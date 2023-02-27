Aerei militari russi esplosi vicino a Minsk, partigiani bielorussi rivendicano l’attacco

Gli attivisti antigovernativi bielorussi hanno rivendicato la responsabilità di quello che, secondo loro, è stato un attacco realizzato tramite droni contro un aereo di sorveglianza russo A-50, in un campo di volo vicino alla capitale bielorussa Minsk, domenica (26 febbraio).

“Erano droni. I partecipanti all’operazione sono bielorussi”, ha dichiarato Aliaksandr Azarov, leader dell’organizzazione antigovernativa bielorussa BYPOL, sul canale di messaggistica Telegram e su Belsat, canale televisivo con sede in Polonia.

“Ora sono al sicuro, fuori dal Paese”.

Reuters non è stata in grado di verificare, in modo indipendente, la notizia dell’attacco. Non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte della Russia o della Bielorussia e non c’è stata alcuna risposta immediata da parte dei rispettivi ministeri della Difesa alle richieste di commento.

Belsat è un’emittente polacca che si occupa di notizie bielorusse e che Minsk ha bollato come estremiste. BYPOL, che comprende ex ufficiali delle forze dell’ordine che sostengono politici dell’opposizione, è stata bollata come organizzazione terroristica.

Franak Viacorka, consigliere della leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, ha dichiarato in un post su Twitter che si tratta dell’atto di sabotaggio più riuscito dall’inizio del 2022.

Le parti anteriori e centrali dell’aereo e l’antenna radar sono state danneggiate a causa di due esplosioni nell’attacco alla base aerea di Machulishchy, vicino a Minsk, ha riferito BYPOL.

L’aereo Beriev A-50, che ha il nome NATO di Mainstay, è un velivolo russo di allerta precoce con capacità di comando e controllo aereo e di seguire fino a 60 obiettivi alla volta.

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, un anno fa, si sono verificati diversi atti di sabotaggio in Bielorussia e nelle regioni russe confinanti con l’Ucraina, soprattutto sul sistema ferroviario.

Il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko non ha preso parte direttamente alla guerra della Russia contro l’Ucraina, ma ha permesso alle sue forze armate di utilizzare il territorio come punto di sosta all’inizio dell’invasione.

La Russia e la Bielorussia hanno istituito un’unità militare congiunta in Bielorussia e hanno tenuto numerose esercitazioni. Nello Stato sono stati dispiegati diversi aerei da guerra di Mosca e velivoli per l’allerta e il controllo aereo.

“Sono orgogliosa di tutti i bielorussi che continuano a resistere all’occupazione ibrida russa della Bielorussia e a combattere per la libertà dell’Ucraina”, ha scritto Tsikhanouskaya su Twitter.

Il gruppo bielorusso per i diritti umani Vyasna ha dichiarato lunedì che una donna è stata detenuta a Machulishchy, ma il motivo e la sua posizione non sono noti. Non è stato comunicato se la detenzione fosse collegata al presunto sabotaggio dell’aereo.

Le detenzioni sono comuni in Bielorussia, anche per reati minori come i commenti sui social media, soprattutto dopo che Lukashenko ha represso le proteste di massa per la democrazia nel 2020 e ha incarcerato tutti i principali esponenti dell’opposizione o li ha costretti a fuggire all’estero.

