Lula batte Bolsonaro per una manciata di voti e vince le elezioni presidenziali brasiliane

Luiz Inácio Lula da Silva ha sconfitto di pochi voti il presidente uscente Jair Bolsonaro nel ballottaggio di domenica (30 ottobre) che ha segnato una straordinaria rimonta per l’ex presidente di sinistra e la fine del governo brasiliano più di destra degli ultimi decenni.

La Corte elettorale suprema del Brasile ha dichiarato Lula prossimo presidente, con il 50,9% dei voti contro il 49,1% di Bolsonaro. L’insediamento del 77enne Lula è previsto per il 1° gennaio.

Il voto è stato una conseguenza dell’acceso populismo di estrema destra di Bolsonaro, che è assurto dai banchi del Congresso per forgiare una nuova coalizione conservatrice, ma ha perso consensi mentre il Brasile registrava uno dei peggiori numeri di morti a causa della pandemia di coronavirus.

Bolsonaro è rimasto in silenzio domenica sera dopo l’annuncio dei risultati e alcuni dei suoi alleati hanno riconosciuto pubblicamente la sua sconfitta, deludendo le aspettative di quanti pensavo che il presidente uscente avrebbe potuto mettere in dubbio il risultato, data la sua denuncia (infondata) di brogli nelle elezioni precedenti.

Secondo le indiscreazioni, Bolsonaro non ha telefonato a Lula.

Lula ha detto in un discorso che avrebbe unito un Paese diviso e assicurato che i brasiliani “depongano le armi che non avrebbero mai dovuto imbracciare”, invitando alla cooperazione internazionale per preservare la foresta amazzonica e rendere più equo il commercio globale.

“Governerò per 215 milioni di brasiliani, e non solo per quelli che hanno votato per me”, ha detto Lula nel quartier generale della sua campagna. “Non ci sono due Brasile. Siamo un solo Paese, un solo popolo, una sola grande nazione”.

Lula è arrivato al comizio di San Paolo poco dopo le 20:00 locali, salutando dal tettuccio di un’auto. I sostenitori in estasi vicino all’Avenida Paulista lo hanno aspettato, scandendo slogan e bevendo champagne.

Il vicepresidente eletto Geraldo Alckmin e gli assistenti della campagna elettorale hanno saltato su e giù cantando “È ora Jair, è già ora di partire”, in un video che circola sui social media.

L’opposizione

Un alto collaboratore della campagna elettorale di Bolsonaro, parlando a condizione di anonimato, ha detto che non farà un discorso domenica. Lo staff della campagna elettorale di Bolsonaro non ha risposto a una richiesta di commento.

Una stretta alleata di Bolsonaro, la deputata Carla Zambelli, in un apparente cenno alla vittoria di Lula, ha scritto su Twitter: “Vi prometto che ci sarà la più grande opposizione che Lula abbia mai immaginato”.

Le autorità elettorali si stanno preparando a contestare il risultato, come hanno riferito fonti alla Reuters, e hanno preparato la sicurezza nel caso in cui i suoi sostenitori organizzino delle proteste.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è congratulato con Lula per aver vinto “elezioni libere, eque e credibili”, unendosi a un coro di complimenti da parte dei leader europei e latinoamericani.

Il presidente francese Emmanuel Macron si è congratulato con Lula, aggiungendo in un post su Twitter che i due leader avrebbero “rinnovato i legami di amicizia tra i loro Paesi”.

La sua vittoria consolida una nuova “marea rossa” in America Latina, dopo le importanti vittorie della sinistra alle elezioni in Colombia e in Cile, facendo eco al cambiamento politico regionale di due decenni fa che ha introdotto Lula sulla scena mondiale.

Lula ha promesso un ritorno alla crescita economica guidata dallo Stato e alle politiche sociali che hanno contribuito a far uscire milioni di persone dalla povertà quando è stato presidente dal 2003 al 2010. Promette inoltre di combattere la distruzione della foresta amazzonica, ora al suo minimo da 15 anni, e di fare del Brasile un leader nei negoziati globali sul clima.

“Questi sono stati quattro anni di odio, di negazione della scienza”, ha dichiarato Ana Valeria Doria, 60 anni, medico di Rio de Janeiro, che ha festeggiato con un drink. “Non sarà facile per Lula gestire la divisione in questo Paese. Ma per ora è pura felicità”.

Ex leader sindacale nato in povertà, Lula ha organizzato scioperi contro il governo militare brasiliano negli anni Settanta. La sua presidenza, durata due mandati, è stata segnata da un boom economico trainato dalle materie prime e ha lasciato l’incarico con una popolarità record.

Tuttavia, il suo Partito dei Lavoratori è stato successivamente macchiato da una profonda recessione e da uno scandalo di corruzione da record che lo ha portato in carcere per 19 mesi a causa di condanne per corruzione, annullate dalla Corte Suprema lo scorso anno.

Nel suo terzo mandato, Lula dovrà risollevare un’economia fiacca, con vincoli di bilancio più stringenti e una legislatura più ostile.

Gli alleati di Bolsonaro formano il blocco più grande al Congresso dopo le elezioni generali di questo mese e hanno vinto le gare per la carica di governatore nei tre Stati economicamente più potenti del Brasile, evidenziando la forza perdurante della sua coalizione conservatrice.