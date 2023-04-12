Borrell in Cina per ricomporre l’unità dell’UE, dopo le parole divisive di Macron

Dopo le polemiche suscitate dal viaggio in Cina del presidente francese Emmanuel Macron, l’Alto rappresentate per gli Affari Esteri dell’Unione europea Josep Borrell si impegna a ricomporre il fronte compatto dell’UE sulla politica cinese, durante la visita che farà a Pechino questa settimana.

Borrell si sarebbe dovuto recare nella capitale da giovedì (13 aprile) a sabato (15 aprile) per il dialogo strategico annuale UE-Cina con il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, ma ha dovuto rimandare la sua missione in Cina perché positivo al Covid.

Avrebbe dovuto incontrare anche il direttore della commissione Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese Wang Yi e il nuovo ministro della Difesa Li Shangfu.

Il responsabile della diplomazia dell’UE, nella sua prossima visita, dovrebbe riaffermare l’impegno del blocco su una politica di “una sola Cina”, alternativa a quella proposta dal presidente Xi Jinping e ostile a Taiwan, e il diritto dell’Ue di costruire legami con il governo dell’isola all’interno di tale quadro.

“È fondamentale (…) per preservare la pace, in particolare nello Stretto di Taiwan, sull’isola e nei suoi dintorni”, ha dichiarato un alto funzionario di Bruxelles, in vista del viaggio di Borrell.

“I membri dell’UE non forniscono aiuti militari a Taiwan [come fanno gli Stati Uniti]. Detto questo, siamo fortemente legati a Taiwan, che ha un’economia molto forte e una democrazia molto fiorente”, ha aggiunto l’alto funzionario dell’UE.

La questione è diventata uno dei temi più controversi dell’itinerario di Borrell, soprattutto dopo che i commenti di Macron hanno messo in dubbio l’impegno occidentale in favore dell’isola governata democraticamente.

La scorsa settimana, durante un volo da Pechino a Guangzhou, il presidente francese ha dichiarato ai giornalisti che l’UE dovrebbe evitare di diventare un “vassallo” degli Stati Uniti nei suoi rapporti con la Cina, esortando soprattutto a prendere le distanze da qualsiasi potenziale aiuto militare a Taiwan.

“È nel nostro interesse accelerare sul tema di Taiwan? No. La cosa peggiore sarebbe pensare che noi europei dobbiamo diventare subalterni a Washington su questo tema e adattarci al ritmo americano e rischiare di provocare una reazione eccessiva da parte cinese”, aveva detto Macron alla stampa.

Le osservazioni, che hanno suscitato reazioni sia da parte degli Usa che all’interno dell’Europa, sono giunte a seguito di una visita di Stato in cui la Francia ha approfondito i legami economici e culturali con Pechino.

“Alcuni leader occidentali sognano di cooperare con tutti, con la Russia e con alcune potenze dell’Estremo Oriente”, ha dichiarato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, prima di partire per gli Stati Uniti martedì (11 aprile).

Alcuni funzionari e diplomatici dell’UE, tuttavia, temono che il viaggio, inizialmente di basso profilo, possa diventare critico, se i cinesi decidessero di approfittare delle visibili divisioni dell’ultimo periodo.

“I cinesi osservano bene ogni singola sfumatura dell’Europa”, ha detto l’alto funzionario dell’UE, smorzando le preoccupazioni e aggiungendo che questo renderà la missione di Borrell “molto più interessante”.

Il messaggio di Macron è stato anche in netto contrasto con quello del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che lo ha raggiunto per un incontro con l’omologo cinese Xi Jinping.

Prima del viaggio, von der Leyen aveva affermato che non sarebbe stato nell’interesse dell’Europa sganciarsi completamente dalla Cina, ma che l’UE si sarebbe dovuto invece considerare un “de-risking” diplomatico ed economico, un approccio che ha raccolto un ampio consenso in tutto il blocco.

Borrell, che rappresenta tutti i 27 Stati membri dell’UE, dovrà sintetizzare queste differenze in un messaggio coerente.

“Il presidente francese parla sempre a nome della Repubblica francese”, ha dichiarato un alto funzionario dell’UE, in vista della visita di Borrell, in maniera anonima.

“La Francia è uno dei 27 Stati membri – se il cancelliere tedesco dice qualcosa, tutti dicono che questa è la politica dell’UE?”.

“Il compito dell’Alto rappresentante è quello di rappresentare i punti di vista comuni di tutti gli Stati membri”, ha detto, facendo riferimento alle linee comuni sulla Cina che i leader dell’UE avevano concordato in ottobre.

In quell’occasione, avevano anche riaffermato il loro sostegno al cosiddetto approccio trittico dell’UE alla Cina, che vede il Paese come partner, concorrente e rivale allo stesso tempo.

Al di là delle conseguenze delle dichiarazioni di Macron, ci si aspetta che Borrell faccia nuovamente appello a Pechino affinché la Cina sia un “facilitatore” di una potenziale pace in Ucraina e sollevi le preoccupazioni sui diritti umani e sugli squilibri economici.

Anche se sembra improbabile che il blocco riesca a influenzare Pechino nella sua politica sull’Ucraina, il mese scorso Borrell ha affermato che la partnership di Pechino con Mosca ha dei limiti, nonostante la retorica ufficiale e le visite pubbliche indichino il contrario.

