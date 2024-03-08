Eurodeputato ungherese di Renew: con il loro incontro Orbán e Trump potrebbero sabotare la NATO

Mentre il primo ministro ungherese Viktor Orbán si trova negli Stati Uniti per incontrare l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella sua tenuta in Florida venerdì (8 marzo), un eurodeputato liberale ungherese dell’opposizione ha espresso il timore che ciò non sia di buon auspicio per l’esito della guerra in Ucraina e della NATO in generale.

L’incontro tra Orbán e Trump si tiene nella tenuta del tycoon a Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida. I due dovrebbero discutere delle relazioni USA-Ungheria, che sono ai minimi storici, così come dell’Ucraina.

Come riportato dai media, molti osservatori temono che Orbán possa sfruttare il suo accesso al candidato presidenziale repubblicano per promuovere le opinioni di Mosca sull’Ucraina, soprattutto perché Orbán ha più volte presentato Trump come “l’unica seria possibilità di pace” in Ucraina.

Secondo l’eurodeputata ungherese Katalin Cseh di Renew Europe, membro della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti, l’incontro non fa ben sperare per la pace in Ucraina e per la NATO.

“Orbán sostiene di essere un pacificatore, ma è una palese bugia. È la NATO che ha assicurato la pace nel nostro continente”, ha detto a Euractiv.

“Durante il loro incontro, probabilmente si scambieranno appunti su come sabotare ulteriormente l’accordo”, ha detto, sottolineando che Trump ha recentemente minato la clausola di difesa collettiva della NATO mentre Orbán ha bloccato l’adesione della Svezia all’alleanza militare.

Biden affronta il rivale Trump e lo definisce "una minaccia" per la democrazia statunitense Il presidente Joe Biden ha affrontato Donald Trump in un infuocato discorso al Congresso giovedì (7 marzo) sullo stato dell'Unione, accusando il suo rivale alle presidenziali di novembre di minacciare la democrazia statunitense e di inchinarsi alla Russia.

Trump, Orban e la NATO

In una manifestazione nella Carolina del Sud all’inizio di febbraio, Trump, l’attuale favorito per la corsa alle presidenziali USA, ha messo in dubbio il principio di solidarietà tra i membri della NATO che garantisce la difesa reciproca degli Stati membri se uno viene attaccato.

“Ho detto: ‘Non hai pagato, sei delinquente […] No, non ti proteggerei. In effetti, incoraggerei [i russi] a fare quello che diavolo vogliono”, ha dichiarato Trump, provocando forti reazioni da parte degli alleati di Washington e anche negli stessi Stati Uniti.

Stoltenberg (NATO) risponde a Trump: gli USA non hanno mai combattuto una guerra da soli Il segretario generale della NATO, Jen Stoltenberg, ha inviato un messaggio forte a Donald Trump e in generale agli esponenti del Partito repubblicano che sposano la sua linea, sostenendo che gli "Stati Uniti non hanno mai combattuto una guerra da soli".

Durante il suo mandato presidenziale (2017-2021), Trump ha criticato la percepita mancanza di equilibrio tra gli alleati per quanto riguarda i finanziamenti alla NATO, insistendo in particolare sul fatto che i loro bilanci militari dovrebbero aumentare almeno al 2% del PIL.

In seguito all’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, gli stati membri della NATO hanno fissato l’obiettivo di “avvicinarsi alla linea guida del 2%” entro il 2024 nella Dichiarazione del vertice del Galles, sebbene questa regola non sia stata resa vincolante.

Alla fine del 2023, solo 11 dei 31 membri della NATO avevano rispettato questo impegno, sebbene il Segretario generale della NATO avesse affermato a febbraio che altri sette paesi avrebbero raggiunto la soglia del 2% entro il 2024.

Nel frattempo, l’Ungheria di Orbán ha ritardato l’adesione della Svezia alla NATO e l’ha approvata ufficialmente solo all’inizio di questa settimana. Budapest ha ritardato la sua decisione poiché ha visto Stoccolma dare per scontata la sua adesione alla NATO, contestando le accuse di violazioni dello stato di diritto dell’UE mosse dalla Svezia al governo Orban.

La Svezia è finalmente diventata il 32esimo membro della NATO giovedì (7 marzo), ma per molti i ritardi dell’Ungheria hanno creato un rischio inutile per l’Alleanza nel suo complesso.

“Erodendolo, lui (Orbán) fa il gioco di Putin e ci mette tutti in pericolo”, ha detto Cseh a Euractiv.

Bromance transatlantica?

Questa non è la prima volta che le strade di Trump e Orbán si incrociano e spesso hanno mostrato reciproco apprezzamento e rispetto reciproco.

Il mese scorso, Orbán ha sostenuto la candidatura di Trump per le elezioni presidenziali americane di quest’anno.

“Speriamo che l’attuale presidente se ne vada, che il presidente Trump ritorni e che abbia mano libera per fare la pace (in Ucraina)”, ha detto il 23 febbraio.

Il primo ministro ungherese, al potere dal 2010, ha dovuto affrontare tensioni con l’amministrazione del presidente Joe Biden, principalmente a causa della lentezza di Budapest nel ratificare l’adesione della Svezia alla NATO e delle ripetute accuse di violazioni dello stato di diritto in Ungheria.

Trump è anche pieno di elogi per il primo ministro ungherese, definendolo “uno dei leader più forti del mondo” – anche se lo scorso ottobre lo ha definito anche “il leader della Turchia”.

La loro amicizia lascia però perplesso l’eurodeputato Cseh, soprattutto per quanto riguarda la posizione divergente dei due sulla Cina.

“Se Trump fosse davvero il falco cinese che afferma di essere, chiederebbe a Orbán di avvicinarsi a Pechino”, ha detto.

A metà febbraio Cina e Ungheria hanno raggiunto un accordo sulle questioni di pubblica sicurezza. Di conseguenza, gli agenti di polizia ungheresi e cinesi inizieranno presto a pattugliare insieme le località turistiche dell’Ungheria, proprio come hanno fatto in Serbia.

“In futuro gli agenti di polizia dei due paesi potranno svolgere insieme compiti di pattugliamento, contribuendo così a migliorare la comunicazione tra i cittadini e le autorità dei due paesi, nonché a migliorare la sicurezza interna e l’ordine pubblico”, ha dichiarato il ministero della Giustizia al partner di Euractiv Telex.

“Sembra che Trump sia più interessato ad avvicinarsi agli autoritari”, ha concluso Cseh.

