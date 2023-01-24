Il capo dell’Unione Africana per l’agricoltura: “La crisi ci offre l’opportunità di produrre il nostro cibo”

L’interruzione delle consegne di grano dall’Ucraina può essere un’opportunità per i Paesi africani di aumentare la produzione alimentare in patria, ha dichiarato in un’intervista a EURACTIV Josefa Sacko, commissario dell’Unione Africana per l’economia rurale e l’agricoltura.

Mentre all’inizio di quest’anno, secondo i dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), le pressioni sui prezzi alimentari globali si erano un po’ allentate, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 ha avuto un forte impatto sui mercati agricoli internazionali.

Poiché l’Ucraina e la Russia rappresentano insieme quote significative delle esportazioni mondiali di cereali e semi oleosi, i Paesi che dipendono dalle importazioni di grano e altri prodotti sono stati duramente colpiti da interruzioni e impennate dei prezzi.

Particolarmente colpiti sono stati i Paesi del Nord Africa, come l’Egitto, l’Algeria o la Tunisia, ma anche Stati subsahariani come la Nigeria, il Kenya e il Benin, ha spiegato Sacko.

Parlando con EURACTIV Germania a margine della Conferenza dei ministri dell’Agricoltura di Berlino, sabato 21 gennaio, ha avvertito che la carenza di cibo e i prezzi elevati rappresentano un rischio elevato di disordini sociali in molti Paesi africani.

“In Africa siamo molto vulnerabili a questi conflitti”, ha detto, ricordando l’inizio della Primavera araba in Egitto, dove le proteste sono state scatenate nel 2010 dai prezzi elevati del pane.

Sostituire le importazioni con alimenti coltivati in patria

Tuttavia, la temporanea interruzione delle importazioni di cereali dovuta alla guerra in Ucraina potrebbe anche essere un’opportunità per i Paesi africani di rafforzare la produzione agricola nazionale, ha sottolineato il Commissario.

“Come responsabili politici, dovremmo cogliere questa opportunità per cambiare la narrazione, cambiare il nostro approccio”, ha detto. “Guardate l’Etiopia di oggi: quest’anno esporterà grano perché l’anno scorso, quando è iniziata la guerra, ha iniziato a produrlo”.

Ha aggiunto che attualmente l’Africa spende 45 miliardi di dollari (41,4 miliardi di euro) ogni anno per le importazioni di prodotti alimentari – denaro che potrebbe essere speso invece per sviluppare il settore agricolo nazionale.

Alla domanda se sia giusto che l’UE aumenti la produzione per colmare il vuoto lasciato dall’Ucraina sui mercati globali, Sacko ha risposto che, in un mercato internazionale libero, è giusto che l’Europa esporti i suoi prodotti, ma che i Paesi africani saranno in grado di offrire i loro a prezzi più competitivi una volta aumentata la produzione nel continente.

“Non possiamo dire agli europei di non produrre, ma quando inizieremo a produrre saremo competitivi. La gente noterà il prezzo”, ha sottolineato.

L’Unione Africana, ha spiegato Sacko, sta quindi incoraggiando i suoi Stati membri a sfruttare le possibilità offerte dai loro terreni agricoli, investendo nella produzione interna e creando così posti di lavoro e ricchezza.

Con il 60% delle terre coltivabili finora incolte, c’è un grande potenziale per incrementare la produzione agricola, ha aggiunto. “Abbiamo l’ecosistema per nutrire l’Africa e per nutrire il mondo”.

Standard verdi più elevati richiedono prezzi più alti

Nel frattempo, le ambizioni dell’UE in materia di agricoltura ecologica, definite nella politica alimentare di punta del blocco, la Farm to Fork Strategy, hanno lasciato molti agricoltori africani preoccupati, soprattutto per le richieste di applicare anche alle esportazioni gli standard di sostenibilità o di benessere animale applicati all’interno dell’UE.

Soprattutto i piccoli agricoltori temono che tali requisiti, senza un adeguato sostegno per l’attuazione di misure sostenibili, possano diventare un ostacolo importante per il commercio.

Interrogata sulla questione, Sacko ha riconosciuto che gli standard più severi possono rappresentare una sfida per i produttori africani che vogliono esportare in Europa.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che l’applicazione degli standard in sé non è qualcosa da criticare, ma che, per essere in grado di conformarsi, i produttori hanno bisogno di mercati internazionali equi e di prezzi di produzione equi.

“Gli standard sono buoni perché stiamo lottando per la sicurezza alimentare, vogliamo alimenti di qualità – è necessario standardizzare quando si commercia”, ha detto. “Ma vogliamo anche avere voce in capitolo nella definizione del prezzo. Attualmente, non si tiene nemmeno conto dei costi di produzione”.