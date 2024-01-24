90 secondi alla fine del mondo, così segna l’Orologio dell’Apocalisse

Martedì (23 gennaio) gli scienziati atomici hanno impostato il loro “Orologio del Giorno dell’Apocalisse” per la prima volta a soli 90 secondi dalla mezzanotte, citando tra i fattori che determinano il rischio di una catastrofe globale: le azioni della Russia in materia di armi nucleari durante l’invasione dell’Ucraina, la guerra di Israele – potenza che detiene armi nucleari – nella Striscia di Gaza e l’aggravarsi del cambiamento climatico.

Il Bulletin of the Atomic Scientists (la rivista degli scienziati atomici), come l’anno scorso, ha fissato l’orologio a 90 secondi dalla mezzanotte, il punto teorico di annientamento. Gli scienziati hanno fissato l’orologio in base ai rischi “esistenziali” per la Terra e la sua popolazione: minacce nucleari, cambiamenti climatici e tecnologie dirompenti come l’intelligenza artificiale e le nuove biotecnologie.

Rachel Bronson, presidente e amministratore delegato del Bulletin, ha dichiarato alla Reuters che mantenere l’orologio invariato rispetto all’anno precedente “non indica che il mondo sia stabile”.

L’associazione no-profit con sede a Chicago ha creato l’orologio nel 1947, durante le tensioni della Guerra Fredda che seguirono la Seconda Guerra Mondiale, per allertare il pubblico su quanto l’umanità fosse vicina a distruggere il mondo.

Martedì (23 gennaio) ha dichiarato che le preoccupanti tendenze continuano a puntare verso la catastrofe, tra cui il fatto che Cina, Russia e Stati Uniti stanno spendendo grandi quantità di denaro per espandere o modernizzare i loro arsenali nucleari, aumentando il rischio di una guerra nucleare a causa di errori o calcoli sbagliati.

L’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, di cui il mese prossimo ricorrerà il secondo anniversario, ha fatto salire le tensioni con l’Occidente ai livelli più pericolosi dai tempi della Guerra Fredda.

“Una fine duratura della guerra russa in Ucraina sembra lontana, e l’uso di armi nucleari da parte della Russia in quel conflitto rimane una seria possibilità. Nell’ultimo anno la Russia ha inviato numerosi e preoccupanti segnali nucleari”, ha dichiarato Bronson.

Bronson ha citato la decisione del Presidente russo Vladimir Putin di sospendere la partecipazione della Russia al trattato New START con gli Stati Uniti, che limitava gli arsenali nucleari strategici dei due Paesi. Gli Stati Uniti e la Russia detengono insieme quasi il 90% delle testate nucleari del mondo, sufficienti a distruggere il pianeta plurime volte.

Bronson ha inoltre citato l’annuncio di Putin, nel marzo 2023, del dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia e l’approvazione da parte del Parlamento russo, nell’ottobre 2023, di una legge che ritira la ratifica del trattato globale che vieta i test sulle armi nucleari.

L’analista russo Sergei Karaganov, lo scorso anno, ha parlato della necessità di minacciare attacchi nucleari in Europa per intimidire e “smorzare” i nemici di Mosca.

Il tradizionale controllo sugli armamenti nucleari è per ora terminato, anche se si sta delineando una corsa agli armamenti nucleari a tre tra Cina, Russia e Stati Uniti, ha dichiarato Alexander Glaser dell’Università di Princeton, membro del comitato di esperti di tecnologia nucleare e scienza del clima del Bulletin.

“Quest’anno il quadro è piuttosto fosco sul fronte nucleare”, ha aggiunto Glaser.

Israele è in guerra con Hamas da quando il gruppo islamista palestinese, con sede a Gaza, ha lanciato attacchi nel sud di Israele nell’ottobre 2023.

“In quanto Stato nucleare, le azioni di Israele sono chiaramente rilevanti per la discussione sull’Orologio dell’Apocalisse. Particolarmente preoccupante è la possibilità che il conflitto si intensifichi in modo più ampio nella regione, creando una guerra convenzionale più vasta e attirando altre potenze nucleari o quasi nucleari”, ha affermato Bronson.

Il cambiamento climatico è stato aggiunto come fattore di regolazione dell’orologio nel 2007.

“Il mondo nel 2023 è entrato in un territorio inesplorato, mentre si è verificato l’anno più caldo mai registrato e le emissioni globali di gas serra hanno continuato ad aumentare”, ha dichiarato Bronson. “Sia le temperature globali che quelle della superficie marina dell’Atlantico settentrionale hanno battuto dei record e il ghiaccio marino antartico ha raggiunto l’estensione giornaliera più bassa dall’avvento dei dati satellitari”.

Bronson ha dichiarato che se da una parte il 2023 è stato un anno da record per le energie pulite, con 1.700 miliardi di dollari di nuovi investimenti, dall’altra gli investimenti nei combustibili fossili hanno raggiunto quasi 1.000 miliardi di dollari. Bronson ha definito gli attuali sforzi per ridurre le emissioni di gas serra “gravemente insufficienti per evitare i pericolosi impatti umani ed economici dei cambiamenti climatici, che colpiscono in modo sproporzionato le popolazioni più povere del mondo”.

Il Bulletin è stato fondato nel 1945 da scienziati tra cui Albert Einstein e J. Robert Oppenheimer.

[A cura di Georgi Gotev]

