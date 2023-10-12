Ex ministro della Difesa libanese: l’Iran non sarà coinvolto, ma è possibile un’escalation regionale

È improbabile che l’Iran, principale sponsor del gruppo militante islamista Hamas, venga coinvolto nella guerra in corso in Medio Oriente, ma una significativa instabilità potrebbe comunque diffondersi nella regione, ha dichiarato a Euractiv l’ex ministro della Difesa libanese Yacoub Sarraf.

“L’Iran può aver fornito il know-how, l’addestramento, alcuni finanziamenti, alcune parti (di armi), ma non credo che abbia preso parte direttamente alle operazioni o al conflitto [a causa delle grandi difficoltà di coordinamento tra combattenti di diversa provenienza]”, ha detto Sarraf, che è stato ministro della Difesa tra il 2016 e il 2019.

“L’Iran non reagirà se non verrà attaccato”, ha sottolineato nell’intervista esclusiva, condotta dopo che Israele ha dichiarato una guerra totale ad Hamas in seguito all’improvviso e massiccio attacco missilistico dei militanti palestinesi contro Israele sabato (7 ottobre).

Tuttavia, Sarraf ha espresso il timore che l’instabilità possa scoppiare nel vicino di Israele, l’Egitto, se si impedisse agli aiuti umanitari di raggiungere Gaza, una piccola enclave palestinese da cui Hamas ha lanciato il suo attacco, e in Giordania, se i loro aeroporti venissero utilizzati per raid contro aree palestinesi.

“Se le cose non si pacificano presto, potremmo vedere una rivolta in Cisgiordania, Amman, Sinai, alture di Golan e Libano, nel caso in cui l’IDF [Forze di difesa israeliane] passasse ad una fase di assalto via terra a Gaza”, ha avvertito.

L’inviato di Israele presso l’UE, facendo eco ai commenti fatti dai leader politici israeliani, ha detto in un’intervista a Euractiv all’inizio di questa settimana che l’UE dovrebbe usare la sua influenza per trasmettere un messaggio al Libano e all’Autorità Palestinese affinché restino fuori dalla lotta di Israele a Gaza.

Parlando di altri attori nella regione, Sarraf ha detto che la Turchia “potrebbe aver contribuito all’aiuto finanziario e tecnico” ad Hamas ad un certo punto, ma ha escluso la possibilità che lo Stato Islamico (ISIS) abbia un’influenza su Gaza.

“Hamas è un’organizzazione affiliata all’Islam, ma nonostante la grande povertà e un profondo sentimento di persecuzione, non credo che l’Isis abbia alcuna influenza a Gaza, anche se potrebbero esserci alcuni gruppi estremisti”.

Mercoledì, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato: “Cancelleremo dalla faccia della terra questa cosa chiamata Hamas, ISIS-Gaza. Smetterà di esistere”.

Il fronte interno dell'UE sul sostegno ad Israele non è così compatto Le divisioni tra gli Stati membri dell’UE e la mancanza di convergenza da parte delle istituzioni europee sono emerse lunedì (9 ottobre) sui piani per fermare gli aiuti alla Palestina in risposta all’attacco di sabato contro Israele, da parte dell’organizzazione …

“L’Ue ha perso credibilità”

Alla domanda sulla posizione dell’UE nella regione, Sarraf ha criticato l’Unione per aver completamente allineato la sua politica estera con quella di Washington.

“L’UE è sfortunatamente allineata alla politica statunitense, facendole perdere il suo contributo positivo e conciliante alla de-escalation […] è totalmente messa da parte dagli Stati Uniti che a loro volta hanno perso credibilità e margine di movimento con gli arabi”, ha affermato.

Secondo lui, l’UE dovrebbe ora prendere una posizione chiara contro la “distruzione sistematica di Gaza” ed essere il “partner proattivo” per promuovere gli aiuti umanitari all’exclave palestinese per ripristinare la sua fiducia.

“L’UE deve garantire che qualunque assistenza [inviata] sia puramente umanitaria e arrivi direttamente a Gaza, senza intermediari”, ha detto l’ex funzionario libanese, riferendosi alle ONG, all’IDF e all’Autorità palestinese.

“Opterei per la distribuzione diretta dall’UE ai cittadini di Gaza”, ha detto Sarraf.

“Se ciò accadesse, l’UE riacquisterebbe un po’ di fiducia per i futuri colloqui sullo scambio di prigionieri e sui futuri accordi”.

L’UE svolge attualmente due delle missioni civili della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nella regione: la missione dell’UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah) e la missione di polizia dell’UE per i territori palestinesi (EUPOL COPPS).

Riferendosi all’assistenza umanitaria, Sarraf ha sottolineato che è importante fornire direttamente a Gaza medicinali, ospedali da campo, obitori e cibo.

“L’UE dovrebbe stabilire una base logistica umanitaria sotto il controllo dell’UE al Rafah Cross Point, in territorio egiziano, esclusivamente per i beni di assistenza”, ha spiegato, aggiungendo che Bruxelles dovrebbe contemporaneamente esercitare pressioni su Israele affinché ripristini la fornitura di acqua, elettricità e telecomunicazioni a Gaza.

I commenti di Sarraf arrivano dopo che il ribaltamento della Commissione Europea negli ultimi due giorni ha creato l’impressione che il blocco stesse sospendendo la maggior parte dei suoi aiuti ai palestinesi.

Successivamente ha chiarito che gli aiuti umanitari sarebbero continuati, avviando anche una revisione degli aiuti allo sviluppo per l’Autorità Palestinese per vedere se qualcuno di essi sia affluito direttamente ad Hamas.

Contrariamente agli aiuti allo sviluppo, che vengono concessi alle autorità statali, gli aiuti umanitari dell’UE – relativi alle misure di emergenza, come cibo, alloggi e medicinali – sono distribuiti da partner umanitari “controllati e fidati”, per lo più agenzie delle Nazioni Unite e ONG internazionali, che poi assistere direttamente i beneficiari, ha detto una fonte UE a conoscenza della questione.

La stessa fonte ha aggiunto che questi partner umanitari garantiscono trasparenza quando si tratta della distribuzione degli aiuti e che “questa è l’architettura umanitaria internazionale in atto da decenni”.

L'errore di non credere agli accordi di pace Come spesso abbiamo scritto, se siamo arrivati a questo punto, purtroppo, è perché gli accordi di pace di Oslo del 1993 sono sepolti da tempo, fagocitati dalla storia e rimossi dalla memoria collettiva. Affermano Alfredo De Girolamo ed Enrico Catassi.

Alfredo De …

Gli attacchi israeliani non sono la soluzione

Sarraf ha avvertito che da quando le forze di difesa israeliane hanno cacciato i coloni dalla Striscia di Gaza e l’hanno trasformata “in un’enclave sigillata, è diventato il più grande centro di detenzione del mondo, sottolineando la sua dipendenza dal sostegno esterno.

“I servizi come l’acqua, l’elettricità e le telecomunicazioni sono controllati da Israele; le importazioni, come medicinali, cibo e materiali da costruzione, vengono scarsamente rilasciate attraverso i punti di ingresso verso alcuni intermediari, facendo salire i loro prezzi alle stelle; permessi di entrata e uscita controllati dall’IDF”, ha detto.

Definendo l’intera situazione “la ricetta perfetta per la tragedia odierna”, ha spiegato che i palestinesi “contrabbandano merci, preparano armi, modificano attrezzature civili e si ribellano quando la situazione diventa insopportabile”.

Alla domanda sull’origine delle migliaia di armi trovate a Gaza, ha detto, “quei razzi sono rudimentali con una tecnologia molto bassa. Il che spiega la loro mancanza di precisione.”

“Sono riusciti a produrli sul posto o a contrabbandarli smantellati attraverso tunnel o corrompendo controllori IDF/egiziani”, ha aggiunto.

Sarraf ha anche affermato che gli attacchi di ritorsione di Israele e la distruzione sistematica di Gaza “non sono la soluzione”.

“Al contrario, ciò esacerberà e radicalizzerà le posizioni e le porterà in un circolo vizioso di morte”, ha concluso.

[ a cura di Zoran Radosavljević]

Leggi qui l’articolo originale.