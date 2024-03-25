Borrell: mettere la difesa al centro delle politiche dell’UE

L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, torna sull’urgente tema della difesa dell’UE tre giorni dopo la riunione dei capi di Stato e di governo dell’Unione a Bruxelles e il devastante attentato terroristico avvenuto la sera di venerdì (22 marzo) a Mosca.

In un editoriale pubblicato lunedì (25 marzo) sul suo blog dal titolo “Il momento Demostene dell’Europa: mettere la difesa al centro delle politiche dell’UE”, il responsabile della diplomazia europea ha delineato quanto fatto finora dall’Unione europea, sottolineando come il tema sia stato al centro del Consiglio europeo conclusosi la scorsa settimana. Borrell ha anche lanciato l’invito a Paesi UE a investire maggiormente nella difesa, rilanciando l’industria di settore europea.

Per quanto riguarda l’Ucraina, nell’editoriale, Borrell ha ricordato che l’UE ha consegnato 31 miliardi di euro in attrezzature militari all’Ucraina da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel febbraio 2022.

Borrell ha inoltre ribadito l’obiettivo dell’UE di addestrare un totale di 60.000 soldati ucraini entro quest’estate e donare più di 1 milione di proiettili di artiglieria a Kyiv entro la fine dell’anno.

Pur affermando che l’assistenza ha fornito un sostegno vitale agli ucraini che combattono in prima linea, Borrell ha riconosciuto che è necessario fare di più per aumentare la capacità e la produzione.

L’Alto rappresentante ha ricordato che il mese di marzo segna due anniversari: il terzo della creazione dello Strumento europeo per la pace (EPF) e il secondo dell’adozione della Bussola Strategica. “Questi strumenti sono stati fondamentali per il nostro risveglio geopolitico negli ultimi anni. È il momento giusto per riflettere su ciò che è stato fatto e su dove stiamo andando in materia di sicurezza e difesa”, ha affermato Borrell.

Lo strumento europeo per la pace (EPF) è un fondo comunitario intergovernativo ed extra-bilancio. È stato istituito nel 2021 per consentirci di sostenere i nostri partner con attrezzature militari, cosa che non era possibile tramite il bilancio dell’UE. “Abbiamo iniziato con 5 miliardi di euro, oggi il tetto finanziario di questo fondo è di 17 miliardi di euro”, ha ricordato il responsabile della diplomazia dell’UE.

“Sebbene non sia stato originariamente creato per questo scopo, l’EPF è stato la spina dorsale del nostro sostegno militare all’Ucraina”, ha aggiunto. “Finora abbiamo utilizzato 6,1 miliardi di euro dell’EPF per incentivare il sostegno all’Ucraina da parte degli Stati membri dell’UE e, con loro, l’UE ha consegnato un totale di 31 miliardi di euro in attrezzature militari all’Ucraina dall’inizio della guerra”, ha proseguito Borrell nel suo editoriale, osservando che “questa cifra aumenta ogni giorno”.

Infatti, grazie a questi fondi, ha ricordato Borrell, l’Europa è riuscita a sostenere il proprio militare a favore dell’Ucraina. “Tra le altre azioni, entro quest’estate avremo addestrato 60.000 soldati ucraini; abbiamo donato 500.000 proiettili di artiglieria all’Ucraina ed entro la fine dell’anno saranno più di 1 milione. Inoltre, l’industria europea della difesa fornisce all’Ucraina 400.000 proiettili attraverso contratti commerciali. A questi sforzi si aggiunge l’iniziativa ceca di acquistare munizioni al di fuori dell’UE. Tuttavia, ciò è lungi dall’essere sufficiente e dobbiamo aumentare sia la nostra capacità produttiva che le risorse finanziarie destinate a sostenere l’Ucraina”, ha aggiunto.

In particolare, Borrell ha sottolineato la decisione approvata lo scorso 19 marzo al Consiglio Affari Esteri di creare un nuovo Fondo di assistenza all’Ucraina nell’ambito dell’EPF, dotato di 5 miliardi di euro, per continuare a sostenere militarmente l’Ucraina. “Mercoledì scorso ho anche proposto al Consiglio di reindirizzare il 90% delle entrate straordinarie provenienti dai beni immobilizzati russi nell’EPF, per aumentare la capacità finanziaria del sostegno militare all’Ucraina”, ha affermato.

Rafforzare i nostri partenariati globali in materia di sicurezza e difesa

Secondo Borrell, lo strumento europeo per la pace non aiuta solo l’Ucraina. “Finora lo abbiamo utilizzato per supportare 22 partner e organizzazioni. Dal 2021, abbiamo stanziato quasi 1 miliardo di euro per le operazioni guidate dall’Unione africana e dalle organizzazioni regionali, nonché dalle forze armate di otto paesi partner in Africa. Nei Balcani occidentali sosteniamo la cooperazione militare regionale, così come la Bosnia-Erzegovina e la Macedonia del Nord. Sosteniamo inoltre la Moldova e la Georgia nel vicinato orientale, e la Giordania e il Libano nel vicinato meridionale”, ha affermato.

Nell’editoriale, l’Alto rappresentante ha ricordato le nove missioni e operazioni avviate dall’UE a partire dal 2019 nell’ambito della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), di cui ASPIDES, nella regione del Mar Rosso e del Golfo per proteggere le navi commerciali, è stata avviata lo scorso febbraio in tempi record.

Borrell ha fatto presente che le missioni in Niger “hanno dovuto essere sospese a causa del colpo di stato militare e la nostra missione militare in Mali è stata sospesa”. Attualmente, l’UE starebbe riconsiderando la forma del sostegno da offrire ai partner nella regione, ha precisato l’Alto rappresentante. “Abbiamo avviato lo scorso dicembre un nuovo tipo di iniziativa civile-militare per aiutare i nostri paesi partner nel Golfo di Guinea a combattere le minacce terroristiche provenienti dal Sahel”, ha ricordato.

Altro punto indicato dall’Alto rappresentante è il rafforzamento della cooperazione UE-NATO in vari settori chiave quali lo spazio, l’informatica, il clima, la difesa e le infrastrutture critiche. A ciò si aggiunte anche l’approfondimento della di partenariati bilaterali su misura in materia di sicurezza e difesa con Norvegia, Canada e paesi del vicinato orientale (Georgia, Moldavia), Africa (Sudafrica, Ruanda), Indo-Pacifico (Giappone, Repubblica di Corea, Australia) e America Latina (Cile, Colombia).

“Il primo Forum Schuman sulla Sicurezza e la Difesa nel marzo dello scorso anno, riunendo partner di sicurezza e difesa provenienti da più di 50 paesi, è stato un successo. Partiremo da questo quando ci incontreremo per il prossimo Forum Schuman il 28 e 29 maggio”, ha dichiarato l’Alto rappresentante.

Rafforzare la capacità di reazione alle crisi all’estero

Come indicato da Borrell, uno dei principali deliverable previsti dalla Bussola Strategica è stata la creazione di una nuova capacità di dispiegamento rapido dell’UE per essere in grado di reagire rapidamente in modo autonomo alle situazioni di crisi, ad esempio per evacuare gli europei in caso di emergenza come in Afghanistan nell’agosto 2021 o in Sudan nell’aprile 2023.

“Diventerà operativo l’anno prossimo, ma per prepararlo, lo scorso ottobre a Cadice, in Spagna, abbiamo organizzato la prima esercitazione militare dal vivo dell’UE”, ha fatto notare il responsabile della diplomazia europeo, ricordando che l’operazione ha coinvolto 31 unità militari, 25 aerei, 6 navi e 2.800 membri delle forze armate degli Stati membri. Una seconda esercitazione militare avrà luogo alla fine dell’anno in Germania.

Inoltre, Borrell ha fatto presente che un nuovo Centro di risposta alle crisi è ora operativo anche nel SEAE per coordinare le attività dell’UE in caso di emergenza, compresa l’evacuazione dei cittadini europei. Stiamo anche rafforzando i nostri quartieri generali militari e civili a Bruxelles.

La BEI sarebbe pronta a modificare i criteri di prestito per includere anche gli investimenti nel settore della difesa La Banca europea per gli investimenti (BEI) potrebbe fare un ulteriore passo avanti verso un allentamento dei criteri di prestito già giovedì (21 marzo), quando si aspetta di ricevere il segnale finale di cui ha bisogno dai 27 Stati membri …

Investire di più nella difesa e rilanciare l’industria di settore dell’UE

Borrell ha invitato gli Stati membri a “investire molto di più e aiutare la nostra industria della difesa ad aumentare le proprie capacità produttive”, osservando che “non c’è altra soluzione se consideriamo l’entità delle esigenze di difesa dell’Ucraina ma anche dei nostri Stati membri che devono ricostituire le proprie scorte e acquisire nuove attrezzature”.

“Gli Stati membri dell’UE stanno già spendendo molto di più per la difesa, con un aumento del 40% del bilancio per la difesa negli ultimi dieci anni e un balzo di 50 miliardi di euro tra il 2022 e il 2023”, ha affermato Borrell, facendo però notare che i 290 miliardi di euro del bilancio per la difesa dell’UE nel 2023 rappresentano solo l’1,7% del PIL UE sotto il parametro NATO del 2%. “Nell’attuale contesto geopolitico, questo potrebbe essere visto come un requisito minimo”, ha aggiunto.

Borrell ha fatto presente la necessità di una efficienza della spesa UE per la difesa, in particolare per colmare le lacune ed evitare duplicazioni. “Come ho già detto in molte occasioni, occorre spendere di più ma anche meglio, e con mezzi migliori, insieme”, ha affermato.

Nel 2022 gli eserciti europei hanno investito 58 miliardi in nuovi equipaggiamenti. Per il quarto anno consecutivo ha superato la soglia del 20% delle spese per la difesa. Tuttavia, solo il 18% di questi investimenti nella difesa. Le azioni vengono attualmente svolte in modo collaborativo, ben al di sotto del parametro del 35% fissato dagli stessi Stati membri dell’UE nel 2007. Dall’inizio della guerra di aggressione russa, il 78% delle attrezzature acquistate dagli eserciti dell’UE provenivano da paesi terzi. “Siamo in ritardo anche negli investimenti in ricerca e sviluppo”, ha affermato il responsabile della diplomazia UE.

“Questo è il motivo per cui all’inizio di questo mese ho presentato insieme alla Commissione la prima strategia europea per il settore industriale della difesa. Dobbiamo incentivare molto di più gli appalti congiunti, garantire meglio la nostra sicurezza degli approvvigionamenti, ancorare l’industria della difesa ucraina in Europa e organizzare un massiccio incremento industriale”, ha aggiunto.

“Dobbiamo anche recuperare terreno sulle nuove tecnologie militari come i droni o l’intelligenza artificiale. Con il suo hub di innovazione, l’Agenzia europea per la difesa continuerà a svolgere un ruolo chiave in questi sforzi”, ha proseguito Borrell, secondo cui “per avere successo”, l’UE dovrà “garantire un accesso molto migliore ai finanziamenti per l’industria europea della difesa, in particolare adattando le politiche di prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI).

L’Alto rappresentante ha anche rilanciato l’idea di prevedere “l’emissione di debito comune per contribuire a finanziare i maggiori sforzi di investimento necessari nelle capacità di difesa e nell’industria della difesa, come abbiamo fatto per affrontare la crisi del Covid-19”. Tuttavia, ha ammesso il responsabile della diplomazia europea, “abbiamo ancora molto lavoro da fare per raggiungere un accordo su questo argomento”.