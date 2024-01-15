L’UE concederà 87 milioni di euro all’Egitto per la gestione della migrazione nel 2024

Nel corso del 2024, l’UE fornirà 87 milioni di euro e nuove attrezzature all’Egitto per un progetto di gestione della migrazione avviato nel 2022, attuato dall’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni e dall’operatore Civipol del ministero dell’Interno francese, hanno confermato a Euractiv tre fonti vicine al dossier.

Gli 87 milioni di euro potrebbero aumentare fino a 110 milioni di euro dopo la prossima riunione del Consiglio di associazione UE-Egitto del 23 gennaio, hanno confermato a Euractiv due fonti.

La Commissione europea sta inoltre conducendo trattative parallele con il Cairo per finanziare altri progetti che riguardano un’ampia gamma di settori, tra cui l’immigrazione, subordinati alle richieste di riforme del Fondo monetario internazionale, ha detto a Euractiv una fonte vicina ai negoziati.

Gli 87 milioni di euro saranno destinati ad aumentare la capacità operativa della marina egiziana e delle guardie di frontiera per la sorveglianza delle frontiere e le operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

Il progetto di gestione della migrazione UE-Egitto è iniziato nel 2022 con 23 milioni di euro iniziali, con ulteriori 115 milioni di euro approvati per il 2023, ha confermato a Euractiv una delle tre fonti.

I fondi per il 2022 e il 2023 sono stati utilizzati per la gestione delle frontiere, attività di lotta al traffico e alla tratta, rimpatri volontari e progetti di reintegrazione.

“Con questi fondi dell’UE, l’OIM [l’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni] sostiene le autorità egiziane attraverso attività di rafforzamento delle capacità che promuovono una gestione delle frontiere basata sui diritti e il rispetto del diritto e degli standard internazionali, anche per quanto riguarda la ricerca e il salvataggio operazioni”, ha detto a Euractiv una fonte ufficiale dell’Agenzia ONU. L’OIM è coinvolta nella formazione e nello sviluppo delle capacità delle autorità egiziane.

L’operatore francese Civipol sta lavorando alla gara d’appalto, alla produzione e alla consegna delle nuove imbarcazioni di salvataggio per la ricerca per il 2024, ha confermato a Euractiv una delle tre fonti.

Tuttavia, secondo il rapporto sulla migrazione 2023 dell’Agenzia per l’asilo dell’UE (EUAA) , dal 2016 non si sono registrate quasi più partenze irregolari dalle coste egiziane, e la maggior parte dei migranti irregolari egiziani diretti verso l’UE è partita dalla Libia.

Allo stesso tempo, negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo di cittadini egiziani che richiedono visti nei paesi dell’UE, afferma il rapporto EUAA, principalmente a causa del deterioramento della situazione interna nel Paese.

L’aggravarsi della crisi in Egitto

L’Egitto, un partner strategico dell’UE, sta attraversando una crisi economica e politica sempre più profonda, con una popolazione di 107 milioni di abitanti che si trova ad affrontare una crescente instabilità e una mancanza di garanzie in materia di diritti umani.

In una lettera indirizzata ai capi di Stato e alle istituzioni dell’UE lo scorso dicembre, la ONG Human Rights Watch ha chiesto all’UE di “garantire che qualsiasi ricalibrazione del suo partenariato con l’Egitto e la relativa assistenza macrofinanziaria fornisca un’opportunità per migliorare le condizioni civili e politiche e i diritti economici del popolo egiziano”.

“Il suo impatto sarà duraturo solo se collegato al progresso strutturale e alle riforme per affrontare gli abusi e l’oppressione del governo, che hanno strangolato i diritti delle persone tanto quanto l’economia del paese”, ha scritto l’ONG.

La crisi dei diritti umani non può essere trattata separatamente dalla crisi economica, ha detto a Euractiv Timothy E. Kaldas, vicedirettore del Tahrir Institute for Middle East Policy. “Le decisioni politiche e le pratiche politiche del regime svolgono un ruolo centrale nel spiegare perché l’economia egiziana è così com’è”, ha affermato.

“Il regime, sfrutta la sua posizione e fa leva sullo Stato egiziano. Ad esempio, obbliga a stipulare contratti con aziende di proprietà del regime per realizzare progetti infrastrutturali che sono estremamente costosi e che non necessariamente contribuiscono al bene pubblico”, ha sostenuto Kaldas, citando la costruzione di città completamente nuove o “nuovi palazzi per il presidente” (Abdel Fattah al Sisi).

Mentre tali progetti stanno arricchendo le élite egiziane, il popolo egiziano è sempre più povero e, in alcuni casi, costretto a lasciare il Paese, ha spiegato Kaldas.

Con un’inflazione di generi alimentari e bevande che supererà il 70% in Egitto nel 2023, la valuta che si trova ad affrontare molteplici shock e crolli riducendo il potere d’acquisto degli egiziani e gli investitori privati ​​che non vedono il paese nordafricano come un buon posto in cui investire, “la situazione è molto desolante”, ha detto l’esperto.

L’indipendenza del settore privato è stata criticata in un rapporto di Human Rights Watch nel novembre 2018. Nel caso di Juhayna Owners, due uomini d’affari egiziani sono stati detenuti per mesi dopo aver rifiutato di cedere le loro azioni nella loro azienda a un’impresa statale.

I recenti eventi al valico di Rafah a Gaza, gli attriti nel Mar Rosso con i ribelli Houthi nello Yemen e la guerra nel paese di confine del Sudan hanno aggravato l’instabilità.

Le passate relazioni UE-Egitto

Durante l’ultimo Consiglio di associazione UE-Egitto del giugno 2022, i due partner hanno delineato un elenco di priorità del partenariato “per promuovere interessi comuni, garantire stabilità a lungo termine e sviluppo sostenibile su entrambe le sponde del Mediterraneo e rafforzare la cooperazione e realizzare il potenziale inespresso della relazione”.

L’elenco delle priorità riguarda un’ampia gamma di settori nei quali l’UE è disposta ad aiutare l’Egitto. Il documento che illustra gli esiti dell’incontro mette in evidenza, tra gli altri, la transizione verso la digitalizzazione, la sostenibilità e l’economia verde, il commercio e gli investimenti, lo sviluppo sociale e la giustizia sociale, l’energia, l’ambiente e l’azione per il clima, la riforma del settore pubblico, la sicurezza e la lotta al terrorismo e l’emigrazione.

