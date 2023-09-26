La gestione del fenomeno migratorio continua a divere i Paesi europei

La gestione del fenomeno migratorio continua a dividere i Paesi europei, in particolare i Paesi di primo approdo, come l’Italia o la Grecia, e Stati come la Francia, Germania e Austria, scelti come meta finale per i migranti che sbarcano sulle coste italiane. A ciò si aggiunge il rifiuto dei Polonia e Ungheria, importanti alleati del governo italiano guidato dalla destra, di sostenere un nuovo Patto per asilo e i migranti che prevede anche una forma di “solidarietà obbligatoria” da parte dei 27 Paesi dell’Unione.

Le ultime settimane sono state dominate dallo scontro che ha visto protagoniste Italia, Francia e Germania, con Parigi che ha imposto controlli ai confini con l’Italia, in particolare a Ventimiglia, mentre Berlino ha sospeso il meccanismo di solidarietà volontaria europea per quanto riguarda i richiedenti asilo in arrivo dall’Italia.

Lo scontro con la Francia appare rientrato, soprattutto dopo le parole del presidente francese Emmanuel Macron che in un’intervista rilasciata alla rete televisiva BFM TV ha sottolineato che “sui migranti non possiamo lasciare gli italiani soli”. Parole apprezzate anche da Meloni che in seguito ha avuto un colloquio con Macron martedì in occasione della partecipazione del capo dello Stato francese ai funerali di Stato del presidente emerito Giorgio Napolitano, il giorno dopo la visita a Parigi del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Più tesa, almeno nei toni, la situazione con la Germania, dove Tajani si recherà giovedì per discutere il tema con l’omologa Annalena Baerbock.

A scatenare le tensioni sono state in un primo tempo le parole della ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, che intervistata il 21 settembre dall’emittente ZDF ha sottolineato l’intenzione della Germania di non accogliere altri rifugiati dall’Italia finché Roma non rispetterà le riammissioni del sistema di Dublino. Lo scontro con Roma è proseguito poi con il “caso” relativo al finanziamento da parte del governo tedesco ad alcune Ong – nello specifico Comunità di Sant’Egidio e a Sos Humanity – per progetti di assistenza a favore dei migranti in Italia.

La notizia ha spinto la premier Meloni a indirizzare una lettera al cancelliere tedesco Olaf Scholz, nella quale ha sottolineato che “gli sforzi delle nazioni dell’Ue interessate a fornire un sostegno concreto all’Italia dovrebbero concentrarsi nel costruire soluzioni strutturali al fenomeno migratorio”. Tuttavia, come riportato prima da diversi organi di stampa italiana e poi confermato dal portavoce del ministero degli Esteri tedesco Sebastian Fischer, la decisione relativa al finanziamento di alcune Ong era stata presa nel 2021 e le autorità italiane ne erano a conoscenza.

I tentativi dell’UE di affrontare il fenomeno

In queste settimane l’UE, con in testa la presidente Ursula von der Leyen ha risposto agli appelli dell’Italia, con la responsabile dell’esecutivo europeo che ha visitato insieme al capo del governo italiano l’isola di Lampedusa lo scorso 17 settembre, proponendo un nuovo piano in dieci punti per affrontare il fenomeno. Non solo, durante la sua visita a Praga di martedì, von der Leyen ha annunciato che la Commissione europea proporrà di destinare un fondo aggiuntivo di 15 miliardi di euro ai Paesi che accoglieranno rifugiati.

Il tema dei migranti è stato anche uno dei temi al centro della visita di due giorni in Sicilia condotta la scorsa settimana dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e che ha certificato una solida amicizia tra i due capi di Stato e comunanza di vedute.

Proprio nella conferenza congiunta organizzata al termine della visita, i due presidenti hanno sottolineato la necessità di trovare nuove soluzioni al fenomeno migratorio con una visione verso il futuro, abbandonando un approccio incentrato su soluzioni tampone. Il presidente Mattarella ha definito “preistoria” la Convenzione di Dublino (entrata in vigore nel 1997), mentre l’omologo tedesco, ricordando il contributo della Germania nell’accoglienza dei rifugiati ha sottolineato che vi è “bisogno di regole comuni europee”.

Come ricordato dal presidente della Repubblica federale tedesca, la Germania è il primo Paese europeo per domande di asilo. Secondo dati Eurostat, degli 83.385 richiedenti asilo che hanno presentato domanda di protezione internazionale nei Paesi dell’UE nel giugno 2023 ben 23.190 hanno indicato la Germania, 16.075 la Spagna e 12.745 la Francia, con l’Italia al quarto posto con 10.730.

Il maggior numero di richieste giunge da cittadini siriani (13.150 prime richieste), seguiti dagli afghani (7.775). Un dato confermato anche per quello che riguarda i minori non accompagnati con 980 richieste dalla Siria e 910 dall’Afghanistan. I Paesi dell’Ue che hanno ricevuto il maggior numero di domande di asilo da minori non accompagnati nel giugno 2023 sono stati la Germania (805), seguita da Austria (570) e Paesi Bassi (445).

Lo scontro sui migranti potrebbe rappresentare una “forza disgregante per l’UE”

In un’intervista rilasciata al quotidiano britannico The Guardian e pubblicata lo scorso 22 settembre, l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha affermato che la migrazione potrebbe essere “una forza disgregante per l’Unione europea” a causa delle profonde differenze culturali tra i Paesi europei e della loro incapacità a lungo termine di raggiungere una politica comune.

Come sottolineato dal responsabile della diplomazia europea, il nazionalismo è in aumento in Europa, più a causa del fenomeno migratorio che non per un’ondata di euroscetticismo.

Nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite la premier Giorgia Meloni, il cui partito di destra Fratelli d’Italia è salito al potere proprio sulla scia della controversa retorica dell’aumento dei flussi migratori, ha affermato di voler lanciare “una guerra globale” ai trafficanti di esseri umani, sottolineando in altre dichiarazioni di lottare per evitare che l’Italia diventi “il campo profughi d’Europa”.

“In realtà si temeva che la Brexit fosse un’epidemia. E non lo è stato”, ha dichiarato Borrell. “È stato un vaccino. Nessuno vuole seguire l’uscita degli inglesi dall’Unione Europea.

Mentre per il responsabile della diplomazia UE, è proprio la migrazione “a rappresentare un divario ancora più grande per l’Unione europea. E potrebbe essere una forza dissolvitrice per l’Unione Europea”.

Secondo Borrell, nonostante la creazione di una frontiera esterna comune, “finora non siamo riusciti a concordare una politica migratoria comune”, ha affermato, a causa di profonde differenze culturali e politiche all’interno dell’UE: “Ci sono alcuni membri dell’Unione Europea che sono in stile giapponese – non vogliamo mescolarci. Non vogliamo migranti. Non vogliamo accettare persone dall’esterno. Vogliamo la nostra purezza”.

Per Borrell, il paradosso è che “l’Europa ha bisogno dei migranti perché abbiamo una crescita demografica bassa. Se vogliamo sopravvivere dal punto di vista lavorativo, abbiamo bisogno dei migranti”.