L’adesione della Svezia alla NATO “non è una questione di negoziazione”, dice il ministro della Difesa

La Svezia è pronta a parlare con l’Ungheria, che sta ancora bloccando l’adesione di Stoccolma alla NATO, ma il suo ingresso nell’alleanza “non è una questione di negoziazione”, ha dichiarato il ministro della Difesa svedese Pål Jonson a Euractiv.

“Il messaggio che ho ricevuto dal mio collega ungherese è che il parlamento ungherese ci approverà al più presto”, ha dichiarato Jonson a Euractiv la scorsa settimana.

L’Ungheria rimane l’ultimo Paese a dare il via libera all’adesione della Svezia alla NATO, venti mesi dopo che Stoccolma ha presentato la sua domanda. Budapest ha dichiarato che sta bloccando l’adesione di Stoccolma alla NATO perché ha parlato in modo denigratorio della democrazia ungherese.

L’adesione della Svezia alla NATO, tuttavia, “non è una questione di negoziazione”, ha dichiarato Jonson quando gli è stato chiesto se lui o il suo primo ministro avessero intenzione di recarsi a Budapest per un colloquio, come richiesto dal primo ministro ungherese Viktor Orbán.

Il primo ministro svedese ha dichiarato pochi giorni dopo di essere “impaziente di incontrare” Orbán.

“Come futuri alleati, possiamo avere un dialogo (…), e poi vedremo in modo più dettagliato quali ambiti di cooperazione sarebbero interessati ad esplorare”, ha detto Jonson.

“Per esempio, gli ungheresi utilizzano il sistema [svedese] Gripen [jet da combattimento] e abbiamo una buona cooperazione militare, quindi possiamo certamente avere un dialogo”.

Ma la situazione, in questo caso, è diversa rispetto alla Turchia, con un memorandum d’intesa firmato e modifiche legali e negoziati programmati, ha detto, “perché la Turchia aveva preoccupazioni legittime quando si trattava di terroristi internazionali”.

La prima data in cui il parlamento ungherese potrebbe approvare l’adesione della Svezia all’alleanza militare occidentale è lunedì (26 febbraio), ma gli ultimi scandali interni – la presidente ungherese si è dimessa dopo aver concesso la grazia in un caso di abusi sessuali la scorsa settimana – hanno messo in dubbio la tempistica.

La presidente ungherese si dimette per la controversia sulla grazia ai pedofili La presidente ungherese Katalin Novák, stretta alleata del Primo Ministro Viktor Orbán, ha annunciato le sue dimissioni sabato (10 febbraio) in seguito all’indignazione per la grazia concessa a un uomo coinvolto in un caso di abusi sessuali su minori.

Poco dopo, …

“Siamo pronti a entrare nell’Alleanza. Abbiamo un alto livello di interoperabilità [con gli altri membri della NATO] e possiamo garantire la sicurezza, soprattutto nel rafforzamento dei piani regionali di difesa, dove la Svezia può fornire esperienza strategica e un’area di sosta e di base”, ha aggiunto Jonson.

Sostegno occidentale all’Ucraina

Il ministro della Difesa civile svedese Carl-Oskar Bohlin ha suscitato la preoccupazione dell’opinione pubblica l’anno scorso, quando ha detto ai cittadini di prepararsi a un’imminente guerra con la Russia.

Al momento, ha detto Jonson, una guerra che coinvolga la Svezia “non è imminente, ma l’ambiente di sicurezza è effettivamente peggiorato negli ultimi quattro o cinque mesi”.

“Abbiamo visto la Russia mettere la sua economia e la sua base industriale di difesa su un piano di guerra. Allo stesso tempo, la Russia ha vacillato all’interno dell’UE e degli Stati Uniti per ottenere un sostegno militare a lungo termine”, ha affermato.

Con il pacchetto di aiuti militari statunitensi all’Ucraina che stenta a passare al Congresso, gli europei stanno cercando di assumere un ruolo più importante nella fornitura di attrezzature di difesa alla Kiyv.

“Se la situazione sul campo di battaglia in Ucraina andasse a vantaggio della Russia, avremmo molti problemi in Europa (…), dobbiamo essere consapevoli che la Russia ha una grande propensione a correre rischi politici e militari”, ha avvertito Jonson.

“Pertanto, sostenere l’Ucraina è un investimento per la nostra sicurezza”, ha esortato.

Jonson ha affermato di ritenere che gli europei possano soddisfare le esigenze urgenti e a breve termine in materia di difesa aerea e munizioni d’artiglieria, esaminando parallelamente le esigenze a lungo termine.

“Si stanno facendo passi in avanti promettenti, ma è importante che tutti noi intensifichiamo i nostri sforzi, sia a breve che a medio termine”, ha detto Jonson.

“Prendiamo atto che anche se la Russia non è stata particolarmente impressionante sul campo di battaglia, dal punto di vista tattico e operativo, ha dimostrato un certo grado di resilienza: è in grado di rigenerare forze e nuovo materiale di difesa”.

L’aumento della produzione industriale di munizioni – di cui l’Ucraina consuma circa 10.000 proiettili al giorno e la Russia tre volte tanto – è cruciale in quanto le forze armate di Kiev sono state costrette a razionare le loro scorte, dicono i funzionari della NATO.

“Questa è una guerra di magazzini, una guerra di logoramento, quindi avere una forte base industriale per la difesa fa parte di una deterrenza credibile”, ha detto Jonson, aggiungendo che la Svezia sta studiando la possibilità di triplicare la produzione di artiglieria da 155 mm e altre munizioni.

Coinvolgere anche industrie esterne all’UE per le munizioni all’Ucraina

La Commissione europea sta attualmente esaminando i modi per stimolare l’industria della difesa dell’UE con ordini e fondi a lungo termine, che andrebbero a beneficio solo delle industrie europee – e potenzialmente norvegesi e ucraine.

Il nuovo programma di difesa dell'UE mira a rinnovare la strategia industriale del blocco Con il suo atteso programma per l’industria della difesa, la Commissione europea intende utilizzare il bilancio del blocco per ristrutturare la base industriale della difesa, mostrando la volontà di aumentare la produzione sostenibile in tutto il continente e di diventare …

Alla domanda se sarebbe favorevole a una preferenza per l’acquisto di attrezzature di difesa da parte dell’Europa, Jonson ha risposto che “la partecipazione di Paesi terzi è importante per noi”, facendo l’esempio della partecipazione della Norvegia al potenziamento della capacità di produzione di munizioni, senza escludere la necessità di acquistare anche prodotti europei.

“Il legame transatlantico è molto importante. La nostra base industriale della difesa è piuttosto atlantica e non saremmo in grado di costruire jet da combattimento senza una forte collaborazione tecnica con gli Stati Uniti”.

Nelle discussioni sui piani dell’UE per finanziare l’acquisto congiunto di munizioni per l’Ucraina, la Svezia ha sostenuto la necessità di coinvolgere industrie esterne al blocco, sottolineando l’urgenza della situazione, mentre la Francia voleva che i fondi dell’UE andassero solo ai produttori del continente e ha prevalso.

Jonson ha comunque sottolineato di volere che “la Svezia sia al centro della politica europea di sicurezza e difesa, e useremo la nostra appartenenza alla NATO per essere al centro dell’UE in queste questioni”.

Ha tuttavia avvertito che frasi come “esercito europeo possono avere molte conseguenze indesiderate, perché vogliamo preservare e rafforzare il legame transatlantico”.

[A cura di Alexandra Brzozowski/Zoran Radosavljevic]

