Borrell: i ministri degli Esteri dell’UE concordi a rimodulare la strategia sulla Cina  

I ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno concordato sulle linee fondamentali della rimodulazione della strategia europea sulla Cina considerando la recente evoluzione all’interno del Paese e della traiettoria in politica estera. È quanto emerso dalla riunione informale dei ministri degli Esteri dell’UE (il cosiddetto Gymnich), a Stoccolma in Svezia, che ha visto la discussione di vari dossier, in particolare i rapporti con Pechino e il sostegno all’Ucraina.

La riunione informale dei ministri degli Esteri in Svezia sarà seguita sabato (13 maggio) dall’incontro a Stoccolma dalla riunione dei responsabili della diplomazia dei Paesi UE con gli omologhi dei Paesi della regione dell’Indo-Pacifico.

Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dall’Alto rappresentante per gli Affari esteri e per la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, “una relazione complessa come quella che abbiamo con la Cina ha inevitabilmente approcci diversi, perché ci sono interessi diversi”.

Non tutti i Paesi UE hanno lo stesso rapporto con la Cina

Il responsabile della diplomazia dell’UE ha ricordato come gli approcci nello spazio europeo cambino da Stato a Stato. “Non è la stessa cosa per Paesi come la Germania o Paesi che non hanno quasi rapporti economici. È chiaro che siamo in una situazione diversa”.

Tuttavia, per Borrell, i 27 Paesi dell’Ue sono uniti sulla rimodulazione della strategia europea nei confronti di Pechino.

“Il documento è stato considerato un approccio completo e solido per le relazioni con la Cina. Non ho visto alcun disaccordo concreto”, ha aggiunto, parlando del documento elaborato dal Servizio per l’azione esterna che servirà da base per il prossimo Consiglio europeo di giugno.

Pechino resta una potenza, rivale, partner e concorrente

Per Borrell, l’Europa continua a definire Pechino con la triade che riflette la realtà: rivale, partner e competitor.

“Dobbiamo ridurre le dipendenze per evitare che queste diventino troppo rischiose”, ha affermato il responsabile della diplomazia europea.

“L’esempio tipico è la dipendenza dal gas russo. Era una dipendenza rischiosa e abbiamo commesso un errore strategico nel lasciare che questa dipendenza crescesse così tanto. Oggi abbiamo dipendenze dalla Cina rispetto alla trasformazione digitale che sono maggiori di quelle che avevamo con la Russia”, ha ammesso Borrell.

Il vicepresidente della Commissione UE ha citato anche il controllo di Pechino sulle materie prime critiche e le tecnologie per la realizzazione dei pannelli solari.

“Non si tratta di considerare un pericolo, ma certo è un rischio quando si dipende troppo da qualcuno. Anche se il tuo mercato dipende da un singolo cliente”, ha fatto notare.

Nel documento inviato ai Paesi membri dall’Alto rappresentante si legge che L’UE deve adottare un approccio “chiaro” ma “non conflittuale” nei confronti di una Cina che cerca di “costruire un nuovo ordine mondiale”.

Negli ultimi mesi, alcuni Stati membri dell’UE hanno chiesto una revisione completa della strategia del 2019 nei confronti del gigante asiatico, mentre altri rimangono cauti e i funzionari dell’UE mettono in guardia da una revisione profonda.

Il documento dell’UE ribadisce la strategia dell’UE di trattare la Cina contemporaneamente come partner, concorrente e rivale sistemico, ma afferma che l’equilibrio di questi approcci sarà condizionato da come la Cina risponderà all’impegno dell’Europa.

In una lettera separata di accompagnamento inviata ai ministri degli Esteri del blocco, Borrell ha delineato tre nuovi assi che definiranno le future relazioni dell’UE con Pechino: valori, sicurezza economica e sicurezza strategica, sottolineando in particolare l’Ucraina e Taiwan.

L’UE continuerà a sostenere l’Ucraina

La riunione informale dei ministri degli Esteri ha affrontato la situazione in Ucraina e il sostegno dell’UE a Kiyv in particolare per quanto riguarda la fornitura di munizioni.

Nella conferenza stampa, Borrell ha affermato che l’UE continuerà a supportare l’Ucraina finché ciò sarà necessario. “C’è un aggressore e un aggredito, e la vittima è l’Ucraina. La Russia non vuole fermare la guerra, l’Ucraina non può fermarla. Noi vogliamo la pace e lo vogliono anche gli ucraini ma non vogliamo che l’Ucraina diventi una seconda Bielorussia”, ha affermato.

Secondo Borrell, “l’unico piano di pace sostenibile è quello ucraino”. A una domanda sulle richieste del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba sulla fornitura di munizioni, il responsabile della diplomazia europea ha dichiarato: “Fossi nella situazione del ministro Kuleba o in quella dei soldati ucraini che combattono al fronte, sarei anche io molto esigente. Capisco perfettamente”. Borrell ha assicurato che le preoccupazioni espresse dal ministro Kuleba “in merito all’accordo tra gli Stati membri per le forniture congiunte di munizioni sono già state risolte: abbiamo un accordo”.

Ungheria non crede nell’efficacia delle sanzioni

In merito alle critiche mosse dal ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó sull’atmosfera di guerra che si è creata in Ue, Borrell ha ammesso di non percepire “affatto un’atmosfera di guerra, noi siamo persone pacifiche”.

Szijjártó ha anche annunciato nei giorni scorsi che Budapest chiederà di togliere dalla blacklist la Otp Bank e tre personalità russe. “Capisco che l’Ungheria ha delle preoccupazioni e non è un segreto che non crede nell’efficacia nelle sanzioni, lo dicono ogni giorno”, ha affermato Borrell.