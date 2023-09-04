Entra nel vivo la difficile missione di Tajani a Pechino

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani si trova da domenica (3 settembre) in Cina in quella che si presenta come una missione cruciale, mentre è in bilico il rinnovo del Memorandum d’intesa sulla “Via della Seta” o “Belt and Road Initiative” (BRI) siglato nel 2019 tra Roma e Pechino.

Quello di Tajani, è il primo viaggio di un ministro degli Esteri italiano in Cina, da quando il suo predecessore Luigi Di Maio si recò a Shanghai nel novembre del 2019, otto mesi dopo la firma da parte dell’allora governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte del memorandum sulla Via della Seta nel marzo dello stesso anno. La visita di Tajani dovrebbe preparare una successiva missione della premier Giorgia Meloni.

Dopo le visite in Cina del segretario al Commercio statunitense Gina Raimondo, del ministro dell’Ambiente canadese Steven Guilbeault e del ministro degli Esteri britannico James Cleverly, Tajani è il quarto alto funzionario di un paese del G7 a visitare la Cina in una settimana.

Italia decisa a intensificare le relazioni con la Cina

Parlando dopo aver partecipato alla Santa messa nella Cattedrale del Salvatore a Pechino, Tajani ha affermato domenica che l’Italia è decisa a intensificare ulteriormente le relazioni con la Cina, per contribuire al rafforzamento degli scambi commerciali tra i due Paesi e al dialogo su grandi questioni di interesse globale, come la crisi un Ucraina.

“Vogliamo rafforzare le relazioni con un grande Paese come la Cina. Abbiamo visioni diverse, ma parlarsi è importante anche per trovare un percorso che possa condurre alla pace in Ucraina”, ha dichiarato il ministro degli Esteri che lunedì (4 settembre) incontrerà l’omologo Wang Yi.

Tajani ha auspicato che “il governo cinese possa influire su Putin” per convincere la Russia a un passo indietro.

In merito alle relazioni tra Italia e Cina, Tajani ha dichiarato che i due Paesi hanno “un partenariato strategico che va sostenuto”, soprattutto con l’obiettivo di afforzare la presenza di “decine e decine di nostri imprenditori che sono qui”, favorendo la crescita delle esportazioni verso la prima economia asiatica.

Il delicato tema dell’iniziativa BRI

In merito al delicato tema dell’uscita dell’Italia dal memorandum sulla Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) firmato nel marzo 2019 il cui rinnovo (automatico) dovrebbe avvenire nel 2024 Tajani ha osservato che a decidere sarà il Parlamento, assicurando che qualsiasi sarà la decisione essa “non influirà sul partenariato” bilaterale.

“Credo che il memorandum sia solo una parte delle nostre relazioni (…). C’è un partenariato strategico dal 2004, fatto all’epoca da (Silvio) Berlusconi. Dobbiamo rafforzarlo, vogliamo più turisti cinesi in Italia, vogliamo che si studi di più l’italiano in Cina”, ha affermato Tajani.

“Non abbiamo ottenuto grandi risultati con la via della seta ma poco importa: siamo intenzionati a rafforzare le relazioni commerciali”, ha affermato Tajani parlando intervenendo sabato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il ministro degli Esteri ha sottolineato che l’export resta una parte importante dell’economia italiana, rappresentando circa il 40 per cento.

Per Tajani la priorità per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni è mostrare ai cittadini che “c’è un governo che lavora, che si occupa dell’economia”, soprattutto alla luce di un contesto di difficoltà economica della Germania.

Al Forum Ambrosetti, Tajani ha presentato una serie di dati commerciali, affermando che le esportazioni italiane verso la Cina nel 2022 valevano 16,5 miliardi di euro (17,8 miliardi di dollari), mentre le cifre per Francia e Germania erano molto più alte rispettivamente con 23 miliardi e 107 miliardi di euro.

Per il Global Times l’Italia è in una “posizione difficile”

In questi mesi il popolare quotidiano cinese in lingua inglese Global Times ha pubblicato una serie di articoli fortemente critici nei confronti dell’Italia e delle voci riguardo la sua possibile uscita dall’iniziativa della Nuova via della seta. Anche in occasione della visita di Tajani in Cina, il quotidiano non ha mancato di citare l’argomento.

“Alcuni esperti cinesi ritengono che l’Italia si sia messa in una posizione difficile. Da un lato, sta affrontando la crescente pressione degli alleati occidentali guidati dagli Stati Uniti, e la sua lotta politica interna ha reso il patto BRI proposto dalla Cina un obiettivo importante, mentre dall’altro spera di mantenere i benefici della cooperazione con la Cina, mantenendo canali di dialogo aperti”, ha osservato il quotidiano in articolo pubblicato il 3 settembre.