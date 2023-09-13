Cavalcando l’onda del G20, il partito di Modi si prepara alle elezioni

Il vertice del G20 del fine settimana è stato il grande momento dell’India sul palcoscenico mondiale, dando al Paese l’opportunità di lavorare su questioni globali e al primo ministro Narendra Modi la possibilità di presentare le sue credenziali di statista globale.

Sebbene alcuni analisti abbiano affermato che l’incontro ha mostrato pochi risultati concreti, il suo Bharatiya Janata Party (BJP) sta ora sfruttando l’immagine migliorata di Modi in vista di una serie di elezioni statali e nazionali previste per il maggio 2024.

Nel periodo precedente al vertice, il volto di Modi è stato affisso sui cartelloni pubblicitari del G20 in tutto il Paese. Durante l’incontro dello scorso fine settimana (9-10 settembre), i canali televisivi locali hanno trasmesso una copertura totale di Modi con i leader mondiali, tra cui il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e delle lodi che gli sono state rivolte per il successo dell’incontro.

Il BJP ha riempito le sue piattaforme di social media con messaggi di elogio da parte dei leader mondiali.

La dichiarazione del vertice ha messo nero su bianco le principali differenze e ha fatto pochi passi avanti in aree critiche come il debito e il cambiamento climatico, ma per un leader popolare con un lungo vantaggio sui suoi rivali politici, queste sono complessità diplomatiche che contano poco nella politica interna, hanno detto gli analisti.

Il successo della missione indiana di atterraggio di una navicella spaziale sulla Luna, avvenuta il mese scorso, è un altro fattore che alimenta l’immagine di benessere del Paese e dà a Modi una spinta in avanti.

Il partito di opposizione del Congresso ha criticato Modi per aver trasformato il G20 in una campagna elettorale, accusandolo di promuovere il dialogo e la pace sulla scena internazionale mentre la sua amministrazione nazionalista indù discrimina le minoranze religiose e reprime il dissenso, accuse che il governo ha negato.

Secondo gli analisti, però, la posizione politica di Modi è così forte che il rischio di un ritorno di fiamma della strategia è minimo.

“Il messaggio che è passato è che l’India è emersa davvero molto forte nel mondo”, ha detto Sanjay Kumar, politologo del Centro per lo studio delle società in via di sviluppo di Nuova Delhi.

“Ed è solo grazie a Modi. L’orgoglio nazionale di un indiano medio è aumentato”, ha aggiunto.

Modi gode di un alto indice di gradimento e i sondaggi suggeriscono che vincerà facilmente le elezioni generali e un terzo mandato l’anno prossimo, nonostante le preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione, della disoccupazione e di una ripresa economica disomogenea dopo la pandemia COVID-19. Anche le preoccupazioni per le violenze nello Stato nordorientale di Manipur hanno influito sull’immagine di Modi.

Il BJP intende sottolineare il “successo del vertice” durante i quindici giorni di celebrazioni del compleanno di Modi che inizieranno domenica, ha dichiarato un funzionario del partito.

Il contributo di Modi all’ascesa dell’India nel mondo sarà il tema centrale di una sessione speciale del Parlamento di cinque giorni che inizierà la prossima settimana.

Orgoglio nazionale

“È un dato di fatto che l’immagine dell’India si sia trasformata sotto il Primo Ministro Modi”, ha dichiarato alla Reuters il vicepresidente del BJP Baijayant Jay Panda.

Modi, che domenica compie 73 anni, è salito al potere nel 2014 promettendo stabilità e cambiamento rispetto a quella che definiva la corruzione e il malgoverno del partito del Congresso, da tempo al potere.

Ha consolidato la sua vittoria con l’economia del benessere, il potenziamento delle infrastrutture e l’inequivocabile nazionalismo indù, conquistando un secondo mandato nel 2019 con una maggioranza più ampia.

Nei suoi discorsi Modi sottolinea spesso l’orgoglio nazionale, che risuona con un’ampia fetta di popolazione che è stata offesa dalla rappresentazione dell’India nei media occidentali come un Paese povero, hanno detto gli analisti.

“Ogni piccola cosa conta quando si costruisce una narrativa di orgoglio nazionale”, ha dichiarato Yashwant Deshmukh, psefologo dell’agenzia C-Voter.

Secondo il sondaggio biennale “Mood of the Nation” di C-Voter, pubblicato il mese scorso sulla rivista India Today, il 47% ha dichiarato che la presidenza indiana del G20 aumenterà la statura globale del Paese e il 73% ha affermato che sarà un punto di riferimento elettorale nel 2024.

Il Partito del Congresso, all’opposizione, non è rimasto molto colpito: il suo portavoce principale, Jairam Ramesh, ha affermato che le dichiarazioni di tolleranza di Modi sulla scena globale sono “pura ipocrisia”.

“In patria… tace sui discorsi di odio, sui linciaggi, sugli omicidi mirati e sugli attacchi ai luoghi sacri. Il suo partito, e l’ecosistema più ampio a cui appartiene, ha scatenato sistematiche campagne di polarizzazione… e ha lacerato il tessuto sociale della nazione”, ha scritto Ramesh su X, ex Twitter.

Leggi l’articolo originale qui.