle leggi vigenti e di aver smesso di trasportarlo.

“A causa dei recenti sviluppi normativi, Transguard non fornisce più servizi logistici relativi a spedizioni di oro da o verso la Russia”, ha dichiarato.

A Hong Kong, la maggior parte delle spedizioni di oro russo è stata gestita da Vpower Finance Security Hong Kong Ltd, una società di logistica cinese. Tra il maggio 2022 e il 3 marzo, secondo i registri, è stata coinvolta nell’importazione di 20,5 tonnellate d’oro per un valore di 1,2 miliardi di dollari.

La Vpower Finance Security non ha risposto alle richieste di commento.

Leggi qui l’articolo originale.