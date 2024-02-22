Borrell esorta gli Stati membri dell’UE a trovare i modi per inviare più munizioni all’Ucraina

Gli stati membri dell’UE dovrebbero trovare modi per aumentare il sostegno all’Ucraina, in particolare la consegna di munizioni di cui c’è assoluto bisogno. È questa l’esortazione fatta dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica estera dell’UE, Josep Borrell, ai ministri degli Esteri dei Paesi europei, in una lettera vista da Euractiv.

“I soldati ucraini sono determinati a combattere, ma hanno bisogno di munizioni. Con urgenza e in grandi quantità”, ha avvertito Borrell nella lettera condivisa con le controparti dell’UE mercoledì (21 febbraio).

“Sento quindi che è mio dovere e responsabilità contattarvi ancora una volta per vedere cosa possiamo fare di più a sostegno dell’Ucraina”, ha scritto Borrell.

“Non fare niente non è un opzione.”

L’Ucraina ha intensificato gli avvertimenti sul fatto che le sue truppe sono sempre più prive di armi e di personale, con una carenza di munizioni che ostacola la capacità delle sue forze armate di respingere le truppe russe.

Sabato (17 febbraio), il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Monaco ha esortato i suoi partner occidentali a fornire più armi e munizioni a Kyiv.

La chiamata è arrivata mentre le forze ucraine, senza armi e senza uomini, si ritiravano dalla città orientale di Avdiivka, di fronte all’ultima avanzata russa nell’area.

Alla fine di gennaio, l’UE ha riconosciuto pubblicamente che il blocco sarebbe stato ben al di sotto del suo obiettivo di inviare un milione di proiettili di artiglieria all’Ucraina entro marzo di quest’anno, affermando che circa la metà di tale importo sarebbe stata consegnata entro tale scadenza.

Uno sguardo ai numeri

Secondo i numeri dell’UE, basati sulle informazioni fornite dagli Stati membri del blocco, dal febbraio 2023, il blocco ha donato 355.000 munizioni all’Ucraina.

Entro la fine di marzo, secondo le stime dell’UE, il numero delle donazioni dovrebbe raggiungere i 524.000 munizioni, per raggiungere la cifra di 1.155.000 entro la fine dell’anno.

Sebbene queste cifre rappresentino donazioni, gli Stati membri dell’UE forniscono munizioni all’Ucraina anche tramite contratti commerciali. Tuttavia, questi numeri di solito non sono disponibili al pubblico.

“Queste cifre continuano ad evolversi (…) Si tratta di un ulteriore importo importante, che sarebbe bello sapere”, ha affermato Borrell, in una velata critica rivolta agli Stati membri dell’UE per non aver riportato adeguatamente le loro consegne in risposta a una recente revisione condotta dal servizio diplomatico dell’UE (SEAE).

“Per avere la migliore panoramica possibile delle munizioni fornite all’Ucraina, vi chiederei di condividere, tramite i normali canali classificati, le informazioni che potreste avere, anche sulle munizioni fornite tramite contratti commerciali”, ha aggiunto Borrell.

Diverse opzioni

“Un anno dopo aver lanciato l’iniziativa e mentre ci avviciniamo al secondo anniversario dell’invasione brutale e illegale dell’Ucraina da parte della Russia, dobbiamo fare di più e più rapidamente”, ha affermato Borrell.

Nella lettera, Borrell elencava una serie di possibili percorsi per aumentare le consegne di munizioni in tempi più brevi.

“Ciò significa che hai varie opzioni: scavare ulteriormente nel tuo stock, ove possibile; effettuare ordini acquistando in proprio o – preferibilmente – congiuntamente dall’industria europea; acquistare munizioni immediatamente disponibili sul mercato; o finanziare l’industria ucraina”, ha scritto Borrell.

Secondo le stime, l’industria europea della difesa ha già aumentato la propria capacità produttiva di almeno il 40%.

“Ora l’industria afferma che può produrre di più con questa capacità aggiuntiva. Ciò di cui hanno bisogno sono ordini concreti, con finanziamenti adeguati”, ha aggiunto l’Alto rappresentante.

Borrell ha inoltre ricordato che l’Agenzia europea per la difesa (EDA) ha già stipulato 60 contratti quadro per munizioni calibro 155 mm.

“Nonostante le vostre indicazioni iniziali, questi contratti sono stati notevolmente sottoutilizzati. Hanno una capacità inutilizzata di 1,5 miliardi di euro, il che significa che possono assorbire più ordini per tale importo”, ha scritto.

Borrell ha anche sottolineato i recenti annunci di diversi Stati membri dell’UE – come la Repubblica Ceca o la Danimarca – secondo cui sarebbero pronti a inviare senza indugio tutte le scorte di munizioni disponibili all’Ucraina.

“Alcuni di voi hanno anche indicato che ci sono munizioni prontamente disponibili che potrebbero essere fornite immediatamente all’Ucraina se i finanziamenti fossero resi disponibili”, ha scritto Borrell.

“Vi incoraggio a condividere ulteriori informazioni al riguardo e ad agire affinché le munizioni possano raggiungere l’Ucraina il prima possibile”, si legge nella lettera.

Il responsabile della diplomazia dell’UE ha affermato che il rimborso per alcune di queste opzioni “può essere richiesto al Fondo europeo per la pace e il SEAE è pronto a facilitare il coordinamento. Ciò che serve è liquidità finanziaria immediata”.

Nella lettera, l’Alto rappresentante ha chiesto ai suoi omologhi dell’UE di “considerare gli elementi di cui sopra” e di fornirgli “un’indicazione su cosa si può fare di più”.

Dopodiché, ha detto Borrell, sarà “pronto a organizzare un incontro dedicato per vedere cosa possiamo fare di più collettivamente”.

[A cura di Zoran Radosavljevic]

Leggi qui l’articolo originale.