Il Mediatore europeo O’Reilly denuncia la dipendenza di Frontex dai Paesi dell’UE per le operazioni marittime

L’agenzia europea per le frontiere Frontex non è in grado di “adempiere ai propri obblighi in materia di diritti fondamentali” a causa della sua dipendenza dagli Stati membri dell’UE quando una barca di migranti è in pericolo, ha evidenziato il mediatore civico europeo (Ombudsman) Emily O’Reilly in un rapporto a seguito di un’indagine sulle operazioni di Frontex in mare.

Il rapporto di O’Reilly è stato pubblicato mercoledì (28 febbraio) e si basa sull’indagine iniziata lo scorso luglio, dopo una tragedia vicino alla città costiera greca di Pylos, dove una barca con circa 700 migranti è affondata e circa 600 persone sono annegate.

Le autorità greche stanno indagando sulla vicenda, mentre organizzazioni della società civile e inchieste giornalistiche hanno suggerito che la guardia costiera greca potrebbe aver provocato l’affondamento. La guardia costiera ha negato ogni addebito.

Secondo il diritto internazionale, qualsiasi imbarcazione in pericolo in mare deve essere assistita e salvata nel più breve tempo possibile e i sopravvissuti devono essere sbarcati nel luogo sicuro più vicino.

A causa dell’elevata pressione politica sulla migrazione e sulle operazioni in mare, negli ultimi dieci anni i paesi dell’UE sono stati sempre più riluttanti a conformarsi alle operazioni di ricerca e salvataggio (SAR) nel Mediterraneo.

Secondo il rapporto Frontex sull’incidente di Pylos, pubblicato da Euractiv, le autorità greche non sono riuscite a dichiarare in tempo un’operazione SAR e a non dispiegare un numero sufficiente di risorse per salvare le persone a bordo dell’Adriana.

In generale, O’Reilly ha denunciato la mancanza di un adeguato sistema di indagine a livello comunitario che possa verificare in modo indipendente se vi sia una mancanza di rispetto del diritto internazionale quando si tratta di operazioni di ricerca e salvataggio (SAR) in acque internazionali.

“Mentre il difensore civico greco sta indagando sulle azioni della guardia costiera greca, non esiste un unico meccanismo di responsabilità a livello UE che possa indagare in modo indipendente sul ruolo delle autorità greche, sul ruolo di Frontex e sul ruolo della Commissione europea, che è responsabile per garantire il rispetto delle disposizioni sui diritti fondamentali previste dai trattati dell’UE”, ha scritto O’Reilly.

Un’altra grave critica è stata rivolta a Frontex per la sua mancanza di “linee guida interne sull’emissione di segnali di emergenza”, ha affermato il difensore civico dell’UE.

Il rapporto sull’incidente di Pylos, così come il rapporto su un altro naufragio vicino alla città italiana di Cutro nel febbraio 2023, hanno evidenziato la necessità di una procedura chiara e standardizzata per tutti i tipi di intercettazione e successivi segnali di emergenza.

“L’indagine ha inoltre dimostrato che Frontex non ha linee guida interne sull’emissione di segnali di emergenza (chiamate Mayday) e che non si riesce a garantire che gli osservatori dei diritti fondamentali di Frontex siano sufficientemente coinvolti nel processo decisionale sulle emergenze marittime”, ha affermato O’Reilly.

Frontex emette un Mayday quando una barca sta affondando. Se un’imbarcazione di migranti non è sull’orlo del naufragio, Frontex comunica solo l’intercettazione con tutte le informazioni rilevanti, come è avvenuto nel caso di Cutro, inizialmente classificato dalle autorità italiane come “non un caso di pericolo” a causa della velocità regolare dell’imbarcazione.

Tuttavia, il rapporto sull’incidente Frontex pubblicato da Euractiv ha evidenziato che questo tipo di casi possono degenerare rapidamente, provocando molteplici vittime, come è accaduto a Cutro, dove sono annegate 94 persone.

Secondo il diritto internazionale, le autorità nazionali hanno il diritto di classificare un’operazione come ricerca e salvataggio o qualcos’altro, ad esempio un’operazione di polizia.

Cutro: Le autorità italiane ritenevano la barca di migranti "non di particolare interesse" prima del naufragio Le autorità italiane nella sala di monitoraggio di Frontex a Varsavia hanno valutato come “non di particolare interesse” l’avvistamento dell’imbarcazione di migranti affondata vicino a Cutro, in Calabria, lo scorso febbraio.

Nelle prime ore del 26 febbraio 2023, un’imbarcazione con a …

Reagendo al rapporto di O’Reilly, un portavoce di Frontex ha detto a Euractiv che l’agenzia “rispetta rigorosamente il suo mandato, che non include il coordinamento degli sforzi di salvataggio – una responsabilità che spetta ai centri nazionali di coordinamento dei soccorsi”.

“Questi centri possiedono una conoscenza completa e una supervisione delle operazioni di salvataggio all’interno delle loro giurisdizioni. In ogni caso in cui le nostre risorse rilevano potenziali situazioni di pericolo, allertiamo tempestivamente le autorità competenti”.

L’eurodeputata socialista tedesca Birgit Sippel, relatrice del Parlamento per una parte del patto migratorio dell’UE, ha dichiarato a Euractiv che l’inchiesta “conferma le nostre preoccupazioni di lunga data sui problemi strutturali e sistemici di Frontex e per alcuni aspetti solleva più domande che risposte”.

“Sosteniamo la richiesta di una commissione d’inchiesta indipendente per fornire un quadro più chiaro dei fatti che circondano questa tragedia”, ha affermato.

Il Partito popolare europeo (PPE), di centrodestra, il più grande gruppo politico al Parlamento europeo, ha rifiutato di commentare la questione in questa fase.

