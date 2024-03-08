Biden affronta il rivale Trump e lo definisce “una minaccia” per la democrazia statunitense

Il presidente Joe Biden ha affrontato Donald Trump in un infuocato discorso al Congresso giovedì (7 marzo) sullo stato dell’Unione, accusando il suo rivale alle presidenziali di novembre di minacciare la democrazia statunitense e di inchinarsi alla Russia.

Come sottolinea Reuters, nel suo ultimo discorso sullo stato dell’Unione prima delle elezioni, il presidente USA e leader del Partito democratico ha accusato lo sfidante repubblicano e suo predecessore Trump di aver seppellito la verità sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, di essersi inchinato al presidente russo Vladimir Putin e di aver silurato un disegno di legge per inasprire le restrizioni al confine degli Stati Uniti con il Messico.

Il discorso di 68 minuti ha dato a Biden, il cui gradimento si aggira intorno al 38%, la possibilità di parlare direttamente a milioni di americani della sua visione per un altro mandato di quattro anni e di presentarsi come contro altare a Trump, di cui non ha menzionato il nome ma la cui presenza è riecheggiata durante tutto l’intervento al Congresso.

Intervenendo davanti a una sessione congiunta della Camera dei Rappresentanti e del Senato, Biden ha iniziato con una critica diretta a Trump per i suoi commenti che invitavano il russo Putin a invadere altre nazioni della NATO se non avessero speso di più per la difesa.

“Ora il mio predecessore, un ex presidente repubblicano, dice a Putin, cito: ‘Fai quello che vuoi'”, ha detto Biden. “Penso che sia scandaloso, pericoloso e inaccettabile”, ha aggiunto.

Biden, che ha fatto pressioni sul Congresso per fornire finanziamenti aggiuntivi all’Ucraina nella guerra contro la Russia, ha anche inviato un messaggio a Putin: “Non ce ne andremo”.

Il presidente ha anche evidenziato un contrasto con Trump sul diritto all’aborto e sull’economia, e ha rivolto diverse frecciate ai parlamentari repubblicani presenti con battute improvvisate che sembravano progettate per placare le preoccupazioni sulla sua età e acutezza mentale.

Biden ha anche accusato Trump e i repubblicani di aver tentato di riscrivere la storia della rivolta del Campidoglio del 6 gennaio 2021 da parte dei sostenitori dell’ex presidente che cercavano di ribaltare la vittoria del candidato democratico alle presidenziali del 2020.

“Il mio predecessore e alcuni di voi qui cercano di seppellire la verità sul 6 gennaio. Non lo farò”, ha detto Biden, segno che sottolineerà la questione durante la sua campagna di rielezione. “Non potete amare il vostro Paese solo quando vincete”, ha affermato.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche criticato i repubblicani per aver cercato di ridurre le prestazioni sanitarie ai sensi dell’Affordable Care Act, noto anche come Obamacare, e di aver aumentato i deficit, accusandoli di aver preso soldi dalla legislazione a cui si erano opposti.

Biden critica le osservazioni “pericolose” di Trump sulla NATO e sollecita i finanziamenti all’Ucraina Il presidente Joe Biden martedì (13 febbraio) ha criticato i commenti sulla NATO del suo probabile avversario alle elezioni del 2024, Donald Trump, definendo le osservazioni “pericolose” e “antiamericane” e affermando che alzano la posta in gioco affinché il Congresso …

Migrazione, aborto ed economia gli altri temi sul piatto

I sondaggi d’opinione vedono un testa a testa tra i due candidati. La maggior parte degli elettori americani non è entusiasta della rivincita dopo che Biden ha sconfitto Trump quattro anni fa.

Trump, che deve affrontare molteplici accuse penali mentre lotta per la rielezione, afferma che intende punire i nemici politici e deportare milioni di migranti se vincerà un secondo mandato alla Casa Bianca. Il deputato Troy Nehls, repubblicano, indossava una maglietta con la faccia di Trump e la scritta “Non arrendersi mai”.

Il discorso potrebbe risultare il palcoscenico più importante per il presidente democratico per raggiungere gli elettori che valutano se votare per lui, scegliere Trump o saltare le elezioni. Nikki Haley, l’ultima rivale rimasta di Trump per la nomina presidenziale del suo partito, si è ritirata mercoledì.

Biden ha sottolineato il suo sostegno al diritto all’aborto e si è impegnato a renderlo la legge del Paese se gli americani avessero votato un numero sufficiente di parlamentari democratici per farlo.

Il presidente uscente ha anche cercato di rilanciare la sua reputazione riguardo alla forza dell’economia statunitense e rinnovare la sua ricerca per far sì che gli americani ricchi e le aziende paghino di più in tasse, svelando proposte che includono tasse minime più elevate per le aziende e gli americani con un reddito superiore a 100 milioni di dollari.

È improbabile che qualsiasi riforma fiscale venga approvata a meno che i democratici non ottengano una forte maggioranza in entrambe le camere del Congresso nel voto di novembre, cosa che non è prevista.

Biden ha proposto nuove misure per ridurre i costi immobiliari, incluso un credito d’imposta di 10.000 dollari per chi acquista una casa per la prima volta – un riconoscimento del disagio dei consumatori per gli alti tassi di interesse ipotecari – mentre si vantava del progresso economico degli Stati Uniti sotto il suo mandato.

L’economia statunitense sta ottenendo risultati migliori rispetto alla maggior parte dei paesi ad alto reddito, con una continua crescita dell’occupazione e della spesa al consumo. Ma nel complesso gli americani danno a Trump voti migliori nei sondaggi sulle questioni economiche.

“Joe Biden è in fuga dal suo record… per sfuggire alle responsabilità per l’orribile devastazione che lui e il suo partito hanno creato”, ha affermato Trump in un post sulla sua piattaforma Truth Social prima del discorso di Biden.

Per Biden l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza è nelle mani di Hamas mentre si avvicina il Ramadan Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato martedì (5 marzo) che è nelle mani di Hamas accettare o meno un accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani. Intanto, …

La questione mediorientale

Biden ha aperto il suo discorso con una richiesta di aiuti militari all’Ucraina, ma la maggior parte della sua discussione sulla politica estera è arrivata alla fine quando ha rivolto la sua attenzione al Medio Oriente.

La guerra di Gaza ha diviso i democratici, con una parte del fianco liberale del presidente che chiede agli Stati Uniti di usare ogni mezzo a loro disposizione per spingere per un cessate il fuoco.

Alcuni manifestanti sono scesi nelle strade di Washington giovedì sera nel tentativo fallito di impedire al corteo di automobili del presidente di raggiungere il Campidoglio.

Biden ha affermato che la sua amministrazione sta lavorando per un cessate il fuoco che durerà “almeno 6 settimane” e ha dettagliato un nuovo piano – annunciato all’inizio della giornata – per consentire agli Stati Uniti di costruire un porto marittimo temporaneo a Gaza per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari via nave.

Il presidente degli Stati Uniti ha avuto parole dure nei confronti di Israele, definendo le vittime civili a Gaza “strazianti” e affermando che ha la “responsabilità fondamentale” di proteggere vite innocenti.

Per questa analisi è stato tradotto in parte questo articolo di Reuters editato da Euractiv.com

[A cura di Simone Cantarini]