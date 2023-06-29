Che fine hanno fatto i generali russi? Le voci dopo la ribellione della Wagner

I generali russi più decorati hanno abbandonato la scena pubblica in seguito al fallimento del colpo di stato operato dalla milizia privata Wagner. Il tutto mentre il presidente russo Vladimir Putin prova a riaffermare la sua autorità con la forza e si ha notizia di almeno un arresto tra gli alti ufficiali.

Valery Gerasimov, il generale più importante della Russia, non è apparso in pubblico o alla TV di Stato dopo il colpo di stato fallito di sabato scorso, quando Yevgeny Prigozhin ha chiesto la sua consegna. Non è stato menzionato nemmeno in alcun comunicato stampa del ministero della Difesa dal 9 giugno.

Gerasimov, 67 anni, è il comandante della guerra russa in Ucraina e il titolare di una delle tre “valigette nucleari” della Russia, secondo alcuni analisti militari occidentali.

Assente anche il generale Sergei Surovikin, soprannominato “generale Armageddon” dalla stampa russa per le sue tattiche aggressive nel conflitto siriano, che è il vice comandante delle forze russe in Ucraina.

Un rapporto del New York Times, basato su un’informativa dell’intelligence statunitense, ha affermato martedì che egli era a conoscenza dell’ammutinamento e che le autorità russe stavano verificando la sua eventuale complicità.

Mercoledì il Cremlino ha minimizzato la notizia, affermando che ci sono e ci saranno molte speculazioni e pettegolezzi.

La versione in lingua russa del Moscow Times e un blogger militare hanno riportato la notizia dell’arresto di Surovikin, mentre altri corrispondenti militari che hanno un grande seguito in Russia hanno detto che lui e altri alti ufficiali sono stati interrogati sul loro possibile ruolo nell’ammutinamento.

La Reuters non è stata in grado di stabilire se Surovikin fosse stato arrestato.

Rybar, un canale influente sull’applicazione di messaggistica Telegram gestito da un ex addetto stampa del ministero della Difesa russo, ha detto che era in corso un’epurazione.

Secondo l’insider, le autorità stanno cercando di eliminare il personale militare che si ritiene abbia mostrato “mancanza di risolutezza” nel sedare l’ammutinamento, mentre alcuni rapporti riferiscono che alcuni corpi delle forze armate sembrano aver fatto poco per fermare i combattenti Wagner nella fase iniziale della ribellione.

“L’insurrezione armata della compagnia militare privata Wagner è diventata un pretesto per una massiccia epurazione nei ranghi delle Forze armate russe”, ha dichiarato Rybar.

Una simile mossa, se confermata, potrebbe alterare il modo in cui la Russia conduce la sua guerra in Ucraina – che chiama “operazione militare speciale” – e causare scompiglio nei ranghi in un momento in cui Mosca sta cercando di bloccare una controffensiva ucraina.

Potrebbe anche consolidare o elevare le posizioni di altre figure militari e di sicurezza di alto livello considerate fedeli.

Il ministero della Difesa non ha rilasciato alcun commento ufficiale sull’accaduto.

Vincitori e vinti

Alcuni analisti militari e politici russi e occidentali ritengono che la posizione del ministro della Difesa Sergei Shoigu, un alleato storico di Putin che Prigozhin voleva far cadere insieme a Gerasimov a causa della sua presunta incompetenza, potrebbe ora essere più al sicuro.

“Credo che lui (Prigozhin) si aspettasse in realtà che si facesse qualcosa per Shoigu e Gerasimov, che Putin si pronunciasse a suo favore”, ha scritto su Twitter Michael Kofman, specialista militare russo presso il think tank Carnegie Endowment.

“Invece, il suo ammutinamento potrebbe aver garantito loro il mantenimento della carica, nonostante siano universalmente riconosciuti come incompetenti e siano ampiamente detestati nelle forze armate della Federazione Russa”.

Viktor Zolotov, capo della Guardia Nazionale ed ex guardia del corpo di Putin, sembra essere un altro di quelli che ha tratto beneficio dal fallito colpo di stato. Questo grazie alle sue dichiarazioni pubbliche, in cui affermava che i suoi uomini erano pronti a “resistere fino alla morte” per difendere Mosca dalla Wagner.

Ha parlato della possibilità di ottenere armi pesanti e carri armati per le sue forze sulla scia dell’ammutinamento.

Gerasimov si è fatto notare per la sua assenza quando martedì Putin ha ringraziato l’esercito per aver evitato una guerra civile, a differenza di Shoigu che da allora ha fatto diverse apparizioni pubbliche.

Surovikin, il vice di Gerasimov, è stato visto per l’ultima volta sabato, quando è apparso in un video in cui si appellava a Prigozhin per fermare l’ammutinamento. Sembrava esausto e non era chiaro se stesse parlando sotto costrizione.

Mercoledì sera i media e i blogger russi hanno riportato notizie non confermate secondo le quali Surovikin era detenuto nel centro di detenzione Lefortovo di Mosca dopo essere stato arrestato.

Alexei Venediktov, un giornalista ben inserito, ha detto – senza citare le sue fonti – che Surovikin non si è messo in contatto con la sua famiglia da sabato e che anche le sue guardie del corpo hanno taciuto.

Prigozhin, che ha passato mesi a diffamare Shoigu e Gerasimov per la loro presunta incompetenza nella guerra in Ucraina, aveva spesso elogiato Surovikin, ampiamente rispettato nell’esercito per la sua esperienza in Cecenia e in Siria.

Surovikin, che ha ricoperto il ruolo di comandante generale della guerra in Ucraina prima che Gerasimov fosse nominato al suo posto, è considerato dagli analisti militari occidentali e da alcuni membri dell’esercito ucraino un abile stratega.

I corrispondenti di guerra russi hanno parlato di lui come di un potenziale futuro ministro della Difesa.

Leggi qui l’articolo originale.