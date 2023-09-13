La Germania sospende l’ammissione volontaria di richiedenti asilo dall’Italia

Secondo il quotidiano tedesco Die Welt, il governo tedesco avrebbe sospeso temporaneamente l’ammissione volontaria dei richiedenti asilo provenienti dall’Italia. Il quotidiano cita fonti del ministero dell’Interno di Berlino, sottolineando che questa misura è stata presa a causa della “elevata pressione migratoria verso la Germania” e della sospensione dei “trasferimenti previsti dalla Convenzione di Dublino”.

Le fonti del ministero hanno riferito che comunque continueranno ad essere ammessi i migranti già accolti in passato.

Alla base della sospensione vi sarebbe il rifiuto italiano di consentire trasferimenti dalla Germania previsti dalla Convenzione di Dublino.

In base all’attuale legge sull’asilo della UE, i richiedenti asilo che viaggiano in un altro Paese della UE senza permesso dovrebbero generalmente essere rimandati nel Paese di primo ingresso.

Con una lettera del 5 dicembre 2022, l’Italia ha informato gli altri Stati membri della UE dell’intenzione di annullare i trasferimenti per presunti motivi tecnici e per mancanza di capacità di accoglienza.

Il “meccanismo volontario di solidarietà” sospeso era un progetto di distribuzione temporanea avviato dal ministro federale degli Interni Nancy Faeser (SPD) insieme al suo omologo francese a livello UE con l’obiettivo di distribuire 10.000 richiedenti asilo provenienti dai principali Paesi di arrivo, soprattutto dall’Italia.

Dati i pochi Paesi che volevano partecipare in modo significativo, l’obiettivo è stato ridotto a 8.000 persone e in base a dati UE sono stati distribuiti circa 2.500 persone in Germania e Francia.

La notizia non ancora confermata da Berlino giunge mentre nella mattinata di martedì (13 settembre) il porto di Lampedusa ha assistito a una serie di sbarchi oltre 40 sbarchi, dopo che il giorno precedente erano state ben 51 le navi con a bordo migranti sbarcate, trasportando 1.993 persone.

Gran parte delle navi e barchini provenivano dal porto tunisino di Sfax. I migranti provenivano soprattutto da Nigeria, dalla Sierra Leone, dal Sudan, dal Ciad, dalla Tunisia, dalla Guinea o dal Camerun.

[A cura di Simone Cantarini]