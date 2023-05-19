A Hiroshima i leader del G7 valutano nuove sanzioni alla Russia e un nuovo approccio verso la Cina

Ha preso il via a Hiroshima, in Giappone, il vertice del G7, il gruppo che riunisce le democrazie più avanzate del mondo Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Canada. Gli incontri sono stati preceduti dalla visita dei leader dei Paesi – per l’Italia partecipa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – al memoriale della pace nella città rasa al suolo da una bomba atomica durante la Seconda guerra mondiale.

Sul tavolo del vertice vi sarà anzitutto la guerra in Ucraina, tra cui l’ipotesi di imporre sanzioni più severe contro la Russia. Verranno inoltre discusse le modalità per affrontare un conflitto che dura da più di un anno e che non mostra segni di allentamento. Altro tema al centro del summit sarà la strategia da adottare nei confronti della Cina, ufficialmente rimasta neutrale nel conflitto in Ucraina, ma che ha allacciato un rapporto privilegiato con la Russia.

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha annunciato che si sta lavorando per limitare il commercio dei diamanti russi. Michel, in occasione del G7, ha fatto sapere che comunicherà ai leader dei Paesi che sono ospiti non membri al vertice perché è così importante applicare le sanzioni per fermare la Russia nella guerra contro l’Ucraina. “I diamanti russi non sono per sempre e spiegheremo apertamente e francamente perché queste sanzioni sono necessarie e giustificate”, ha detto, secondo una trascrizione del suo discorso .

Diamanti “non per sempre”

Il Regno Unito annuncerà una messa al bando dei diamanti russi e delle importazioni di metalli dalla Russia tra cui rame, alluminio e nichel a sostegno dell’Ucraina, ha affermato il governo di Londra in una nota.

In particolare, il Regno Unito prenderà di mira anche altre 86 persone e aziende del complesso industriale militare del presidente russo Vladimir Putin, oltre a quelle coinvolte nelle industrie dell’energia, dei metalli e delle spedizioni, ha affermato il governo britannico.

Ulteriori blocchi al commercio della Russia tra i temi al centro del vertice del G7 a Hiroshima I leader dei Paesi membri del G7 hanno in programma di inasprire le sanzioni contro la Russia al vertice che si terrà a Hiroshima, in Giappone, questa settimana, con misure mirate all’energia e alle esportazioni che aiutano lo sforzo bellico …

I partecipanti al vertice stanno elaborando i dettagli dei loro annunci finali sulla Russia e discutendo un linguaggio preciso da utilizzare nel comunicato finale sulla Cina, secondo quanto riferito a Reuters da funzionari di quattro dei sette Paesi che prendono parte al summit.

“Una relazione stabile e costruttiva con la Cina è nel nostro reciproco interesse”, ha affermato Michel, il quale ha aggiunto: “Non vogliamo separarci, ma ridurre i rischi; ridurre le nostre eccessive dipendenze e diversificare; contrastare le pratiche scorrette”.

Mosca si è detta pronta a usare il suo arsenale nucleare per difendere la sua “integrità territoriale”, se necessario, ha dichiarato il premier giapponese Fumio Kishida, precisando di aver scelto Hiroshima come città in cui ospitare il vertice con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sul controllo degli armamenti.

“Ascolterete una potente dichiarazione di unità, forza e impegno nella nostra risposta alla guerra di aggressione della Russia”, ha detto un alto funzionario dell’amministrazione statunitense. “Vedrete nuovi passi compiuti per isolare economicamente la Russia e indebolire la sua capacità di portare avanti la guerra”.

Gli Stati Uniti aggiungeranno 70 entità alla loro lista nera delle esportazioni e amplieranno il regime sanzionatorio ad altre 300 entità, nonché a nuovi settori dell’economia russa, ha affermato la fonte.

L’obiettivo è chiudere le scappatoie di elusione delle sanzioni nei Paesi dall’Europa all’Asia e al Medio Oriente, prendere di mira i beni utilizzati dalla Russia per condurre la guerra, ridurre le sue esportazioni di risorse energetiche e tagliare l’accesso di Mosca al sistema finanziario internazionale.

(a cura di Georgij Gotev)

Leggi qui l’articolo originale.