L’UE fornirà alla Tunisia 675 milioni di euro nel 2023 nell’ambito dell’accordo firmato il 16 luglio

La Commissione europea fornirà quest’anno 675 milioni di euro alla Tunisia come parte del nuovo accordo per sostenere l’economia del Paese nordafricano, i progetti intercontinentali e gli sforzi per frenare il traffico di esseri umani, secondo quanto riferito a EURACTIV da un alto funzionario dell’esecutivo di Bruxelles.

L’annuncio relativo all’erogazione di fondi è avvenuto a seguito della firma, domenica 16 luglio, a Tunisi del Memorandum d’intesa UE-Tunisia, con il presidente tunisino Kais Saied, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, la premier Giorgia Meloni e l’omologo olandese Mark Rutte.

I fondi saranno utilizzati per sostenere l’economia in difficoltà della Tunisia, contrastare la migrazione e finanziare progetti per cavi sottomarini in fibra ottica ed elettrici tra l’UE e il Nord Africa.

L’UE e la Tunisia firmano un accordo strategico su migrazione ed economia Domenica (16 luglio) l’Unione europea e la Tunisia hanno firmato un memorandum d’intesa per l’avvio di un “partenariato strategico e globale” su migrazione irregolare, sviluppo economico ed energie rinnovabili.

L’accordo, che include l’assistenza finanziaria, è giunto mentre la Tunisia era sotto …

Il documento stabilisce le basi di un partenariato che copre stabilità macroeconomica, economia e commercio, transizione energetica verde, migrazione e mobilità.

I 675 milioni di euro proverranno dal bilancio dell’UE nell’ambito del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile e comprendono 150 milioni di euro di sostegno diretto al bilancio.

Dei 675 milioni di euro, l’UE stanzierà circa 105 milioni di euro per la gestione delle migrazioni, tra cui la lotta alle “partenze irregolari”, il ritorno degli stranieri in Tunisia nei Paesi di origine, i rimpatri dei tunisini senza permesso di soggiorno attualmente in UE, e il sostegno alla guardia costiera tunisina con nuove attrezzature per le attività di ricerca e soccorso.

“Stiamo incrementando la consegna delle risorse pertinenti e non vediamo l’ora, a partire dalla prossima settimana, di rafforzare la cooperazione nell’area dei rimpatri”, ha affermato il funzionario dell’UE.

Nel memorandum non si fa però alcun riferimento ai 900 milioni di euro che l’UE ha promesso di fornire alla Tunisia se il governo del presidente Saied accetterà il programma di prestito, del valore di 1,5 miliardi di dollari, del Fondo monetario internazionale (Fmi).

Né fa riferimento alle persecuzioni di persone provenienti dall’Africa sub-sahariana in Tunisia, o alle deportazioni di massa all’inizio di luglio da parte della polizia tunisina al confine con la Libia e l’Algeria, documentate da organizzazioni non governative e media.

Gli arrivi dalla Tunisia sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi. Solo nell’ultima settimana, circa 6.500 sono sbarcati in Italia, ha riferito l’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI).

Il memorandum fa riferimento al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, senza però entrare nei dettagli.

L’accordo delineala creazione di un nuovo programma di visti per i cittadini tunisini per consentire loro di lavorare nell’UE nell’ambito della cosiddetta “Talent Partnership”, per promuovere la migrazione legale “qualificata”.

Secondo il sito web della Commissione, il progetto mira a promuovere “la mobilità internazionale reciprocamente vantaggiosa basata su una migliore corrispondenza delle esigenze e delle competenze del mercato del lavoro tra l’UE e i Paesi partner”.

“Inizieremo anche con partnership di talenti. Fornendo ai giovani tunisini opportunità di studio, lavoro o formazione nell’UE. In questo modo acquisiranno competenze nell’UE e acquisiranno nuove competenze che saranno importanti per l’economia tunisina in patria”, ha affermato domenica la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Our teams have worked very hard to deliver rapidly on a strong package, which is an investment in our shared prosperity, stability and in future generations.



It is built on 5 pillars ↓ https://t.co/xYKDk3tisJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2023

La responsabile dell’esecutivo europeo ha anche annunciato la possibilità per i tunisini di studiare in Europa con i fondi Erasmus+.

“Stiamo creando opportunità soprattutto per i giovani, apriremo una finestra in Tunisia nel programma Erasmus+”, ha spiegato von der Leyen.

In pratica, si tratterà di 300 posti per i tunisini in arrivo in Belgio, Francia e Germania nel 2023 e “forse” altri 700 nel 2024 negli stessi Paesi, ha affermato l’alto funzionario della Commissione.

Lo stanziamento di 380 milioni di euro per il progetto del cavo elettrico sottomarino ad alta tensione tra l’Italia e la Tunisia, denominato ELMED, era stato precedentemente approvato alla fine del 2022. Tale stanziamento è stato nuovamente annunciato questa domenica nell’ambito del piano di 675 milioni di euro.

Per quanto riguarda il progetto MEDUSA, un sistema sottomarino di cavi in ​​fibra ottica per collegare la regione del Mediterraneo, l’UE investirà 40 milioni di euro e fornirà sotto forma di prestiti alla Tunisia ulteriori 150 milioni di euro.

“Abbiamo in cantiere buoni progetti, come il cavo sottomarino MEDUSA, che collegherà la Tunisia con l’Europa. Collegherà 11 paesi del Mediterraneo a partire dal 2025”, ha annunciato von der Leyen ai giornalisti.

I prossimi passi

L’attuazione di queste iniziative sarà discussa nel terzo trimestre del 2023, ha affermato il funzionario della Commissione, e prima della fine dell’anno si terrà un Consiglio di associazione UE-Tunisia.

Essendo un accordo politico, il memorandum dovrà essere approvato dai governi nazionali. “Questo viene normalmente fatto all’unanimità”, ha spiegato il funzionario della Commissione.

[A cura di Benjamin Fox/Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo originale.