I 27 ambasciatori dell’UE danno il via libera al Patto UE sulla migrazione

Il comitato che riunisce i rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Unione europea – COREPER – ha dato il via libera al Patto sulla migrazione, approvando i cinque atti legislativi di cui è composto.

Secondo quanto riferisce una nota del Consiglio dell’Unione europea, i documenti ora verranno trasmessi al Parlamento europeo per l’adozione nella plenaria di aprile.

Nel caso in cui il Parlamento adottasse i testi, la Presidenza iscriverà il punto nell’agenda del Consiglio per l’approvazione formale.

“Gli Stati membri hanno confermato oggi il loro impegno a migliorare il sistema europeo di asilo e migrazione: le nuove norme renderanno più efficace il sistema e aumenteranno la solidarietà tra gli Stati membri”, ha detto Nicole de Moor, ministra belga per la Migrazione.

“La Presidenza belga ha lavorato duramente nelle ultime settimane per chiarire i dettagli tecnici rimasti: siamo felici di essere riusciti in questo compito e di aver ottenuto il sostegno degli Stati membri”, ha continuato.

“Lo meritano i cittadini europei e le persone che cercano protezione in Europa, perché questo accordo cambierà radicalmente il modo in cui gestiamo la migrazione e l’asilo sul campo, alle frontiere e all’interno dei nostri territori”, ha affermato de Moor.

La politica belga ha voluto però mettere in guardia sul fatto che l’accordo “non cambierà la situazione sul campo dal primo giorno successivo alla sua adozione”. “Ora dobbiamo impegnarci a fondo per attuare ciò che abbiamo deciso”, ha affermato.

Le cinque leggi del patto UE

Le cinque leggi dell’UE del patto toccano tutte le fasi della gestione dell’asilo e della migrazione.

L’aggiornamento del regolamento Eurodac (la banca dati delle impronte digitali dell’UE) consentirà di affrontare meglio i movimenti irregolari e monitorare i percorsi dei richiedenti asilo e delle persone in situazione irregolare in tutta l’UE.

Lo scopo del regolamento sullo screening è rafforzare i controlli sulle persone alle frontiere esterne. Garantisce inoltre una rapida identificazione della procedura corretta – come il ritorno nel paese di origine o l’avvio di una procedura di asilo – quando una persona entra nell’UE senza soddisfare le giuste condizioni di ingresso.

Il regolamento sulla procedura di asilo (APR) stabilisce una procedura comune che gli Stati membri devono seguire quando le persone chiedono protezione internazionale. Semplifica le disposizioni procedurali e stabilisce standard per i diritti dei richiedenti asilo. Introduce una procedura di frontiera obbligatoria, con l’obiettivo di valutare rapidamente alle frontiere esterne dell’UE se le domande di asilo sono infondate o inammissibili.

Il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (AMMR) sostituirà l’attuale regolamento Dublino. Inoltre, stabilisce le norme che determinano quale Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo.

Per bilanciare l’attuale sistema in base al quale pochi Stati membri sono responsabili della stragrande maggioranza delle domande di asilo, verrà istituito un nuovo meccanismo di solidarietà.

Le nuove norme combinano la “solidarietà obbligatoria” per sostenere gli Stati membri che non riescono a far fronte al numero di arrivi irregolari nel loro territorio con “la flessibilità” per gli Stati membri per quanto riguarda la scelta dei loro contributi

La quinta parte del Patto è una nuova legge che stabilisce un quadro che consente agli Stati membri di affrontare situazioni di crisi nel campo dell’asilo e della migrazione.

Secondo il nuovo regolamento, gli Stati sarebbero autorizzati a modificare alcune norme, ad esempio relative alla registrazione delle domande di asilo o alla procedura di asilo alla frontiera. D’altro canto, questi Paesi potrebbero richiedere misure di solidarietà e sostegno all’UE e ai suoi Stati membri.

Condizioni di accoglienza, qualificazione e reinsediamento

Il comitato dei rappresentanti permanenti ha dato il via libera anche a tre leggi in materia di asilo e migrazione sulle quali Consiglio e Parlamento avevano già raggiunto un accordo nel 2022.

Queste tre leggi comprendono una revisione della direttiva sulle condizioni di accoglienza, un aggiornamento del regolamento sulle qualifiche e un regolamento che istituisce un Quadro di reinsediamento dell’UE.

È stato inoltre approvato un regolamento sulle frontiere di ritorno che consente l’applicazione del patto a quei paesi europei con norme Schengen diverse.

La drammatica situazione dei centri per migranti

Il voto da parte dei rappresentanti dei Paesi UE giunge mentre continuano le denunce per le drammatiche condizioni in cui vengono detenuti i migranti nei centri di accoglienza, in particolare in Grecia e Italia.

Due organizzazioni non governative (ONG) europee hanno denunciato questo mercoledì in Grecia che nel nuovo centro di accoglienza sull’isola greca di Samos, finanziato dall’UE, le condizioni di vita sono “vergognose” per migliaia di immigrati e richiedenti asilo.

In una dichiarazione congiunta, la greca Refugee Support Aegean (RSA) e la tedesca PRO ASYL sottolineano che nel cosiddetto “centro ad accesso controllato” di quest’isola dell’Egeo orientale non c’è abbastanza acqua potabile né beni di prima necessità, come sapone e assorbenti, vestiti e scarpe.

“Sono quattro giorni che non mi lavo e quando c’è l’acqua fa molto freddo. L’acqua calda non è sempre disponibile. Aspettiamo giorni per lavarci e pulirci”, dice uno dei richiedenti asilo, citato dalle ONG nella loro dichiarazione congiunta.

“Un’organizzazione ci ha regalato delle pantofole di plastica e abbiamo camminato con quelle. Non ci sono abbastanza vestiti per i bambini piccoli o pannolini per tutte le età”, ha detto un altro migrante che si trova nel centro con la sua famiglia.

In Italia invece, lo scorso 4 febbraio un giovane gambiano di 21 anni è stato trovato morto suicida all’interno del centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria a Roma. La morte del giovane ha provocato una rivolta e l’apertura di un’inchiesta per istigazione al suicidio e suscitato un acceso dibattito sull’utilità e opportunità dei centri per il rimpatrio.

La protesta da parte dei residenti nel CPR ha provato due feriti tre feriti tra le forze dell’ordine e portato all’arresto di 14 persone per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, devastazione e saccheggio, incendio doloso.

La situazione è stata denunciata anche dalla segretaria del Partito democratico (PD/S&d) Elly Schlein che intervenendo giovedì (8 febbraio) al convegno “Emergenza carcere, la svolta necessaria” ha affermato che “è una situazione drammatica quella che si vive nei CPR, luoghi che sono un limbo”.

“Non sono cittadini di serie b né persone di serie b e noi chiederemo con tutte le nostre forze la chiusura del CPR di ponte Galeria”, ha affermato la segretaria Dem.