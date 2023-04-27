Migrazioni e guerra in Ucraina, l’intervista alla commissaria Johansson

Riflettendo sulla crisi dei rifugiati causata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina e sulla risposta dell’Ue a un anno di distanza, la commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson ha dichiarato ad Euractiv che il mancato utilizzo della direttiva sulla protezione temporanea nel 2015 è stata una “decisione sbagliata”.

“Se più di un anno fa mi aveste chiesto se saremmo stati in grado di gestire una situazione in cui milioni e milioni di rifugiati entrano nell’Ue, avrei dubitato – e invece l’abbiamo fatto”, ha detto Johansson, seduta nel suo ufficio a palazzo Berlaymont.

“Quando sono entrata in carica come commissario, ci trovavamo in una situazione in cui l’intero settore della politica migratoria era bloccato, complesso e molto difficile da gestire. Il mio compito principale, assieme alla presidente della Commissione Von der Leyen, è stato quello di sbloccare la situazione e di trovare un modo per affrontare la gestione dei flussi migratori in modo ordinato”, ha dichiarato.

“Quando è iniziata l’invasione – ricordo che era un giovedì mattina – ci siamo svegliati e abbiamo realizzato che le dimensioni erano maggiori di quanto ci aspettassimo”, ha detto la commissaria, ricordando che 40-50.000 rifugiati ucraini sono entrati nell’Ue soltanto il primo giorno.

Protezione temporanea

Meno di una settimana dopo l’inizio della guerra, l’UE ha attivato per la prima volta la Direttiva sulla protezione temporanea (DPT), uno strumento concepito 20 anni fa per aiutare i rifugiati.

La misura ha permesso agli ucraini di muoversi liberamente all’interno dell’Ue, dando loro il diritto immediato di vivere e lavorare, garantendo anche l’accesso a prestazioni sociali come un alloggio e l’assistenza medica.

In questo modo è stato concesso loro lo status di residenza temporanea senza dover passare attraverso complesse procedure di asilo.

La decisione rapida e unanime di utilizzare la clausola di protezione dei rifugiati è stata notevole, se si considera che la migrazione ha storicamente spaccato l’Ue.

È anche in netto contrasto con gli anni di stallo sulle norme in materia di asilo.

“All’inizio c’è stata esitazione tra gli Stati membri, soprattutto tra quelli più colpiti, che si chiedevano come avrebbe funzionato”, ha detto.

“Mi ricordo anche della crisi dei rifugiati del 2015, quando non abbiamo attivato la direttiva sulla protezione temporanea, una decisione che ritengo sbagliata”, ha aggiunto.

L’UE ha recentemente prorogato la direttiva fino a marzo 2024 e ha lanciato una piattaforma pilota per aiutare gli ucraini a trovare lavoro negli Stati membri.

Lezioni apprese

Alla domanda su quali siano gli insegnamenti tratti dalla gestione dei flussi di rifugiati in Ucraina nell’ultimo anno, Johansson ha risposto che “una delle cose più importanti è stata la creazione immediata della Piattaforma di solidarietà e la collaborazione molto stretta tra gli Stati membri, la Commissione europea e le agenzie del blocco e i partner esterni invitati, come Stati Uniti, Canada e Regno Unito”, ha aggiunto.

“Siamo stati molto precoci nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’enorme rischio della tratta di esseri umani e, a distanza di un anno, sembra che questo sia stato un successo: abbiamo pochissimi casi di tratta di esseri umani, considerando che l’anno scorso abbiamo avuto 16 milioni di ingressi”, ha detto Johansson.

Johansson ha anche sottolineato l’importanza di solide relazioni tra l’Ue, il governo e le autorità ucraine.

“Quando abbiamo fatto proposte come l’adozione della DPT, non abbiamo tenuto conto della possibilità di lavorare con il governo del Paese da cui i rifugiati stanno fuggendo: oggi lo possiamo fare, è una situazione davvero unica, e questo ci ha aiutato molto”, ha aggiunto.

Alla domanda se queste soluzioni possano essere applicate anche in altre crisi migratorie, Johansson ha risposto: “Sicuramente, quando tutti gli Stati membri lavorano insieme, con la commissione, con le nostre agenzie – siamo molto forti – possiamo fare molto, possiamo gestire molto – questa è la lezione più importante che abbiamo imparato”.

Le preoccupazioni rimangono

“I numeri sono stabili da quasi un anno”, ha detto Johansson, pur riconoscendo che “l’alloggio rimane una preoccupazione” per molti Stati membri, poiché molti rifugiati si trovano in grandi città dove potrebbe già esserci carenza.

Tuttavia, rispetto alla scolarizzazione, Johansson ha osservato che gli sforzi hanno prodotto dei successi: gli Stati membri sono stati in grado di accogliere 700-750.000 bambini nelle scuole.

“È davvero sorprendente come gli Stati membri siano riusciti a costruire questa capacità così rapidamente”, ha detto Johansson.

Questo include un numero crescente di adulti che frequentano corsi di formazione professionale e di lingua, con più di 650.000 rifugiati che hanno già trovato un lavoro su 2 milioni in età lavorativa. Inoltre, secondo le stime dell’Ue, 450.000 rifugiati si sono iscritti ai servizi pubblici per l’impiego per cercare lavoro.

Alla domanda se l’Ucraina abbia richiesto aiuti specifici, Johansson ha risposto che questi includono soprattutto il sostegno ai bambini, in particolare a quelli che sono stati rapiti in Russia, e agli orfani di guerra.

Servono più soldi

Alla domanda se l’UE prenderà in considerazione misure finanziarie più incisive per sostenere i Paesi che accolgono i migranti in prima linea, Johansson ha risposto che, sebbene la situazione di emergenza sia passata, il “sostegno finanziario dell’Ue dovrà continuare a lungo termine”.

“Abbiamo già cambiato molto nel bilancio dell’UE – potrebbero essere circa 10 miliardi che sono stati resi disponibili soprattutto attraverso i fondi di coesione”, ha detto Johansson.

“Non è qualcosa che si può fermare e basta, ed è qualcosa che gli Stati membri capiscono”, ha aggiunto.

E dopo, che ne sarà?

“L’altra questione è, ovviamente, il ritorno degli ucraini a casa – è una priorità centrale per il governo ucraino”, ha detto Johansson.

“Perché quello che sta emergendo ora è che molti paesi membri vorrebbero tenere i rifugiati ucraini per soddisfare la domanda nel loro mercato del lavoro, mentre l’Ucraina vorrebbe che rientrassero”.

Nelle ultime settimane, il governo ucraino ha comunicato di voler creare le condizioni necessarie per il ritorno di coloro che sono fuggiti per mettersi in salvo, preoccupato di una “fuga di cervelli” potenzialmente permanente dal Paese.

Un rifugiato ucraino su tre si sente parte della comunità del Paese ospitante. Tuttavia, secondo i risultati dell’Agenzia dell’Ue per i diritti fondamentali (FRA), lo stesso numero desidera tornare a casa.

“È assolutamente necessario continuare a sostenere l’Ucraina con sforzi militari perché Putin non deve vincere – questa è la cosa più importante in assoluto”, ha detto Johansson.

“Quando si parla di dopoguerra, è necessario che Putin abbia perso, perché altrimenti non finirà mai”, ha detto Johansson.