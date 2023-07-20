Borrell, al Consiglio affari Esteri discusso un nuovo fondo da 20 miliardi dedicato all’Ucraina

Al Consiglio affari esteri dell’UE i ministri dei 27 Paesi dell’Unione europea hanno discusso la creazione di una sezione dedicata appositamente all’Ucraina all’interno del Fondo per la pace per un ammontare di 20 miliardi di euro spalmati su quattro anni. A riferirlo è stato l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE Josep Borrell nella conferenza stampa al termine del Consiglio a Bruxelles, l’ultimo prima della pausa estiva.

Come sottolineato dal responsabile della diplomazia dell’UE, durante il Consiglio i ministri hanno discusso di Cina, dei rapporti con la Turchia e hanno finalmente adottato la posizione sull’accordo di partenariato con i Paesi di Africa, Caraibi e Africa-Pacifico dopo il sì della Polonia. I ministri degli Esteri dell’UE hanno avuto inoltre un confronto informale in videoconferenza con il segretario di Stato americano Antony Blinken.

“Ho proposto la creazione di una sezione del Fondo per la pace dedicata all’Ucraina da 5 miliardi di euro l’anno per quattro anni”, ha affermato Borrell, precisando che il fondo servirà per fornire un sostegno a lungo termine per la difesa a Kyiv.

“Questa è la valutazione dei bisogni di Kiev. Ne parleremo nei dettagli a fine agosto alla riunione informale dei ministri degli Esteri in Ucraina”, ha precisato il responsabile della diplomazia dell’UE.

Serve una risposta al tentativo di Mosca di affamare il mondo

Nel corso della conferenza stampa, Borrell è tornato a parlare anche del ritiro della Russia dall’accordo sull’esportazione dei cereali dal Mar Nero che rischia di avere gravi conseguenze per i Paesi più vulnerabili.

“La comunità internazionale dovrebbe rispondere in maniera decisa al tentativo deliberato della Russia di affamare la popolazione mondiale o di guadagnare profitti extra con cui finanzia la sua guerra illegale”, ha affermato Borrrell.

Il Consiglio europeo ha inoltre deciso di prorogare di sei mesi, fino al 31 gennaio 2024, le misure restrittive nei confronti di specifici settori dell’economia della Federazione Russa, tra cui restrizioni al commercio, alla finanza, alla tecnologia e ai beni a doppio uso, all’industria, ai trasporti e ai beni di lusso. Le misure riguardano anche il divieto di importazione o trasferimento di petrolio greggio via mare e di alcuni prodotti petroliferi dalla Russia all’Ue, l’esclusione dal circuito Swift di diverse banche russe e la sospensione delle attività di trasmissione e delle licenze di diversi canali di disinformazione sostenuti dal governo russo.

Riprendere l’impegno con la Turchia

Durante il Consiglio affari esteri si è discusso anche delle relazioni tra UE e Turchia. Alla vigilia del vertice NATO che si è tenuto a Vilnius dall’11 al 12 luglio, il presidente turco Rece Tayyip Erdogan aveva chiesto l’ingresso dell’adesione di Ankara nell’Unione in campo della ratifica dell’ingresso della Svezia nell’Alleanza atlantica, per poi ritornare sui suoi passi, ma riportando l’attenzione sullo stallo dei negoziati iniziati nel 2005.

“Abbiamo discusso di come riprendere l’impegno con la Turchia”, ha dichiarato Borrell rispondendo a una domanda dei giornalisti. “Siamo convinti che ci sia interesse reciproco a sviluppare una relazione più forte tra la Turchia e l’UE. Una riduzione sostenibile della escalation nel Mediterraneo orientale porterebbe benefici per la stabilità e la sicurezza dell’intera regione risolvendo la questione a Cipro” che “sarebbe la chiave del nuovo impegno con la Turchia”.

Secondo l’Alto rappresentante si tratterebbe “di un `do ut des”. “Non c’è solo quello che l’UE si aspetta dalla Turchia. C’è anche quello che la Turchia si aspetta dall’Unione europea”, ha osservato Borrell, citano la revisione dell’accordo sull’unione doganale e la liberalizzazione dei visti.

La condanna dell’attacco all’ambasciata svedese a Baghdad

Borrell ha condannato l’assalto contro l’ambasciata svedese a Baghdad da parte di una folla di alcune centinaia di seguaci del leader politico religioso sciita iracheno Muqtada Al-Sadr in protesta per il rogo del Corano da parte di un esule iracheno in Svezia a cui è seguita l’espulsione dell’ambasciatore di Stoccolma in Iraq e il ritiro dell’incaricato d’affari iracheno nel Paese scandinavo.

“L’Unione europea condanna fermamente l’attacco contro l’ambasciata svedese in Iraq e chiede la protezione delle sedi diplomatiche a Baghdad, in linea con la Convenzione di Vienna”, ha affermato il responsabile della diplomazia europea.

“Attendiamo con ansia che le autorità irachene adottino rapidamente le misure di sicurezza necessarie a prevenire ulteriori incidenti e a ritenere responsabili gli autori di questo attacco, come annunciato dal governo iracheno. Auspichiamo un rapido ritorno alla normalità nelle relazioni tra Iraq e Svezia”, ha aggiunto Borrell.