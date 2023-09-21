Presidenti di Italia e Germania concordi sul trovare “nuove soluzioni” per affrontare il fenomeno migratorio

In Europa servono nuove soluzioni per affrontare il fenomeno migratorio che abbiano una visione verso il futuro e non un approccio incentrato su soluzioni tampone. Questa l’opinione espressa dai presidenti di Italia e Germania, rispettivamente Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, nel corso della conferenza organizzata nel secondo giorno della visita in Sicilia del capo dello Stato tedesco.

Come sottolineato da Mattarella durante la permanenza di Steinmeier nella regione del sud d’Italia sono state affrontate tre questioni primarie che riguardano il mondo, ma in particolare l’Europa: quella climatica, il mutamento energetico e quella migratoria. Proprio su quest’ultima i due presidenti hanno concentrato le loro riflessioni nella conferenza stampa con i giornalisti anche alla luce dei continui barchi sulle coste italiane e delle tensioni recenti tra Italia, Francia e Germania.

Accordi di Dublino sono preistoria

Rispondendo a una domanda sulla situazione che sta attraversando l’Europa e sulla discussione in corso tra i Paesi UE per trovare soluzioni al fenomeno migratorio, Mattarella ha affermato che “volere regolare il fenomeno migratorio facendo riferimento agli accordi di Dublino è come voler fornire le comunicazioni in Europa con le carrozze a cavalli”.

Per il presidente, quello in cui era stato firmato l’accordo di Dublino “era un altro mondo” e “pensare di fare riferimento, come alcuni Paesi fanno in UE è come fare un salto nel pleistocene…una cosa fuori dalla realtà”.

Mattarella ha sottolineato che affrontare il fenomeno occorre quindi uno sforzo “in cui nessuno ha la soluzione in tasca”, ma è necessario “cercare insieme “la soluzione velocemente, prima che sia impossibile governare il fenomeno, cercare nuove soluzioni per risolvere il fenomeno”.

Dello stesso avviso è il presidente tedesco Steinmeier, il quale ha ricordato che attualmente l’Europa vive una “periodo di transizione”. “Viviamo in un momento in cui capiamo che le regole passate non sono sufficienti e che dobbiamo passare a una politica comune dell’asilo e della migrazione”, ha affermato, ricordando che uno di questi tentativi è il meccanismo di solidarietà, che si presenta però ancora come una soluzione “provvisoria”.

“Stiamo cercando soluzioni che ci consentano di ridurre il numero di arrivi soprattutto nei comuni dove vengono accolti, facciamo in modo che questi carichi siano sopportabili”. Steinmeier ha aggiunto anche se “serve anche una migliore integrazione”, citando in merito l’esperienza del centro di accoglienza per migranti di Piazza Armerina (Enna) gestito dall’impresa sociale “Don Bosco 2000” e visitato oggi dai due capi dello Stato.

Il presidente tedesco ha sottolineato il ruolo della Germania nell’accoglienza dei migranti, ricordando come il Paese tra il 2016 e il 2017 abbia accolto oltre 1 milione di rifugiati provenienti dalla Siria e oltre 1 milione di profughi provenienti dall’Ucraina a partire dal febbraio 2022. “Nel primo semestre di quest’anno, a prescindere dal resto abbiamo ricevuto 162.000 richieste di asilo, oltre un terzo delle richieste presentate in Europa”, ha affermato Steinmeier.

“Questa è una situazione che crea delle difficoltà per comuni e città che temono di arrivare al limite di sopportazione”, ha osservato.

Rafforzare la cooperazione con i Paesi di transito

Sia Mattarella che Steinmeier hanno sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito. “Dobbiamo adoperarci per fare in modo che il numero degli arrivi diminuisca, abbiamo bisogno di soluzioni europee”, ha dichiarato il presidente tedesco che ha citato la politica comune dell’asilo. “Ci sono da tempo proposte in questo senso – ha dichiarato – da qui possiamo solo esprimere l’aspettativa che ci siano delle decisioni definite per quel che riguarda gli accordi presi”.

“Abbiamo bisogno di regole comuni europee”, ha proseguito il presidente tedesco. “Se dico questo allora bisogna dire, per rispetto della verità, che se noi consideriamo e vogliamo tenere aperti i confini interni dell’Europa allora non abbiamo bisogno non tanto di un dibattito sui titoli, ma ci vuole un dibattito sugli strumenti per fare in modo che i confini interni possano rimanere aperti”, ha aggiunto.

Mattarella da parte sua, ha fatto notare “la perfetta omogeneità” di valutazione del fenomeno migratorio” che non colpisce solo l’Italia ma anche la Germania con altre rotte. “Abbiamo entrambi la percezione che è un fenomeno epocale, che va governato con una visione del futuro non con provvedimenti improvvisati o tampone che risolvono qualche occasione temporanea, ma che esaminino il problema con una visione del futuro coraggiosa e nuova rispetto a un fenomeno così grande. Su questo l’operatività è rimessa ai governi”, ha dichiarato il presidente della Repubblica.

L’amicizia tra Italia e Germania è al suo massimo

Come sottolineato da Mattarella, nell’incontro con Steinmeier è emersa una piena convergenza e una “intensità di rapporti collaborativi tra Germania e Italia che non potrebbe essere a livello migliore”. Per il presidente della Repubblica i due Paesi sono “un livello di cooperazione e amicizia al massimo dell’intensità”.

Questa, secondo Mattarella, “è una caratteristica importante” dato che Italia e Germania, in quanto Paesi fondatori dell’UE, avvertono entrambi “la responsabilità di incentivare, accrescere l’integrazione europea e farla crescere per fare in modo che la casa europea si completi” nella maniera più armonica e più efficace possibile” anche per garantire all’Europa nella comunità internazionale, sempre più contrassegnata da grandi soggetti protagonisti, “una voce autorevole portatrice dei valori di democrazia, pace e tolleranza della civiltà europea”.

Alle parole di Mattarella hanno fatto eco quelle di Steinmeier, secondo cui i rapporti italo-tedeschi si fondano non solo sul piano politico ed economico, ma anche a livello “personale”. “La cura di questi rapporti è una questione di cuore”, ha osservato. “Noi forse non ce ne rendiamo conto di quanta normalità europea sperimentiamo nella nostra quotidianità. Forse in entrambi i Paesi sottovalutiamo l’importanza di una tale normalità”, ha osservato Steinmeier, ricordando che l’amicizia tra i due Paesi viene portata avanti anzitutto dai rapporti da persone “a cui stanno a cuore questi rapporti” perché “sono le persone che caratterizzano i rapporti tra i nostri Paesi”.