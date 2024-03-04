Bruxelles vuole che l’Ucraina aderisca al programma europeo per l’industria della difesa

Secondo una bozza di proposta della Commissione europea visionata da Euractiv, l’Ucraina dovrebbe diventare un membro a pieno titolo del programma di sostegno dell’industria della difesa dell’UE, il che aiuterebbe anche a utilizzare le competenze del paese e ad avvicinare Kyiv all’adesione.

Uno dei tre obiettivi della proposta del Programma europeo di investimenti nella difesa (EDIP) è quello di “contribuire al recupero, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa ucraina e alla progressiva integrazione nell’Unione europea, contribuendo così alla stabilità reciproca, alla sicurezza, pace, prosperità e sostenibilità”.

Per questo, all’Ucraina dovrebbe essere consentito di diventare membro a pieno titolo di qualsiasi paese-consorzio per l’acquisto congiunto di attrezzature militari con altri Stati membri dell’UE, avere accesso ai fondi UE ed esenzione IVA in caso di proprietà congiunta, afferma la bozza di testo, facendo eco a quanto suggerito in autunno la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Il regolamento EDIP sarà presentato dalla Commissione europea martedì (5 marzo) insieme a una strategia politica generale di difesa dell’UE.

L’integrazione dell’Ucraina nella politica industriale dell’UE nel progetto di legge va oltre la menzione dell’idea nella “Strategia” politica, dove potrebbe essere facilmente dimenticata.

All’Ucraina verrebbe quindi assegnato un posto speciale nel Programma per sostenere l’acquisto congiunto europeo di armi e rafforzare il complesso militare-industriale del blocco che beneficia dei fondi dell’UE.

I precedenti programmi industriali di difesa adottati dai legislatori dell’UE non hanno mai considerato nessun paese terzo come legittimo partecipante a pieno titolo ai programmi oltre alla Norvegia.

Associare l’Ucraina all’EDIP rappresenterebbe un passo importante nella definizione del complesso militare-industriale del continente, data l’esperienza di Kyiv nell’uso di attrezzature di difesa per due anni e il suo processo di adesione all’Unione Europea.

Poiché ha bisogno di grandi quantità di prodotti per la difesa, in particolare munizioni e droni, Kiev ha collaborato con le aziende degli Stati membri dell’UE per creare joint venture, acquistare direttamente dalle industrie del blocco e sviluppare grandi capacità di produzione di droni. Due anni di guerra hanno inoltre dato ai membri dell’esercito la competenza nel testare e nell’utilizzare armi moderne.

Secondo il progetto di regolamento, “contribuire al recupero, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica della difesa ucraina” è un modo per “sostenere la prontezza di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri”.

Al di fuori dei confini dell’UE, l’industria del blocco deve affrontare la sfida di accelerare la produzione in attesa di contratti dopo decenni di investimenti insufficienti a seguito della Guerra Fredda.

“Di fronte ad un conflitto ad alta intensità, la base industriale e tecnologica di difesa ucraina ha dovuto passare ad un modello di economia di guerra”, si legge nel progetto di strategia di difesa , e così “emergerà come uno dei migliori motori della ripresa economica del paese”. paese alla fine della guerra e banco di prova della preparazione industriale della difesa”.

La cooperazione dell’industria ucraina con quella europea è un aspetto fondamentale degli “impegni di sicurezza” che il servizio diplomatico dell’UE (SEAE) ha discusso offrendo all’Ucraina nel tentativo di garantire che l’industria del blocco aumenterà la sua produzione per sostenere gli sforzi bellici.

“L’Ucraina è e sarà sempre più un partner cruciale dell’Unione nel settore industriale della difesa, soprattutto alla luce del suo pieno processo di adesione”, si legge nel testo inedito della strategia di difesa.

La bozza del testo prevede anche un budget specifico per il complesso militare-industriale ucraino.

Il documento non specifica la dotazione finanziaria complessiva allegata, anche se secondo un funzionario della Commissione europea dovrebbe avere un budget di almeno 1,5 miliardi di euro.

L’Ucraina, tuttavia, dovrebbe rispettare diverse regole per essere considerata uno Stato membro dell’UE secondo il piano, specifica la bozza del testo. Elenca “una precondizione” per lo Stato di diritto, che assomiglia a quella che deve seguire nel suo percorso verso l’adesione.

L’Ucraina “continuerà a sostenere e rispettare meccanismi democratici efficaci, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, contribuendo così alla reciproca stabilità, sicurezza, pace e prosperità.”

La Commissione europea prenderebbe in considerazione anche la valutazione del “contesto di sicurezza” per valutare il suo continuo sostegno.

L’integrazione dell’industria ucraina nel programma di difesa dell’UE probabilmente solleverà interrogativi da parte dei membri scettici sull’allargamento che potrebbero opporsi a dare al paese candidato all’UE un altro vantaggio nel mercato unico oltre ai benefici derivanti dai sussidi alle industrie nazionali sensibili quando il suo processo di adesione e la guerra saranno in corso. destinato a essere lungo.

[a cura di Alexandra Brzozowski/Alice Taylor]

Leggi qui l’articolo originale.