Biden spera in un cessate il fuoco nei colloqui indiretti tra Israele e Hamas in Qatar

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lunedì (26 febbraio) che spera che un cessate il fuoco nel conflitto Israele-Hamas a Gaza inizi entro lunedì prossimo, poiché le parti in conflitto sembrano avvicinarsi a un accordo durante i negoziati in Qatar che mirano anche a mediare la liberazione degli ostaggi.

La presenza di entrambe le parti per i cosiddetti colloqui di prossimità – incontrando i mediatori separatamente, ma nella stessa città – suggerisce che i negoziati sono più avanti che mai dopo la grande spinta all’inizio di febbraio, quando Israele rifiutò una controproposta di Hamas per una tregua di quattro mesi e mezzo.

Biden ha detto che spera che un cessate il fuoco possa iniziare entro pochi giorni. “Beh, spero entro la fine della settimana o l’inizio della prossima”, ha detto, quando gli è stato chiesto quando si aspettava che iniziasse un cessate il fuoco.

“Il mio consigliere per la sicurezza nazionale mi dice che siamo vicini. Siamo vicini. Non abbiamo ancora finito. La mia speranza è che entro lunedì prossimo avremo un cessate il fuoco”, ha detto Biden ai giornalisti durante una visita a New York.

Un funzionario americano ha detto che i negoziatori americani hanno fatto forti pressioni per ottenere un accordo sulla pausa per gli ostaggi entro l’inizio del mese di Ramadan, il 10 marzo, e che alti funzionari americani stavano lavorando sulla questione la scorsa settimana. L’ottimismo sembra nascere dagli incontri tra israeliani e qatarioti, ha detto il funzionario.

In pubblico, Israele e Hamas hanno continuato a prendere posizioni molto distanti su una possibile tregua, accusandosi a vicenda dei ritardi.

Dopo aver incontrato l’emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Ismail Haniyeh, il solitario capo di Hamas, ha detto che il suo gruppo ha abbracciato gli sforzi per trovare una fine alla guerra e ha accusato Israele di temporeggiare mentre gli abitanti di Gaza muoiono sotto assedio.

“Non permetteremo al nemico di utilizzare i negoziati come copertura per questo crimine”, ha detto.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele è pronto per un accordo e che spetta a Hamas abbandonare le richieste che ha descritto come “provenienti da un altro pianeta”.

“Ovviamente, vogliamo questo accordo se possiamo averlo. Dipende da Hamas. Adesso è davvero una loro decisione”, ha detto alla rete americana Fox News. “Devono tornare alla realtà.”

L’ufficio di Al Thani ha detto che Al Thani e il capo di Hamas hanno discusso degli sforzi del Qatar per mediare un “accordo di cessate il fuoco immediato e permanente nella Striscia di Gaza”.

Una fonte aveva detto in precedenza a Reuters che una delegazione di lavoro israeliana era volata in Qatar per creare un centro operativo per sostenere i negoziati. La sua missione includerebbe il controllo dei militanti palestinesi proposti che Hamas vuole liberare attraverso un accordo sulla liberazione degli ostaggi, ha detto la fonte.

Israele continua a sostenere pubblicamente che non porrà fine alla guerra finché Hamas non sarà sradicato, mentre Hamas afferma che non libererà gli ostaggi senza un accordo per porre fine alla guerra.

“Siamo totalmente impegnati a spazzare via Hamas dalla faccia della Terra”, ha detto a Reuters il ministro israeliano dell’Economia e dell’Industria, Nir Barkat, in una conferenza negli Emirati Arabi Uniti, dove la sua presenza ha segnalato la continua accettazione di Israele da parte degli stati arabi che ha fatto arrabbiare Militanti palestinesi.

Lunedì un alto funzionario di Hamas, Sami Abu Zuhri, ha detto a Reuters che qualsiasi accordo di cessate il fuoco richiederebbe “la garanzia della fine dell’aggressione, il ritiro dell’occupazione, il ritorno degli sfollati, l’ingresso di aiuti, attrezzature per i rifugi e la ricostruzione”.

Israele è sotto pressione da parte del suo principale alleato, gli Stati Uniti, affinché concordi presto una tregua, per scongiurare un minacciato assalto a Rafah, la città nel sud di Gaza dove si rifugiano oltre la metà dei 2,3 milioni di persone dell’enclave, che Washington teme possa trasformarsi in un bagno di sangue.

Netanyahu avverte: entreremo a Rafah

Netanyahu ha insistito sul fatto che un attacco a Rafah era ancora pianificato e che Israele aveva un piano per evacuare i civili dalle zone pericolose. Alla domanda se Israele attaccherebbe anche se Washington gli chiedesse di non farlo, Netanyahu ha detto: “Bene, entreremo. Prenderemo le nostre decisioni, ovviamente, ma entreremo con l’idea di avere anche l’evacuazione dei civili”.

Lo slancio dietro i colloqui sembra essere cresciuto da venerdì, quando i funzionari israeliani hanno discusso i termini di un accordo sulla liberazione degli ostaggi a Parigi con le delegazioni di Stati Uniti, Egitto e Qatar, ma non con Hamas.

Da quando Hamas ha ucciso 1.200 persone e catturato 253 ostaggi il 7 ottobre, Israele ha lanciato un attacco di terra a tutto campo contro Gaza, con quasi 30.000 persone confermate uccise, secondo le autorità sanitarie di Gaza.

In uno sviluppo che potrebbe avere un impatto sui negoziati a lungo termine, il primo ministro dell’Autorità palestinese, che esercita un controllo civile limitato in alcune parti della Cisgiordania, si è dimesso lunedì.

Mohammad Shtayyeh ha detto che si dimetterà per consentire la formazione di un ampio consenso tra i palestinesi sugli accordi politici successivi alla guerra di Gaza.

L’Autorità palestinese, riconosciuta dall’Occidente come rappresentante ufficiale dei palestinesi, ha perso il controllo di Gaza a favore di Hamas nella guerra civile avvenuta nel 2007 seguita alle elezioni che si tennero nel 2006 e che furono vinte dal movimento islamista palestinese. Washington ha chiesto riforme all’Autorità Palestinese come parte di una soluzione globale per governare i territori palestinesi, inclusa Gaza, dopo la guerra.

