Immigrazione: cui prodest la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale?

C’è qualcosa che non torna tra le dichiarazioni e le azioni del Governo Meloni sul tema dell’immigrazione. Da un lato il Ministro dell’Interno Piantedosi chiede una risposta solidale Europea, dall’altro il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato d’emergenza nazionale. Dopo decenni di ondate migratorie di volta in volta provenienti da quadranti diversi dell’area di vicinato, dall’Est, dai Balcani, dal Nord Africa, dall’Africa Centrale, dal Medio oriente, è ormai evidente che non esiste una soluzione nazionale al problema, quindi a che scopo dichiarare lo stato di emergenza nazionale?. L’unica risposta efficace è una risposta politica, solidale e coordinata di livello europeo. È ora che il governo rinunci a schierarsi con la Polonia di Morawiecki o con l’Ungheria di Orbán la cui ostilità ad ogni politica comune e solidale sulle immigrazioni è nota da tempo e riapra il dialogo e una collaborazione costruttiva, su questo e sugli altri dossier attualmente aperti, con tutti i paesi dell’UE.