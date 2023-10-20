Il ruolo chiave di UNIFIL per evitare un allargamento del conflitto in Medio Oriente

Mentre Israele prosegue la guerra contro il movimento islamista Hamas nella Striscia di Gaza in risposta al devastante attacco lanciato dai miliziani palestinesi lo scorso 7 ottobre, un nuovo fronte rischia di aprirsi con il Libano dove è attiva la Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (UNIFIL). “La situazione è molto tesa con scontri a fuoco che continuano ormai da 12/13 giorni”, dichiara a Euractiv Italia il portavoce di UNIFIL Andrea Tenenti.

Israele e il movimento sciita filoiraniano Hezbollah alleato di Hamas si sono scontrati quasi quotidianamente dal 7 ottobre, facendo temere un allargamento del conflitto. Lunedì l’esercito israeliano ha annunciato l’evacuazione di 28 comunità vicino al Libano (per un totale di circa 10.000 persone), mentre il quotidiano statunitense the New York Times, citando fonti locali, precisa che nella città di Tiro, nel Libano meridionale, sarebbero almeno 3.650 civili sfollati a causa dei combattimenti.

“In alcuni momenti questi scontri si sono anche intensificati anche se sono rimasti localizzati nella zona vicino alla Linea blu, la linea di demarcazione tra il Libano e Israele”, precisa il portavoce di UNIFIL, osservando che “il tutto è ancora abbastanza localizzato”.

Nata con la Risoluzione 425 adottata il 19 marzo 1978 da parte del Consiglio di sicurezza ONU a seguito dell’invasione del Libano da parte di Israele, UNIFIL è l’unico interlocutore tra lo Stato ebraico e le autorità di Beirut. La missione è attualmente comandata dal generale spagnolo Aroldo Lázaro Sáenz.

“Noi stiamo lavorando con entrambi le parti, sia con le autorità libanesi che con l’esercito israeliano, per evitare che questo conflitto diventi di più vasta scala”, afferma Tenenti, che ricorda il ruolo cruciale di UNIFIL e l’importanza di questo canale di comunicazione.

In merito, Tenenti cita quanto avvenuto lo scorso 19 ottobre, quando le forze armate libanesi hanno chiesto aiuto a UNIFIL dopo che un gruppo di sette giornalisti è finito in uno scontro a fuoco nei pressi del villaggio di Houla, precisamente nell’area della tomba di Sheikh Abad situata lungo la zona di demarcazione nota come Linea blu.

“Ieri sera (19 ottobre) vi era un gruppo di giornalisti vicino alla linea di demarcazione. Ci sono stati degli scontri a fuoco. In base a quanto ci hanno riferito le Forze armate libanesi – noi non abbiamo avuto modo di verificare – i giornalisti erano sette, uno di loro è morto. Abbiamo chiesto agli israeliani di fermare il fuoco in modo che queste persone rimaste potessero essere recuperate dalle Forze armate libanesi e riportate in salvo”, spiega il portavoce della missione ONU.

L’incidente è avvenuto quasi una settimana dopo che il giornalista di Reuters Issam Abdallah è stato ucciso e altri giornalisti sono rimasti feriti sempre nel sud del Libano.

Per Tenenti, UNIFIL non sta avendo quindi solo un ruolo di mediazione, ma sta operando anche per fare in modo che, quando ci sono situazioni gravi come quella del 19 ottobre, “si riesca a far cessare le ostilità per mettere in salvo le persone”.

A fronte di una situazione di tensione crescente, Tenenti tiene a precisare che tutti i 49 Paesi che compongono UNIFIL, che impegna oltre 10.500 caschi blu (di cui oltre 1.100 italiani in questo momento presenti con i Granatieri di Sardegna), mantengono la loro presenza nella missione. “Al momento non vi è alcuna indicazione che nessuno dei 49 Paesi voglia ritirare il proprio contingente, continuiamo ad essere operativi a lavorare nelle nostre basi e a fare monitoraggio quando non ci sono scontri a fuoco”, afferma il portavoce di UNIFIL.