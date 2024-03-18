Dopo la vittoria alle presidenziali Putin avverte l’Occidente: il conflitto con la NATO è ad un passo dalla Terza guerra mondiale

Dopo la scontata vittoria alle presidenziali, lunedì (18 marzo) Vladimir Putin ha avvertito l’Occidente che un conflitto diretto tra la Russia e l’alleanza militare NATO guidata dagli Stati Uniti significherebbe che il pianeta sarebbe ad un passo dalla Terza guerra mondiale, osservando tuttavia che quasi nessuno vorrebbe uno scenario del genere.

La guerra in Ucraina ha innescato la crisi più profonda nelle relazioni di Mosca con l’Occidente dalla crisi dei missili cubani del 1962. Putin ha spesso messo in guardia sui rischi di una guerra nucleare, ma afferma di non aver mai sentito il bisogno di usare tali tipologie di armamenti in Ucraina.

Il presidente francese Emmanuel Macron il mese scorso ha affermato di non poter escludere il dispiegamento di truppe di terra in Ucraina in futuro, con molti paesi occidentali che prendono le distanze da ciò mentre altri, soprattutto nell’Europa orientale, hanno espresso sostegno.

Rispondendo a una domanda di Reuters sulle dichiarazioni di Macron e sui rischi e la possibilità di un conflitto tra Russia e NATO, Putin ha scherzato: “Tutto è possibile nel mondo moderno”.

“È chiaro a tutti che questo sarà ad un passo da una Terza Guerra Mondiale su vasta scala. Penso che quasi nessuno sia interessato a questo”, ha detto Putin ai giornalisti dopo aver ottenuto la più grande vittoria nella storia della Russia post-sovietica alle elezioni presidenziali considerate truccate dall’Occidente.

Domenica (17 marzo) il presidente russo Vladimir Putin si è assicurato altri sei anni al potere, anche se migliaia di oppositori hanno organizzato una simbolica protesta a mezzogiorno ai seggi elettorali.

Putin ha aggiunto, tuttavia, che il personale militare della NATO era già presente in Ucraina, affermando che la Russia aveva notato che sul campo di battaglia si parlava sia l’inglese che il francese.

“Non c’è niente di buono in questo, innanzitutto per loro, perché stanno morendo sul campo e in gran numero”, ha detto.

Zona cuscinetto

In vista delle elezioni russe del 15-17 marzo, l’Ucraina ha intensificato gli attacchi contro la Russia, bombardando le regioni di confine e utilizzando addirittura agenti per tentare di sfondare i confini della Russia.

Il presidente Vladimir Putin venerdì (15 marzo) ha promesso una forte risposta militare a una serie di attacchi ucraini al confine russo che ha descritto come un tentativo di Kyiv di far fallire la sua candidatura per la rielezione.

Alla domanda se ritenesse necessario conquistare la regione ucraina di Kharkiv, Putin ha detto che se gli attacchi continuassero, la Russia creerebbe una zona cuscinetto fuori dal territorio ucraino per difendere il territorio russo.

“Non escludo che, visti i tragici eventi che accadono oggi, prima o poi, quando lo riterremo opportuno, saremo costretti a creare una certa ‘zona sanitaria’ nei territori oggi sotto il regime di Kiev”, ha affermato Putin.

Il leader russo ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli, ma ha affermato che tale zona potrebbe essere abbastanza grande da impedire agli armamenti di fabbricazione straniera di raggiungere il territorio russo.

Putin ha ordinato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022, innescando una grande guerra europea dopo otto anni di conflitto nell’Ucraina orientale tra le forze ucraine da un lato e gli ucraini filo-russi e i “proxy” russi dall’altro.

Putin ha detto che vorrebbe che Macron smettesse di cercare di aggravare la guerra in Ucraina ma giocasse un ruolo nel trovare la pace: “Sembra che la Francia potrebbe svolgere un ruolo. Non tutto è ancora perduto”.

“L’ho detto più e più volte e lo dirò ancora. Siamo a favore dei colloqui di pace, ma non solo perché il nemico è a corto di proiettili”, ha detto Putin.

“Se davvero vogliono costruire relazioni pacifiche e di buon vicinato tra i due Stati a lungo termine e non semplicemente prendersi una pausa per il riarmo per 1,5-2 anni”.

Una scontata vittoria alle presidenziali

Domenica 17 marzo, in elezioni considerate una farsa dai Paesi occidentali, Putin si è garantito un nuovo mandato al potere in Russia che gli consentirà di governare almeno fino al 2030, quando avrà 77 anni. Il leader russo più longevo dai tempi del dittatore sovietico Joseph Stalin, si assicurerà un terzo intero decennio di governo.

Le elezioni si sono svolte un mese dopo la morte in una colonia penale artica di Alexei Navalny, il più importante oppositore di Putin. La famiglia e i sostenitori di Navalny hanno accusato Putin di essere responsabile della sua morte, affermazione respinta dal Cremlino.

Nel suo discorso di domenica sera, Putin ha rotto con la tradizione di non pronunciare il nome di Navalny, discutendo della sua morte e confermando le discussioni su un potenziale scambio di prigionieri che coinvolge la figura dell’opposizione. Gli alleati di Navalny avevano precedentemente affermato che era a “giorni di distanza” dallo scambio prima della sua morte.

“Per quanto riguarda il signor Navalny – sì, è morto. È sempre un evento triste. E ci sono stati altri casi in cui sono morte persone in prigione. Non è successo questo negli Stati Uniti? È accaduto e non una volta sola”, ha affermato Putin.

Putin ha ottenuto un quasi plebiscito con percentuali di consensi record che sfiorano il 90%. Gli altri candidati, sconosciuti ai più hanno ottenuto percentuali a una cifra: il comunista Nikolai Kharitonov, in seconda posizione, si è fermato al 4,7%; Vladislav Davankov, del movimento Gente nuova al 3,6% e quello del Partito liberaldemocratico Leonid Slutsky al 2,5%.

Per quanto riguarda l’affluenza alle urne, unico dato realmente importante per Putin si è attestata intorno il 73%, rispetto al 67,5% registrato nelle precedenti presidenziali, nel 2018.

Si è votato anche nelle quattro regioni ucraine occupate dalla Russia – Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson – con Putin che ha ottenuto un numero di preferenze superiore al 90%.

La vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, aveva esortato i russi a manifestare collettivamente come dimostrazione di opposizione domenica, l’ultimo giorno di votazioni negli 11 fusi orari e negli 88 soggetti federali della Russia.

Le elezioni sono state segnate anche da atti di sfida più espliciti. A partire da sabato, la Russia aveva avviato almeno 15 procedimenti penali dopo che persone avevano versato colorante nelle urne, appiccato incendi o lanciato bombe molotov nei seggi elettorali. Ella Pamfilova, capo della CEC russa, ha detto che sono stati presi di mira 29 seggi elettorali in 20 regioni della Russia, inclusi otto tentativi di incendio doloso. Secondo il gruppo indipendente per i diritti umani OVD-Info, più di 60 russi sono stati arrestati in almeno 16 città l’ultimo giorno delle votazioni.

Per gli alleati l’Ucraina e i Paesi alleati le elezioni sono state una farsa

Le elezioni presidenziali tenute in Russia dal 15 al 17 marzo “si sono svolte in un contesto soggetto a molte restrizioni, esacerbato anche dalla guerra illegale di aggressione della Russia contro l’Ucraina”, ha affermato l’Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE Josep Borrell, in una nota. Secondo il responsabile della diplomazia dell’UE, le autorità russe “hanno continuato ad aumentare la sistematica repressione interna, reprimendo i politici dell’opposizione, le organizzazioni della società civile, i media indipendenti e altre voci critiche con l’uso di leggi repressive e pene detentive motivate politicamente”.

Inoltre, secondo Borrell, “la scioccante morte del politico dell’opposizione Alexei Navalny nel periodo precedente alle elezioni è un altro segno dell’accelerazione e della sistematica repressione”.

Per l’Alto rappresentante UE, le restrizioni hanno “provocato un aumento allarmante delle violazioni dei diritti civili e politici, impedito la candidatura di molti candidati, compresi tutti quelli contrari alla guerra illegale di aggressione della Russia, hanno privato gli elettori russi di una possibilità scelta reale e hanno limitato fortemente il loro accesso a informazioni accurate”.

Nella nota, Borrell ha affermato che l’UE “continuerà a sostenere l’importante lavoro delle organizzazioni russe della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei media indipendenti”, esprimendo rammarico per la la decisione delle autorità russe di non invitare osservatori dell’OSCE alle sue elezioni, negando in questo modo agli elettori e alle istituzioni russe una valutazione imparziale e indipendente di queste elezioni.

In un comunicato congiunto, Ucraina, Stati Uniti, Unione europea e altri 55 Paesi (tra l’Italia) hanno condannato “la massima fermezza i tentativi illegittimi della Federazione Russa di organizzare elezioni presidenziali russe nelle zone temporaneamente occupate del territorio internazionalmente riconosciuto dell’Ucraina”. Nella nota congiunta, l’Ucraina e i Paesi alleati hanno affermato che tenere elezioni nel territorio di un altro Stato membro delle Nazioni Unite senza il suo consenso costituisce un palese disprezzo per i principi di sovranità e integrità territoriale”, precisando che “tali elezioni non hanno validità secondo il diritto internazionale”.

[a cura di Simone Cantarini]