Consiglio UE pronto a negoziare con il Parlamento europeo il piano per la produzione di munizioni

Gli Stati membri dell’UE hanno concordato oggi un mandato negoziale sulla proposta di regolamento che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (Act in Support of Ammunition Production, ASAP), intesa a sostenere il potenziamento delle capacità di fabbricazione ai fini della produzione di munizioni terra-terra, di munizioni di artiglieria e di missili. Lo riferisce una nota del Consiglio europeo.

Il ministro della Difesa della Svezia Pål Jonson, il cui Paese fino al 30 giugno presiede il Consiglio europeo, ha ricordato che “con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la guerra è giunta alle nostre porte”.

Secondo il ministro, l’industria della difesa dell’UE si trova ad affrontare sfide senza precedenti per far fronte alla nuova realtà e alle lacune esistenti.

“Dobbiamo fare quanto in nostro potere per aiutare la base industriale di difesa europea a produrre di più, per la nostra stessa sicurezza e a favore della capacità dell’Ucraina di difendersi da una guerra di aggressione ingiusta. Questa rimane la nostra priorità e una questione della massima urgenza”, ha affermato Jonson.

Con l’introduzione di misure mirate, compresi i finanziamenti, la proposta di regolamento in oggetto mira ad affrontare l’attuale carenza di munizioni, missili e relativi componenti, in modo da attuare la linea d’azione 3 del piano concordato dal Consiglio nel marzo 2023 per consegnare con urgenza munizioni e missili all’Ucraina e sostenere gli Stati membri a ricostituire le proprie scorte.

La proposta della Commissione europea impegna 500 milioni di euro a prezzi correnti dal bilancio dell’UE.

La posizione del Consiglio UE

Nella nota, il Consiglio ha confermato i punti principali della proposta di regolamento, in particolare lo “strumento” attraverso il quale l’UE sosterrà finanziariamente il rafforzamento delle capacità di produzione industriale dell’UE relative a munizioni e missili.

Inoltre, secondo il Consiglio, potrebbe inoltre essere istituito un Fondo di potenziamento inteso a facilitare l’accesso ai capitali privati lungo tutta la catena del valore per le imprese che fabbricano munizioni e missili.

Il mandato del Consiglio mantiene inoltre diversi punti della parte “normativa” della proposta, come una deroga alla direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa.

Tuttavia, al fine di raggiungere rapidamente un accordo tra gli Stati membri e di avviare quanto prima i negoziati con il PE, alcuni elementi sono stati separati dalla proposta.

Le prossime tappe

La comunicazione congiunta del 2022 sulle carenze di investimenti nel settore della difesa ha evidenziato che “il continuo sottoinvestimento nel campo della difesa ha determinato carenze industriali e di capacità nell’UE”.

Come sottolinea il Consiglio europeo nella nota, “la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina ha esposto il mercato europeo della difesa e dei materiali per la difesa a sfide ancora maggiori, in quanto l’UE e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per soddisfare le pressanti esigenze di difesa dell’Ucraina”.

Lo scorso 20 marzo il Consiglio ha concordato un approccio tripartito, volto a fornire all’Ucraina, entro i successivi dodici mesi, un milione di munizioni di artiglieria nell’ambito di uno sforzo congiunto.

I Paesi membri dell’UE si sono trovati concordi nel consegnare con urgenza all’Ucraina munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili provenienti dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti.

Il Consiglio europeo, ha inoltre invitato gli Stati membri ad acquisire congiuntamente munizioni e, se richiesti, missili dall’industria europea della difesa e dalla Norvegia.

L’acquisto congiunto rientra nel contesto di un progetto già esistente coordinato dall’Agenzia europea per la difesa o attraverso progetti complementari di acquisizione guidati da Stati membri, al fine di ricostituire le proprie scorte e continuare allo stesso tempo a sostenere l’Ucraina.

Ora che gli ambasciatori degli Stati membri dell’UE (COREPER) hanno concordato un mandato sulla proposta, il Consiglio è pronto ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo sulla versione definitiva del testo.