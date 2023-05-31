Al vertice di unità sudamericano di Lula il Venezuela diventa divisivo

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha invocato l’unità del Sudamerica martedì (30 maggio), quando ha ospitato i suoi colleghi leader per un “ritiro” regionale, ma si è attirato le critiche per il suo caloroso benvenuto al presidente socialista venezuelano Nicolás Maduro.

Il veterano di sinistra Lula, tornato in carica a gennaio dopo aver guidato il Brasile dal 2003 al 2010, sta cercando di rafforzare i legami diplomatici in una regione in cui i governi di sinistra sono tornati di moda.

Ma ha dovuto affrontare le critiche per aver ospitato Maduro, un paria in alcuni ambienti per le presunte violazioni dei diritti umani e la repressione del dissenso politico da parte del suo governo – una rappresentazione che Lula ha contestato lunedì come una “narrazione” ostile.

La questione ha messo a nudo le crepe in quella che doveva essere una dimostrazione di buona volontà e cooperazione diplomatica sudamericana.

Sono rimasto sorpreso nel sentire descrivere ciò che sta accadendo in Venezuela come una “narrazione”, ha dichiarato il presidente uruguaiano di centro-destra Luis Lacalle Pou, che ha definito Maduro un “dittatore”.

“La cosa peggiore che possiamo fare è cercare di nascondere tutto sotto il tappeto”, ha detto al vertice.

“I diritti umani devono essere rispettati ovunque e sempre, indipendentemente dal colore politico del leader al potere”, ha dichiarato il presidente cileno di sinistra Gabriel Boric.

Tuttavia, Boric ha appoggiato la richiesta del governo venezuelano a Washington e all’Unione Europea di revocare le sanzioni contro Maduro e la sua cerchia ristretta.

Maduro ha risposto dicendo che Cile e Uruguay “hanno una visione” e il Venezuela “un’altra”.

“La cosa più importante è che ci sia stato un dibattito”, ha detto, annunciando “una nuova fase” dell’integrazione sudamericana.

Lula ha difeso Maduro, il cui Paese sta vivendo un periodo di “tranquillità”.

“Le stesse richieste che il mondo democratico fa al Venezuela non le fa all’Arabia Saudita”, ha detto Lula in una conferenza stampa.

Lula ha accolto calorosamente Maduro a Brasilia lunedì, invertendo la politica del suo predecessore di estrema destra, Jair Bolsonaro (2019-2022), che aveva tagliato i legami con il governo socialista venezuelano e si era unito a un gruppo di oltre 50 Paesi guidato dagli Stati Uniti per riconoscere invece il leader dell’opposizione Juan Guaidó.

Lula, che ha salutato Maduro con un abbraccio, ha parlato di un “nuovo momento” nelle relazioni tra i due Paesi.

Nuova marea rosa

Undici dei 12 capi di Stato sudamericani hanno partecipato al vertice di Brasilia, il primo del genere in quasi un decennio, che secondo Lula ha voltato pagina rispetto a un’epoca di divisioni.

L’unica assenza è stata quella della presidente peruviana Dina Boluarte.

“Abbiamo lasciato che l’ideologia ci dividesse e interrompesse i nostri sforzi di integrazione. Abbiamo abbandonato i nostri canali di dialogo e i nostri meccanismi di cooperazione, e abbiamo perso tutti per questo”, ha detto Lula nel suo discorso di apertura.

Il 77enne si è scagliato contro Bolsonaro, affermando che il suo predecessore – che si è strettamente alleato con l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump – ha “chiuso le porte a partner storici”.

Questo è il primo vertice dei leader regionali dal 2014 in Ecuador, in occasione di un incontro dell’UNASUR, un blocco continentale lanciato nel 2008 da Lula e dal mentore di Maduro, il defunto presidente venezuelano Hugo Chavez.

Quello è stato il momento della cosiddetta “marea rosa” dell’America Latina, con governi di sinistra nella regione.

Ora, alcuni analisti politici parlano di una “nuova marea rosa” con le elezioni di Lula, Boric e del colombiano Gustavo Petro.

Lula vuole che la regione torni a cooperare.

Il suo governo ha promosso progetti come il “Corridoio Bi-Oceanico”, un’arteria di trasporto che consenta ai Paesi di spedire le merci attraverso il continente via terra anziché via mare.

Reset regionale?

È improbabile che dal vertice emergano “visioni rivoluzionarie” per il futuro del Sud America, ha dichiarato Oliver Stuenkel, specialista di relazioni internazionali.

Ma “anche un dialogo di base tra capi di Stato è un vero progresso dopo che il Brasile si è ampiamente ritirato dal suo vicinato durante gli anni di Bolsonaro”, ha scritto su Americas Quarterly.

Dopo che Lula ha sconfitto Bolsonaro in un’elezione divisiva, ha rivisto la politica estera del Brasile, giurando di cercare relazioni amichevoli in tutti i settori e coltivando legami più stretti con partner diversi come Pechino e l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Ma ha attirato su di sé le accuse degli oppositori di essere eccessivamente accogliente con la Russia, la Cina e le sinistre latinoamericane come Maduro e Daniel Ortega del Nicaragua, anch’essi accusati di violazioni dei diritti umani.

Alcuni hanno messo in dubbio la possibilità di una nuova era di unità sudamericana.

Il continente “è unito nella retorica, ma non su progetti concreti”, ha affermato il colombiano Petro.

