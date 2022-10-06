Castaldo (Mep): «Lavoriamo a rapporti bilaterali con l’Africa. Nel PE siamo vicini ai Verdi»

Non più rapporti a senso unico, ma partenariati. Questo l’obiettivo del rapporto sul Corno d’africa e l’Africa orientale presentato dall’Onorevole Fabio Massimo Castaldo, ex vicepresidente del Parlamento europeo e oggi europarlamentare del Movimento 5 stelle.

Il documento analizza un contesto fragile e complesso, quello del Corno d’Africa e dell’Africa Orientale.

Nell’intervista realizzata da Euractiv Italia, anche un’analisi delle prospettive europee nella regione, del futuro del M5s nell’Europarlamento e delle prossime mosse dell’Europa contro la crisi.

Come ha impattato la guerra in Ucraina sul Corno d’Africa? Cosa può fare l’Ue?

«L’aggressione della Russia in Ucraina ha apportato un ulteriore aggravamento del contesto del Corno d’Africa, tanto in termini di sicurezza quanto rispetto alla crisi alimentare.

Ecco perché chiediamo un’Europa più presente, che comprenda che, per essere più incisiva e capace di veicolare al meglio le sue istanze, deve cambiare approccio: da uno tradizionale, un po’ paternalistico nei confronti del continente africano, è necessario passare a interazioni con le controparti più bilanciate.

Per esempio, istituendo un partenariato basato su consultazioni a monte prima del lancio di progetti: potrebbe dare risposte tarate sui bisogni concreti delle controparti e che favoriscano le iniziative che da una parte abbiano un impatto diretto e benefico sulla vita delle comunità locali, dall’altra la capacità di far emergere una ownership africana delle iniziative stesse, quando possibile.

Il motto dell’Unione Africana di favorire soluzioni africane per i problemi africani è un altro caposaldo del lavoro che ho svolto. Mi sono impegnato per rafforzare i partenariati tra Unione africana, Unione europea e le sue componenti regionali per cercare che si creasse un equilibrio che ridesse dignità all’Africa e modificasse questa relazione, che non può e non deve essere più vista in senso unilaterale.

Il tema cruciale è la risposta in termini di sicurezza alimentare: la regione è ancora dipendente dalle importazioni dall’estero e in questi anni ha sperimentato gravissimi fenomeni di siccità, che insieme alla guerra in Ucraina hanno fatto schizzare alle stelle il prezzo del grano e di altri beni di prima necessità.

Sarà fondamentale avviare un trasferimento tecnologico di know-how e tecniche di coltivazione per favorire una crescita della produzione locale, per far sì che si vada verso una formazione dei giovani tarata sulle esigenze del comparto agricolo».

Nel contesto geopolitico africano, in cui Cina e Russia attuano da anni una politica intrusiva, qual è lo spazio per l’iniziativa europea?

«Il primo obiettivo è vincere la battaglia della comunicazione strategica. Sarà necessario operare tramite campagne di informazione mirate a esaltare i valori aggiunti della cooperazione tra Ue, Unione africana e Corno d’Africa in termini di maggiori sostenibilità e benefici per le comunità locali. Dovremo, parallelamente, portare avanti la nostra azione a difesa di Stato di diritto, democrazia, diritti.

La Russia sta realizzando una base navale in Sudan, il che sconvolgerebbe gli equilibri della regione del Mar Rosso, dalla quale transitano un terzo dei flussi di gas e un sesto di quelli di petrolio a livello mondiale. Esistono anche tentativi di reclutamento di volontari etiopi da parte delle forze armate russe.

Anche la Cina è molto presente, così come la Turchia (specie in Somalia). Questi attori tentano di rafforzare la loro influenza con agende, valori, approcci apertamente confliggenti con quelli dell’Ue.

Regole e capisaldi europei non permettono la stessa erogazione di liquidi dei nostri competitor, per esempio perché avanziamo richieste relative allo stato di diritto per stanziamento di fondi e finanziamento di opere, ma spesso l’aiuto finanziario delle nostre controparti va a foraggiare la cosiddetta “trappola del debito” con cui sono tenuti in scacco molti Stati africani.

Piuttosto che fare grandissime autostrade o elettrodotti, occorre lavorare sul solare e le energie rinnovabili per consentire a comunità anche in zone remote di avere accesso all’energia e di avvalersi di soluzioni tecnologiche da un lato capaci di soddisfarne le necessità, dall’altro molto meno invasive e più efficaci».

Durante la campagna elettorale italiana gli esponenti del Movimento hanno chiesto un Energy Recovery Fund: quando dovrebbe essere attuato?

«Abbiamo già perso troppo tempo: i nostri competitor osservano la lentezza del nostro processo decisionale e anche in base a questo compiono le proprie scelte. Ritardare una scelta così cruciale ha un prezzo alto in termini reputazionali e di credibilità.

Questa crisi è causata da fattori esogeni rispetto al territorio dell’Unione, ma ha risvolti tremendi e asimmetrici perché asimmetriche sono anche le condizioni di partenza. L’esempio emblematico è la decisione tedesca di mobilitare ben 200 miliardi a sostegno delle proprie imprese. I Paesi con uno spazio fiscale non solo minore, ma anche molto ridotto dalla pandemia non hanno la stessa disponibilità.

Il mercato dell’elettricità deve essere riformato e noi abbiamo chiesto una serie di misure immediate alle quali si sta arrivando con troppa lentezza, tra cui il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità rispetto a quello del gas.

Occorre inoltre accelerare il più possibile l’indipendenza dagli idrocarburi russi e questo richiede investimenti sulle rinnovabili, l’unica fonte che non ci condiziona rispetto a risorse altrui. Dall’altro lato, bisogna dare un sostegno a famiglie e imprese. Uno studio di Confcommercio parla di 170mila attività a rischio nel primo trimestre del 2023, lo stesso scenario delineato dalle analisi provenienti da Confindustria e da altri think tank.

Milioni di posti di lavoro potrebbero essere travolti da costi insostenibili: serve un ombrello europeo che sostenga e garantisca la continuità aziendale e di impresa non solo delle nostre realtà ma di quelle di tutto il continente europeo, evitando che ogni Stato faccia per sé.

L’Energy Recovery Fund deve essere costruito per assolvere a questi fini economici e di debito comune, così come fatto con il Next generation Eu. È proprio in circostanze eccezionali che devono essere adottate misure eccezionali».

Il M5S si accaserà in qualche famiglia politica europea?

«Guardiamo sempre con favore a una cooperazione (già storicamente molto intensa) con il gruppo dei Verdi. Vedremo se ci sarà la possibilità in futuro, in base anche a quelle che saranno le loro scelte. I rapporti restano molto positivi e costruttivi.

C’è stata sempre convergenza, più che con qualsiasi altro gruppo politico. Però il tango si balla in due, bisogna vedere se entrambe le parti possono trovare un punto di incontro per trasformare questo percorso in un cammino comune».