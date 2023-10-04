Scontro tra Commissione e Consiglio UE sul memorandum d’intesa con la Tunisia

La decisione della Tunisia di rifiutare di accettare i fondi stanziati dall’Unione europea e le dichiarazioni del presidente del Consiglio UE Charles Michel sulla mancata consultazione tra Commissione UE e Stati membri ha riacceso il dibattito sul controverso memorandum d’Intesa firmato lo scorso luglio a Tunisi e presentato come un modello per future cooperazioni con altri Paesi.

Martedì (3 ottobre) il presidente del Consiglio UE Charles Michel ha fatto una serie di dichiarazioni in merito al ruolo della Commissione nell’affaire Tunisia in un’intervista rilasciata all’emittente spagnola TVE. Michel ha sottolineato, rispondendo a una domanda sul controverso accordo, la necessità di assicurarsi che gli Stati membri diano il loro mandato alla Commissione, ponendo inoltre l’accento sulla verifica del rispetto dei diritti umani quando si firmano queste tipologie di accordi con Paesi terzi.

Alle dichiarazioni di Michel ha risposto la portavoce della Commissione Arianna Podestà che mercoledì, nel consueto briefing di mezzogiorno con i giornalisti ha affermato che “sono parzialmente imprecise e non rafforzano in alcun modo la possibilità di agire in modo efficace nell’affrontare la difficile questione della migrazione”.

La Commissione, ha aggiunto Podestà, sta negoziando il memorandum dall’inizio dell’estate “e ha più volte riferito in merito agli ambasciatori degli Stati membri presso il Consiglio sulle principali caratteristiche dell’accordo”. Inoltre, secondo Podestà, “la Commissione è giuridicamente libera di negoziare accordi non vincolanti ai sensi del diritto internazionale, come il memorandum of understanding con la Tunisia”.

Importante seguire le procedure

Nell’intervista a Tve, Michel ha lanciato una stoccata alla presidente della Commissione Ursula von der Lyen, che lo scorso 22 luglio si è recata a Tunisi insieme ai premier di Italia e Olanda, rispettivamente Giorgia Meloni e Mark Rutte, per siglare il memorandum che in sostanza delega la gestione dei flussi migratori alla Tunisia in cambio di denaro.

“È importante tenere conto dei nostri principi e dei nostri valori fondamentali. Gli Stati membri insistono sul ruolo degli Stati membri e delle Nazioni Unite. Sono molto impegnati e questo è normale”, ha dichiarato Michel.

Il presidente del Consiglio UE si è spinto oltre, dando implicitamente voce alle rimostranze e alle critiche che in questi mesi hanno accompagnato il memorandum siglato con la Tunisia, giudicato sia da europarlamentari e che dai governi di altri Paesi UE una forzatura dell’esecutivo di Bruxelles.

“Innanzitutto, è importante seguire le procedure e assicurarsi che gli Stati membri diano il loro mandato alla Commissione e poi gli Stati membri, durante questo processo, dicano sì o dicano no, nonostante ciò che la Commissione ha negoziato”, ha affermato il politico belga.

“È una lezione chiara. Coinvolgere gli Stati membri è fondamentale per garantire il successo. Penso che abbiamo bisogno di un approccio più ampio perché ora abbiamo la sensazione di negoziare caso per caso con alcuni di questi Paesi e probabilmente abbiamo bisogno di principi globali che tengano conto dei diritti umani e dell’impegno con tali paesi per garantire che tali paesi assumersi le proprie responsabilità per prevenire l’immigrazione clandestina”, ha osservato.

“Qual è la nostra regola comune? Garantire che non siano i trafficanti a decidere chi può entrare nell’UE, ma noi, gli Stati membri, decidendo insieme ai Paesi terzi chi può entrare nell’UE”, ha aggiunto.

La Tunisia rifiuta gli aiuti

Il dibattito tra Consiglio UE e Commissione segue di pochi giorni la decisione shock del presidente tunisino Kais Saied che lunedì sera ha affermato che il suo Paese rifiuta di accettare i fondi stanziati dall’Unione europea, definendoli “beneficenza” e osservando che l’importo, considerato “ridicolo”, sarebbe contrario all’accordo concluso a luglio, tra le due parti.

Il 22 settembre la Commissione europea ha annunciato che inizierà “rapidamente” a stanziare i fondi previsti dall’accordo con la Tunisia, per ridurre il numero di migranti in arrivo da quel Paese.

La Commissione ha precisato che circa 42 milioni di euro dei 105 milioni di euro di aiuti previsti dall’accordo per combattere l’immigrazione irregolare saranno “assegnati rapidamente”. Per i programmi in corso erano già stati stanziati altri 24,7 milioni di euro.

“La Tunisia, che accetta la cooperazione, non accetta nulla che assomigli a carità o favore, perché il nostro Paese e il nostro popolo non vogliono simpatia e non l’accettano quando è senza rispetto”, ha affermato in un comunicato stampa la presidenza tunisina. “La Tunisia rifiuta pertanto quanto annunciato nei giorni scorsi dall’UE”, ha affermato Saied, ricevendo il suo ministro degli Esteri, Nabil Ammar.

I rischi di un approccio “geopolitico” della Commissione

Lo scorso 28 settembre, la Mediatrice europea Emily O’Reilly, intervenendo all’Università di Varsavia proprio sui rischi di un approccio geopolitico delle istituzioni europee, aveva citato come esempio il controverso accordo con la Tunisia. “E’ stato descritto come un risultato del Team Europa nei comunicati stampa e nelle dichiarazioni pubbliche, ma alcuni deputati hanno posto domande su cosa fosse esattamente il Team Europa e verso chi fosse responsabile”, aveva osservato la O’Reilly, ricordando le preoccupazioni espresse da diversi governi alla Commissione UE in merito alla mancanza di una consultazione formale.

“Sono quindi emerse domande sull’elemento relativo ai diritti fondamentali dell’accordo e se fossero stati pienamente esplorati in anticipo”, aveva fatto notare la Mediatrice europea, ricordando che “la politica” dietro l’intesa non riguarda il suo ruolo di mediatore. “Tuttavia, ho aperto un’indagine sulle misure che la Commissione ha adottato o adotterà per garantire che i diritti fondamentali dei migranti che transitano attraverso il confine tunisino non vengano compromessi a seguito di questo accordo”, aveva precisato.