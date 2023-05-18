Borrell chiede un aumento di 3,5 miliardi di euro al fondo UE per gli aiuti militari all’Ucraina

L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea Josep Borrell ha proposto di aggiungere 3,5 miliardi di euro a un fondo utilizzato per finanziare gli aiuti militari destinati all’Ucraina, secondo quanto riferito da fonti dell’UE mercoledì (17 maggio).

Le fonti, parlando in condizione di anonimato, hanno affermato che Borrell ha chiesto ai governi dell’UE di aumentare il tetto finanziario dello European Peace Facility (EPF), un fondo che ha già stanziato circa 4,6 miliardi di euro in aiuti militari per l’Ucraina.

“(L’Alto rappresentante) Ha appena fatto la proposta”, ha dichiarato un diplomatico europeo.

La proposta di Borrell richiede l’approvazione dei governi nazionali dell’UE. I Paesi UE hanno concordato lo scorso dicembre che, “in caso di necessità”, un tale aumento potrebbe essere giustificato.

Il fondo, istituito nel 2021, è stato concepito per aiutare l’UE ad aiutare i Paesi in via di sviluppo ad acquistare attrezzature militari. Tuttavia, i 27 Paesi europei hanno rapidamente deciso di usarlo anche per portare armi all’Ucraina dopo l’invasione della Russia nel febbraio dello scorso anno.

Il fondo è separato dal bilancio dell’UE, che non è autorizzato a finanziare operazioni militari, ma la decisione dei 27 di unirsi per acquistare armi e munizioni per un Paese in guerra con la Russia ha segnato un passo storico per l’Unione, che per decenni ha evitato il coinvolgimento in questioni di difesa e militari.

Il progredire della guerra in Ucraina ha inciso sul fondo EPF molto più rapidamente del previsto. Inizialmente il fondo aveva un budget di 5 miliardi di euro, destinato a durare fino al 2027. Quel tetto è già stato alzato una volta, di 2 miliardi di euro, lo scorso dicembre.

Il fondo consente ai Paesi dell’UE che forniscono armi e munizioni all’Ucraina di recuperare una parte del costo. I contributori partecipano al fondo in base alle dimensioni delle loro economie.

Un alto funzionario dell’UE ha affermato che Borrell ha deciso di chiedere un aumento proprio perché il fondo si sta rapidamente esaurendo e, in questo contesto, il servizio di politica estera dell’UE vuole essere sicuro che l’EPF abbia sufficiente denaro per finanziare gli aiuti militari per altri Paesi e per l’Ucraina.

“Dobbiamo ricaricare”, ha detto il funzionario. “L’essenza del Fondo europeo per la pace… ha un carattere universale. Non è stato concepito per l’Ucraina. È stato concepito per qualsiasi conflitto che l’Unione europea potrebbe affrontare”.

L’Ungheria richiede il rilascio della tranche dell’EPF

Intanto, l’Ungheria ha affermato che bloccherà la prossima tranche di sostegno dell’UE nell’ambito dell’EPF per l’Ucraina e qualsiasi nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia a meno che Kyiv non rimuova la banca ungherese OTP dalla sua lista di sponsor di guerra, ha dichiarato mercoledì (17 maggio) il ministro degli Esteri di Budapest Peter Szijjarto.

“Non possiamo dare il via libera finché OTP rimane nella lista nera”, ha dichiarato il responsabile della diplomazia ungherese. “Lo stesso vale anche per le sanzioni”, ha aggiunto.

L’Ungheria questa settimana ha presentato una proposta per stanziare altri 500 milioni di euro da un fondo gestito dall’UE, lo Strumento europeo per la pace, per gli aiuti militari all’Ucraina.

Ciò consentirebbe ai governi dell’UE di presentare nuove richieste di rimborso per armi e munizioni che hanno donato all’Ucraina.

Nel giustificare la mossa, l’Ungheria ha chiesto garanzie che anche altre regioni, come i Balcani o il Nord Africa, ricevessero denaro dal fondo.

Tuttavia, i diplomatici dell’UE a Bruxelles hanno affermato che, a porte chiuse, l’Ungheria ha chiarito che la ragione principale del suo blocco è stata la lista nera della banca OTP da parte dell’Ucraina.

I funzionari dell’UE hanno affermato che stanno lavorando per risolvere il problema, incluso il tentativo di accertare se Kyiv abbia realmente inserito nella lista nera l’intera banca ungherese o solo la sua filiale russa.

Alcuni diplomatici hanno espresso frustrazione per la mossa dell’Ungheria, sostenendo che le due questioni non dovrebbero essere collegate, osservando che anche altre società dell’UE sono attualmente sulla lista nera di Kyiv.

“Parleremo con gli ucraini e parleremo con gli stati membri (UE), compresa l’Ungheria”, ha dichiarato un alto funzionario dell’UE in condizione di anonimato.

L’Ungheria, che è membro dell’UE e anche della NATO, ha rifiutato di fornire qualsiasi equipaggiamento militare alla vicina Ucraina, e ha anche ripetutamente criticato le sanzioni dell’UE contro la Russia, ma alla fine ha sostenuto tutte le misure concordate finora.

(a cura di Georgij Gotev)

