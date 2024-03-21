Armi nucleari: la Francia riavvia la produzione di trizio con EDF

Il ministro francese delle Forze armate, Sébastien Lecornu, ha annunciato lunedì (18 marzo) un nuovo ciclo di produzione del trizio, essenziale per la fabbricazione di armi nucleari, utilizzando i due reattori civili dell’azienda statale EDF.

Lecornu ha visitato la centrale nucleare di Civaux, nel sud-ovest della Francia, che produrrà trizio per l’esercito.

Il trizio sarà prodotto nei locali del Commissariat à l’énergie atomique (CEA), l’istituto francese di ricerca scientifica e industriale nucleare.

Per produrre il trizio è necessario trattare con radiazioni il materiale contenente litio, esponendolo ai flussi di neutroni presenti all’interno del nocciolo di un reattore.

Dal materiale irradiato è possibile estrarre naturalmente il trizio, la cui forma gassosa è praticamente inesistente.

Questo isotopo dell’idrogeno (1 protone, 2 neutroni noto anche come idrogeno-3) è particolarmente vulnerabile alla disintegrazione spontanea. Di conseguenza, le scorte vengono dimezzate in 12 anni e scompaiono quasi completamente dopo un secolo.

Tuttavia, l’isotopo è vitale per la produzione di armi nucleari, in particolare di bombe all’idrogeno e ai neutroni, per le quali costituisce l’esplosivo principale.

L’esercito francese e l’EDF hanno ideato questa “collaborazione” per garantire la disponibilità di scorte sufficienti di trizio “come parte della continuità e della credibilità del deterrente nucleare francese”, si legge nell’allegato al comunicato stampa.

Secondo la Federation of American Scientists, la Francia ha attualmente 290 testate attive, la quarta più grande, dopo la Cina con 500, gli Stati Uniti con 3.700 e la Russia con 4.400.

Nessuna esigenza immediata?

Tuttavia, le autorità francesi tengono a sottolineare che l’attuale instabile situazione internazionale non è il principale motivo di questa improvvisa spinta alla produzione di trizio.

“Non andremo avanti con questo servizio di irradiazione perché ne abbiamo bisogno adesso”, ha insistito Etienne Dutheil, direttore della produzione nucleare dell’EDF, parlando in una conferenza stampa.

Piuttosto, “il progetto che si intraprende oggi mira a permettere a coloro che saranno responsabili della deterrenza della Francia tra quindici o vent’anni di continuare ad avere tutte le opzioni possibili a loro disposizione”, ha aggiunto.

I colloqui tra il ministero delle Forze armate francesi e l’EDF su questo tema sono in corso da oltre 25 anni, in previsione della chiusura, nel 2009, dei due reattori destinati esclusivamente alla produzione di trizio situati a Marcoule, nel sud-est della Francia, dopo più di 50 anni di attività.

Alla fine, i partiti hanno scelto Civaux, una delle centrali nucleari più potenti e nuove della Francia. È stato scelto perché era in grado di funzionare per molto tempo, ha detto Dutheil.

La produzione di energia elettrica non subirà conseguenze

Il governo e l’EDF hanno affermato che la produzione di elettricità non sarà influenzata. Il litio verrà irradiato durante il normale funzionamento del reattore.

Ma nonostante le rassicurazioni delle varie parti coinvolte, l’eventuale accordo firmato tra il governo francese, la CEA e l’EDF non specificherà una data – per definire la portata legale e contrattuale delle attività, si legge in un comunicato stampa.

Dutheil ha precisato che entro la fine dell’anno l’EDF presenterà un dossier all’Autorité de sûreté nucléaire, l’autorità francese per la sicurezza nucleare, che esaminerà la fattibilità del progetto.

Di conseguenza, il primo test di irradiazione del litio non avrà luogo prima del 2025, quando è previsto che i reattori dell’impianto vengano chiusi per manutenzione.

[Modificato da Rajnish Singh]

Leggi qui l’articolo originale in francese e qui la versione in inglese.