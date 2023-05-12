Elezioni in Turchia: dopo 20 anni l’opposizione potrebbe mettere in discussione la leadership di Erdoğan

Domenica 14 maggio in Turchia si voterà per rinnovare sia i deputati della Grande assemblea nazionale sia per il presidente della Repubblica. Il risultato che uscirà da quelle che alcuni analisti hanno definito le “elezioni del secolo”, potrebbe mettere fine, dopo vent’anni, alla leadership di Recep Tayyip Erdoğan alla guida del Paese dal 2003 al 2014 in qualità di premier e in seguito come capo dello Stato.

Per la prima volta, le opposizioni turche hanno creato un fronte compatto a sostegno del candidato del Partito repubblicano del popolo (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu. Il malcontento per la crisi economica, dilagante nel Paese, a causa dell’inflazione, e per la gestione del terremoto che ha distrutto la regione di Kahramanmaraş a febbraio 2023, potrebbero dare alla coalizione una possibilità.

Uno dei principali punti su cui sta basando la campagna elettorale condotta da Kılıçdaroğlu è quella di ripristinare le garanzie costituzionali per i diritti e le libertà fondamentali e di restituire al parlamento la centralità persa, a vantaggio della figura del presidente, dopo il referendum del 2017 promosso da Erdoğan.

I rapporti con l’UE

A livello internazionale invece il 75enne leader dell’opposizione si è impegnato a ripristinare i rapporti con la Siria, con Washington e soprattutto con Bruxelles. Al momento non è possibile intuire se questo significherà una ripresa dei negoziati per l’adesione di Ankara all’Unione Europea.

“Sicuramente in prima battuta cambierebbe la retorica nei confronti dell’Europa”, afferma a EURACTIV Italia Valeria Giannotta, direttore scientifico dell’Osservatorio Turchia del Centro studi internazionali (CeSI), secondo cui “Kılıçdaroğlu è percepito con più simpatia rispetto a Erdoğan” a Bruxelles.

Come ricordato dal direttore scientifico dell’Osservatorio Turchia del CeSI, tuttavia, il processo di adesione di Ankara è in stallo da prima dell’involuzione autoritaria del Paese avvenuta nel 2016 a seguito del tentato golpe.

Il riconoscimento ufficiale della Turchia come candidato all’ingresso nell’UE è iniziato nel 1999, mentre i negoziati sono iniziati nel 2005 ma hanno subito una serie di battute di arresto per poi arenarsi definitivamente nel 2016. Le misure repressive adottate da Erdoğan contro giornalisti, giudici, accademici e manifestanti dopo il tentato golpe del luglio 2016 hanno infatti allontanato la Turchia dai partner occidentali.

Infatti, sul dossier di adesione all’UE permangono una serie di problematiche, in particolare i capitoli legati alla questione di Cipro.

Cipro è divisa dall’invasione turca del 1974, innescata da un colpo di Stato sostenuto da Atene. Da allora, Cipro vede un’amministrazione greco-cipriota nel sud, che è membro dell’Unione europea, ma che Ankara non riconosce, e un governo turco-cipriota nel nord, riconosciuto solo dalla Turchia. In questi anni la Repubblica di Cipro ha bloccato diversi dei capitoli del processo di adesione.

Per Giannotta, anche nell’eventualità di una elezione di Kılıçdaroğlu, la questione cipriota continuerà ad essere il principale ostacolo al processo di adesione.

“Ad oggi siamo in questa situazione ambigua per cui la Turchia è ancora un Paese candidato ma viene trattato da Paese terzo” instaurando collaborazioni transazionali in cui rientra anche l’accordo sui migranti raggiunto da Ankara e Bruxelles nel 2016. Secondo il direttore dell’Osservatorio Turchia del CeSI, l’augurio è che con l’eventuale vittoria Kılıçdaroğlu si riprenda un dialogo più genuino con Bruxelles.

Ripristinare la democrazia e i diritti

Potenza regionale di 85 milioni di abitanti, la Turchia è la testa di ponte della NATO nel Medio Oriente. La figura di Erdoğan, alla guida del Paese, nell’ultimo ventennio è diventata sempre più controversa per gli alleati occidentali.

Al governo dal 2002 prima come premier, poi come presidente della Repubblica, il leader del Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP) ha cambiato il volto di Ankara. Preferendo una politica basata sul ruolo pubblico dell’islam sunnita, al “secolarismo” estremo dei suoi predecessori, Erdoğan lo ha reso un aspetto fondante della vita dei turchi.

Ha rifondato la Diyanet (la presidenza per gli affari religiosi) e ha abolito le restrizioni all’utilizzo del velo negli edifici pubblici e nelle università. Questo ha significato un rallentamento del processo di modernizzazione della società, sia per quanto riguarda la parità di genere, nonostante le donne possano votare dal 1939, sia il riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQAI*.

La svolta è stata notevole anche dal punto di vista politico, con le modifiche all’ordinamento e alla composizione della Corte costituzionale nel 2010 e una serie di azioni repressive nei confronti di manifestanti e giornalisti, contrari all’operato del governo.

Anche l’entusiasmo per la crescita economica, raggiunta nel primo decennio di governo, è stato attenuato dal consolidarsi di un regime clientelare, che ha portato la Turchia al 101 posto su 108 del Transparency International’s Corruption Perception Index del 2022.

“Ad oggi, guardando i programmi dell’opposizione, alcune cancellerie europee si potranno sentire rassicurate dal fatto che si punti l’accento sulle libertà e i diritti umani e, soprattutto, si propone un approccio più multilaterale della Turchia”, osserva il direttore dell’Osservatorio Turchia del CeSI, commentando le proposte fatte da Kılıçdaroğlu.

L’equilibrio tra la NATO e Mosca

A lungo considerata dagli organi internazionali un modello di Islam moderato, esportabile nell’area del Medio Oriente e del Nord Africa, da qualche tempo la Turchia si sta guadagnando la fama di membro capriccioso e indisciplinato dalla NATO. Nel caso dell’adesione di Svezia e Finlandia all’Alleanza, ha infatti fatto pesare le sue condizioni, nonostante l’urgenza creata dalla guerra in Ucraina. Allo stesso tempo può vantare un dialogo, mai interrotto, con la Russia di Vladimir Putin.

Il CHP intende ribadire l’importanza dei buoni rapporti con gli USA, scossi dalla recente decisione di Erdoğan di acquistare missili avanzati dalla Russia. Ma allo stesso tempo l’opposizione di Ankara non intenderebbe rompere con Mosca, facendo tesoro dell’eredità diplomatica di Erdoğan. Il commercio bellico con la Russia ha registrato un boom nonostante la decisione della Turchia di fornire armi a Kiev. Nei primi mesi della Guerra, il Paese è stato tra i pochi ad avviare colloqui sul grano e sull’energia con il Cremlino.

Come sottolinea il direttore dell’Osservatorio Turchia del CeSI, “non può essere cambiata la collocazione geografica della Turchia” sia per quanto riguarda le sfide e anche per le potenziali minacce percepite dal Paese.

I rapporti con la Siria

Riguardo ai rapporti con l’UE, il CHP di Kılıçdaroğlu è a favore della proroga dell’accordo sui migranti stipulato nel 2016. In cambio dei finanziamenti di Bruxelles, Ankara ha accolto i profughi della guerra in Siria. Tuttavia, come sottolineato da Giannotta, il candidato leader dell’opposizione sui rifugiati siriani ha dichiarato che punterà al rimpatrio dei rifugiati siriani, indipendentemente dalla posizione dell’Europa, ricalcando negli ultimi comizi una retorica simile a quella del rivale Erdoğan per fare presa sull’elettorato.

Il partito Kılıçdaroğlu tenterà anche una ricomposizione dei legami con la Siria, interrotti a causa del sostegno di Erdoğan agli sforzi dei ribelli per rovesciare il presidente siriano Bashar al-Assad nel 2011.

Damasco è stata da poco riammessa alla Lega Araba e il presidente turco sta cercando di ottenere un vertice con Assad. Anche l’opposizione si è detta disponibile a un dialogo con il presidente siriano.

I due Stati si dovranno occupare di una questione comune, quella curda. Prima dello scoppio del conflitto la minoranza aveva registrato nel Paese una piccola apertura sul riconoscimento del suo status. L’alleanza tra l’Akp e la forza nazionalista Mhp, con al centro la predominanza dell’islam sunnita, ha vanificato i pochi passi in questa direzione.

Recentemente Ankara ha chiesto alla Svezia di estradare i sospetti di un’insurrezione curda e di un tentativo fallito di colpo di Stato del 2016, in cambio del suo ingresso nella NATO. Stoccolma, in risposta, ha inasprito le sue leggi antiterrorismo e ha in programma di presentare una nuova legislazione al Parlamento il 1° giugno.