Due morti in un attacco terroristico nel centro di Bruxelles

Un uomo ha ucciso due persone vicino al centro di Bruxelles lunedì sera (16 ottobre), hanno riferito le autorità belghe, spingendo il Paese ad aumentare il livello di minaccia terroristica a 4, il più alto dal 2016.

Le piattaforme dei media e dei social media hanno trasmesso video amatoriali che mostrano un uomo – poi identificato come Abdelsalem L. e rimasto ferito in una sparatoria martedì mattina in un bar nel quartiere di Schaerbeek – che spara più volte vicino a una stazione usando un fucile d’assalto (forse un AK-47).

L’attacco è avvenuto vicino a Place Sainctelette e Boulevard du Neuvième de Ligne poco dopo le 19.

Due persone sono state confermate morte, ha detto il portavoce della polizia di Bruxelles Ilse Van de Keere, aggiungendo che “le indagini sono in corso”. In seguito, le autorità hanno confermato che le due vittime sono di nazionalità svedese.

Con lo svolgersi degli eventi, la Svezia stava affrontando il Belgio in una partita di qualificazione a Euro2024 allo stadio nazionale Re Baldovino, nella parte settentrionale della capitale belga, che poco dopo è stato evacuato .

Il primo ministro Alexander De Croo ha affermato che le autorità belghe “seguiranno da vicino la situazione, insieme ai ministri della Giustizia e degli Interni del Centro di crisi belga, un organismo incaricato di organizzare la risposta di sicurezza in caso di attacco terroristico.

“Le mie più sentite condoglianze ai parenti di questo vile attacco a Bruxelles. Stiamo monitorando la situazione e chiediamo ai cittadini di Bruxelles di essere vigili”, ha detto De Croo.

Ha aggiunto di aver espresso le sue condoglianze al primo ministro svedese “in seguito allo straziante attacco di stasera contro i cittadini svedesi”.

Il Centro nazionale di crisi del Belgio ha annunciato di aver aumentato il livello di minaccia per la regione di Bruxelles-Capitale da 3 a 4, che è il livello più alto sulla scala.

“Serve maggiore vigilanza. Evitate viaggi non necessari”, avverte nella sua comunicazione ufficiale.

Si tratta del livello più alto dagli attacchi terroristici del 2016 nel paese, che hanno visto un doppio attentato coordinato all’aeroporto di Bruxelles e una terza bomba sulla stazione della metropolitana Maelbeek il 22 marzo 2016.

La sparatoria arriva in un momento di maggiore vigilanza legata alla guerra in corso tra Israele e Hamas che ha accresciuto la tensione in diversi Stati membri europei.

Nel fine settimana, la Francia ha alzato il livello di allerta al massimo dopo che un insegnante è stato ucciso in un attacco islamico.

“Dopo la Francia, il Belgio è nuovamente colpito dal terrorismo islamico. I nostri pensieri sono con le vittime, le loro famiglie e i loro cari. Dobbiamo rimanere in piedi, vigili e fermi di fronte a questa minaccia permanente”, ha scritto su X il commissario europeo belga Didier Reynders.

La ministra degli Esteri belga Hadja Lahbib si è detta “inorridita” dall’“attacco terroristico”. “Tutti i mezzi necessari devono essere mobilitati per combattere il radicalismo”, ha scritto Lahbib su X .

Il ministro dell’Interno belga Annelies Verlinden, il ministro della Giustizia Vincent Van Quickenborne e De Croo si trovano attualmente al Centro nazionale di crisi, vicino all’ufficio del primo ministro nella capitale belga, ha detto un portavoce.

Il sindaco di Bruxelles Philippe Close ha affermato che “dopo la sparatoria a Bruxelles, i servizi di polizia si stanno mobilitando per garantire la sicurezza dentro e intorno alla nostra capitale” in collaborazione con il ministero degli Interni del Paese.

Tonight, my thoughts are with the families of the two victims of the despicable attack in Brussels. I extend my heartfelt support to the Belgian police, so they swiftly apprehend the suspect. Together, we stand united against terror. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2023

Anche le autorità europee hanno espresso la loro preoccupazione. In un messaggio su X, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: “Stasera il mio pensiero va alle famiglie delle due vittime dello spregevole attentato di Bruxelles. Esprimo il mio sincero sostegno alla polizia belga affinché catturino rapidamente il sospettato. Insieme, restiamo uniti contro il terrorismo”.

Sempre sui social network il presidente del Consiglio UE, Charles Michel, che per domani ha convocato una rione speciale in videoconferenza dei leader europei proprio sulla crisi in Medio Oriente, ha affermato: “Il cuore dell’Europa è colpito dalla violenza. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime dell’attentato mortale nel centro di Bruxelles. Il mio sostegno alle autorità belghe e ai servizi di sicurezza che monitorano la situazione”.

La presidente del Parlamento UE Roberta Metsola ha affermato, sempre sui social, di essere “inorridita dall’omicidio indiscriminato avvenuto stasera nel cuore di Bruxelles”. Metsola ha aggiunto: “Il terrore e l’estremismo non possono infiltrarsi nelle nostre società. Le persone devono sentirsi al sicuro. L’odio non vincerà. I miei pensieri vanno ai parenti delle vittime. Auguro una pronta guarigione agli infortunati”.

[con un aggiunta di Simone Cantarini]

