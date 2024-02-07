Bruxelles conclude un accordo sulla revisione del Codice Schengen

Bruxelles (EuroEFE) – Le istituzioni europee hanno concordato una revisione del Codice Schengen per rispondere alle nuove minacce, come l’uso dei migranti come arma politica, e per ridurre le chiusure temporanee delle frontiere tra i Paesi dell’UE.

“La fluidità della circolazione attraverso le nostre frontiere interne e la sicurezza delle nostre frontiere esterne sono le due pietre miliari dello spazio Schengen. L’accordo raggiunto oggi per la revisione del codice frontiere Schengen chiarirà e rafforzerà questi due pilastri”, ha dichiarato martedì la ministra dell’Interno belga Annelies Verlinden, il cui Paese presiede l’UE in questo semestre.

🇪🇺 Council & Parliament reach deal on new #Schengen Borders Code ✔️clarification of rules to reintroduce controls

✔️solutions to instrumentalisation of migrants by foreign actors

✔️travel restrictions in case of public health emergency Press release👇https://t.co/doEf95NK84 — EU Council Press (@EUCouncilPress) February 6, 2024

Strumentalizzazione della migrazione

Sulla scia della Bielorussia del 2021, l’UE ha deciso di dotarsi di misure per rispondere alla minaccia della guerra ibrida.

I Paesi dell’UE hanno già definito la loro posizione sulla riforma dell’area di libera circolazione nel giugno dello scorso anno e il Parlamento europeo ha fatto lo stesso in ottobre.

Le nuove norme consentiranno ai Paesi di adottare misure per gestire le frontiere esterne dell’UE, ad esempio limitando il numero di valichi di frontiera, riducendo gli orari di apertura e intensificando la sorveglianza delle frontiere.

Il testo concordato chiarisce e rafforza il quadro per il ripristino e il prolungamento dei controlli alle frontiere interne.

Secondo le nuove norme, se le minacce all’ordine pubblico o alla sicurezza sono imprevedibili, i controlli possono essere introdotti immediatamente e devono essere notificati contemporaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e al Parlamento europeo.

🛂 Deal ! @EUCouncil and @Europarl_EN reach a provisional agreement on the reform of the Schengen borders code. 👉 The goal is to reinforce internal security and the exterior borders of the #Schengen area that guarantees free movement to more than 425 million people. pic.twitter.com/NaDXlfKukN — Belgium in the EU (@BelgiuminEU) February 6, 2024

In questo caso, sono limitati a un periodo massimo di un mese e possono essere prorogati solo per un massimo di tre mesi.

Un altro caso è quello delle minacce prevedibili. In questo caso, possono rimanere in vigore per un periodo massimo di sei mesi e possono essere prorogati per periodi rinnovabili di sei mesi, con una durata massima di due anni.

In situazioni eccezionali e gravi dovute a una minaccia persistente, i controlli alle frontiere interne possono essere prolungati oltre i due anni, per un massimo di altri sei mesi, rinnovabili una volta per una durata totale di un anno.

Alternative ai controlli alle frontiere interne

Sono previste anche norme per promuovere alternative efficaci ai controlli alle frontiere interne.

We also counter secondary migration by establishing a new transfer procedure between Member States for illegally staying third country nationals who have just crossed an internal border. #BE2024EU pic.twitter.com/sqWEuEq0hg — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) February 6, 2024

Include una nuova procedura per rispondere ai “movimenti non autorizzati” nelle operazioni congiunte di polizia e consente agli Stati membri di rivedere gli accordi di riammissione esistenti tra loro o di concludere patti.

In base al nuovo Codice frontiere Schengen, il Consiglio può adottare una decisione per consentire restrizioni temporanee di viaggio alla frontiera esterna in caso di emergenza sanitaria su vasta scala.

Durante la pandemia, l’UE poteva solo emettere raccomandazioni non vincolanti per gli Stati membri.

La decisione può anche includere restrizioni di viaggio di tipo sanitario, come test, quarantena e autoisolamento.

L’accordo deve ancora essere formalmente adottato dalle istituzioni europee.

A cura di Mar Marín

Leggi qui l’articolo originale