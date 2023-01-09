L’Austria registra un forte calo delle richieste di asilo

Il recente forte calo di richiedenti asilo registrato a metà dicembre e all’inizio di gennaio è stato attribuito dal ministro degli Interni conservatore austriaco alla Serbia, che ha limitato i viaggi di indiani e tunisini.

Nel periodo più intenso, circa 1.000 cittadini indiani a settimana chiedevano asilo in Austria. Ora la cifra è scesa a 300. Uno sviluppo simile è stato osservato per i cittadini tunisini, ha dichiarato il ministero degli Interni.

“Con la forte diminuzione dei richiedenti asilo tunisini e indiani, la stretta sui richiedenti asilo mostra i primi effetti”, ha spiegato domenica il ministro degli Interni austriaco Gerhard Karner, originario della Bassa Austria.

Di fronte alle pressioni dei Paesi dell’UE, dal 1° gennaio Belgrado ha limitato i viaggi dei cittadini indiani e tunisini che in precedenza potevano recarsi in Serbia senza visto. Il governo austriaco si è subito intestato il risultato, come successo del proprio impegno.

“La fine dell’esenzione dal visto per i cittadini indiani e tunisini è una misura importante per limitare il raggio d’azione della criminalità organizzata, ovvero le mafie che trafficano esseri umani”, ha sottolineato Karner. L’inverno e le temperature più basse da soli non possono spiegare la differenza dei numeri, ha sottolineato il ministero degli Interni.

Nel 2022, l’Austria ha registrato circa 100.000 richiedenti asilo non-ucraini e ha arrestato 687 trafficanti, una cifra record.

Puntando su una politica migratoria rigorosa, il partito popolare conservatore ÖVP spera di mantenere il vento a favore per le prossime elezioni del 29 gennaio in Bassa Austria, il più grande Stato del Paese e roccaforte del partito conservatore, che nei sondaggi raggiunge il 40%.

(Nikolaus J. Kurmayer | EURACTIV.de)