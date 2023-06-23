Analista: “l’UE guarda a una relazione più funzionale con l’India”.

L’India e l’UE hanno cambiato la loro prospettiva sulle relazioni reciproche, abbandonando un approccio più ideologico a favore di un approccio pragmatico che affronta “il nocciolo della questione”, ha dichiarato in un’intervista a EURACTIV un’importante analista e ricercatrice presso la Brussels School of Governance.

Alla domanda sullo stato attuale delle relazioni UE-India nel contesto dell’aggressione della Russia all’Ucraina, Gauri Khandekar ha detto che l’UE si è resa conto che la posizione dell’India è diventata “più grande sulla scena mondiale”.

“In precedenza, l’UE e l’India non si consideravano partner strategici, anche se dicevano di esserlo. Ora c’è un cambiamento nella prospettiva europea, così come in quella indiana”, ha affermato l’autrice.

Secondo l’autrice, l’UE non chiede più all’India di allinearsi alla sua politica estera come fa con altri Paesi. E, a suo dire, la posizione indiana è diventata più articolata.

A titolo di esempio, ha citato il commento del ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar: “L’Europa deve uscire dalla mentalità secondo cui i problemi dell’Europa sono i problemi del mondo. Ma i problemi del mondo non sono problemi dell’Europa. Cina-India è avvenuta molto prima dell’Ucraina”, alludendo ai due pesi e due misure dell’Europa.

Khandekar ha affermato che il numero di incontri tra l’India e l’UE è aumentato e che ci sono stati maggiori sforzi per definire una migliore partnership, che in precedenza era principalmente politica, con Bruxelles che chiedeva a Nuova Delhi di essere l’alleato dell’Occidente.

“Questo è stato eliminato. Ora l’UE sta cercando di soddisfare le priorità dell’India, per una relazione più funzionale”, ha affermato.

Il recente Consiglio commerciale e tecnologico UE-India si è concentrato sul commercio e sulla tecnologia, che secondo Khandekar è la strada giusta da seguire.

“L’enfasi è più sulla sostanza, sulla cooperazione digitale, sul progresso della decarbonizzazione. Questo avviene in un contesto in cui l’Europa si sta orientando verso la diversificazione o il de-risking nei confronti della Cina, e questa tendenza sta spingendo lo sviluppo delle relazioni con l’India, un Paese che si trova nella stessa posizione della Cina per essere un hub manifatturiero”.

Ipocrisia occidentale

Per quanto riguarda l’aumento delle importazioni indiane di petrolio russo, di cui si parla molto, Khandekar ha detto che l’Occidente dovrebbe elogiare l’India per aver stabilizzato i prezzi dell’energia a livello globale piuttosto che criticare Nuova Delhi.

L’India ha iniziato a incrementare le importazioni di petrolio dalla Russia nell’aprile 2022, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Fino a marzo 2023, l’India ha importato una media giornaliera di 1,02 milioni di barili di greggio russo, un aumento di undici volte rispetto all’anno precedente e il 20% delle importazioni complessive di petrolio del Paese.

Mentre i prezzi del petrolio salivano a livello mondiale, le importazioni di petrolio russo relativamente a buon mercato hanno aiutato l’India a raccogliere i benefici dell’aumento dei margini tra l’importazione di greggio e l’esportazione di prodotti petroliferi.

È così che l’India ha raffinato gran parte del petrolio russo importato in prodotti da vendere ai Paesi che hanno aderito alle sanzioni, in un processo che alcuni opinionisti hanno definito scherzosamente “riciclaggio di petrolio”.

“Le esportazioni indiane di petrolio lavorato verso l’Europa hanno contribuito a stabilizzare i prezzi globali, che si temeva potessero esplodere a 200 dollari al barile, ma non sono andati oltre i 120 e sono ora a 70 dollari”, ha detto l’analista.

“L’India è diventata il più grande esportatore [di petrolio russo raffinato] verso i Paesi Bassi”, ha detto Khandekar, definendo “ipocriti” i tentativi dell’UE di sanzionare questo commercio. Inoltre, ha aggiunto, gli Stati Uniti non hanno vietato il petrolio russo, ma si sono limitati a limitarlo, imponendo un prezzo massimo di 60 dollari al barile, mentre l’India lo importa a 80 dollari.

Cogliere le opportunità

Khandekar ha sostenuto che per molti anni la Russia è stata un partner stretto per l’India e che il Paese ha “colto l’opportunità” di acquistare più petrolio russo a prezzi più bassi, lontano dal concetto di violazione delle sanzioni.

Ha detto che la Russia rimane il principale fornitore di armi dell’India, ma negli ultimi cinque anni la tendenza è stata quella di diminuire la quota russa, dal 62% del totale delle importazioni di armi al 45%, mentre è aumentata la quota di armi di fabbricazione francese.

“Narendra Modi è ora negli Stati Uniti e si sta discutendo dei jet da combattimento”, ha detto a proposito della visita del primo ministro indiano a Washington.

In effetti, la stampa indiana ha riportato l’annuncio di GE Aerospace di aver firmato un accordo con l’azienda statale Hindustan Aeronautics Limited (HAL) per la produzione di motori per jet da combattimento per l’aeronautica militare indiana.

“Gli Stati Uniti stanno cercando di corteggiare l’India. L’India sta cercando di diversificarsi dagli armamenti russi. L’India sta sfruttando le opportunità. In un certo senso, è una vittoria per l’India”, ha detto.

Alla domanda sulle critiche rivolte alle politiche interne di Modi, in particolare al nazionalismo indù e all’illiberalismo, Khandekar ha risposto che tali critiche sono effettivamente presenti in Occidente, ma vanno di pari passo con la “scarsa comprensione di ciò che accade in India”.

Grazie agli ingenti investimenti in infrastrutture, ha detto, Modi è visto a livello nazionale come un “primo ministro modello” in grado di modernizzare l’economia.

Per quanto riguarda l’inclusione finanziaria dei poveri, ha detto che milioni di persone hanno ottenuto conti bancari. Inoltre, ha affermato che Modi ha portato avanti una politica climatica ambiziosa, che prevede un obiettivo di zero emissioni al 2070 e una riduzione del 45% delle emissioni di anidride carbonica.

Ha detto che Modi è stato elogiato a livello nazionale per aver preso il controllo dei territori autonomi di Jammu e Kashmir, che dal 1989 sono stati tormentati dalla violenza dei militanti.

Alla domanda se l’India avesse il potenziale per contribuire a negoziare un accordo di pace per porre fine all’aggressione russa in Ucraina, Khandakar è stato piuttosto sprezzante.

“L’India ha i suoi problemi con la Cina e con il Pakistan. Ma nessuno viene in aiuto dell’India in questo senso”, ha detto, rispecchiando i commenti del primo ministro indiano.

Leggi l’articolo originale qui.