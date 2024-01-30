Cutro: Le autorità italiane ritenevano la barca di migranti “non di particolare interesse” prima del naufragio

Le autorità italiane nella sala di monitoraggio di Frontex a Varsavia hanno valutato come “non di particolare interesse” l’avvistamento dell’imbarcazione di migranti affondata vicino a Cutro, in Calabria, lo scorso febbraio.

Nelle prime ore del 26 febbraio 2023, un’imbarcazione con a bordo circa 200 migranti è affondata al largo delle coste calabresi, nel sud Italia, mentre cercava di sbarcare sulla costa della località balneare Steccato di Cutro.

Il naufragio ha causato la morte di almeno 94 persone a bordo, per lo più provenienti dall’Afghanistan, e ha sollevato interrogativi sulle modalità di risposta di Frontex, l’agenzia di frontiera dell’UE, e della guardia costiera italiana.

Sei giorni dopo l’incidente, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva dichiarato alla stampa che “nessuna comunicazione di emergenza è arrivata alle nostre autorità da Frontex. Non siamo stati avvertiti che questa barca rischiava di affondare”.

Anche il rapporto sull’incidente di Frontex, ottenuto da Euractiv, suggerisce che le autorità italiane presenti nella sede di Varsavia hanno indicato all’agenzia UE, al momento dell’avvistamento, che il caso non era un’emergenza.

L’Ufficio per i diritti fondamentali, che monitora l’attuazione degli obblighi di Frontex in materia di diritti fondamentali, ha scritto nel rapporto che casi come questo “possono degenerare rapidamente in un’emergenza” e ha affermato che “un attento monitoraggio, o addirittura l’assistenza da parte delle [autorità] italiane in tali casi [è] imperativo”.

Le procedure di frontex prevedono che, quando un’imbarcazione viene intercettata in acque internazionali, l’intercettatore comunichi a tutte le autorità competenti – di solito gli Stati più vicini alla zona di intercettazione – le caratteristiche dell’imbarcazione avvistata. Poi, l’autorità nazionale competente, in coordinamento con le altre, decide come classificare il caso e quale tipo di operazione effettuare.

La notte del 25 febbraio – poche ore prima che l’imbarcazione affondasse – un aereo di Frontex aveva intercettato l’imbarcazione e le informazioni sull’avvistamento erano arrivate alla Sala di monitoraggio europeo nella sede dell’agenzia di frontiera dell’UE.

Secondo il rapporto sull’incidente di Frontex, ottenuto da Euractiv, un addetto della Guardia di Finanza italiana e uno della Guardia Costiera italiana si trovavano nella sede di Frontex a Varsavia all’interno della Sala di monitoraggio europeo quando l’imbarcazione è stata intercettata.

Secondo il rapporto, i due rappresentanti italiani svolgevano la funzione di collegamento rispettivamente con il Centro di coordinamento internazionale (ICC) di Roma e con il Centro italiano di coordinamento del soccorso marittimo (MRCC), “con i quali vi sono scambi costanti, spesso per telefono”.

Tuttavia, “nessuno dei due [rappresentanti italiani presenti nella sala] ha comunicato al team leader della Sala di monitoraggio europea che il caso era di particolare interesse”, spiega il rapporto.

Euractiv non è riuscita a contattare l’addetto presente nella Sala di monitoraggio europea in quel momento perché è rimasto anonimo per motivi di sicurezza.

Cronologia degli eventi

La notte del 25 febbraio, l’aereo di Frontex intercettò l’imbarcazione. Secondo i segnali termici, l’imbarcazione “avrebbe potuto trasportare un gran numero di persone”, aveva dichiarato all’epoca un funzionario di Frontex a Euractiv. L’aereo è dovuto tornare alla base dopo pochi minuti a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Al momento dell’avvistamento, l’imbarcazione stava navigando normalmente a circa sei nodi con mare a forza 4 (in una scala che va da 1 a 7, forza 4 significa onde tra 1,25 e 2,5 metri). Il rapporto di avvistamento è stato inviato da Frontex alle autorità italiane 30 minuti dopo l’intercettazione.

Tuttavia, il caso è stato valutato come una situazione di “non emergenza” nella sala di monitoraggio europea della sede di Varsavia di Frontex, soprattutto a causa della “navigazione regolare”.

Dopo l’intercettazione, le autorità italiane, responsabili di decidere se avviare un’operazione di ricerca e salvataggio (SAR), hanno effettuato un pattugliamento di polizia, inviando nella zona due navi della Guardia di Finanza.

Tuttavia, queste sono dovute rientrare in porto a causa del mare mosso, come dichiarato dalle autorità in un comunicato stampa dopo il naufragio.

Durante la notte, il quartier generale di Frontex è riuscito a intercettare una chiamata satellitare dell’imbarcazione di migranti verso la Turchia. In seguito, l’agenzia di frontiera dell’UE ha passato il numero alle autorità italiane, si legge nel rapporto.

Nelle prime ore del 26 febbraio, l’imbarcazione è affondata perché ha urtato un punto invisibile e poco profondo dell’acqua, dopodiché sono iniziate le operazioni SAR.

Questioni aperte

L’Ufficio per i diritti fondamentali di Frontex ha chiesto alle autorità italiane i dettagli delle misure adottate dopo l’avvistamento, senza ricevere alcuna risposta.

“L’Ufficio per i diritti fondamentali di Frontex non ha potuto analizzare e commentare le misure adottate dalle autorità italiane dopo aver ricevuto le informazioni sull’avvistamento”, spiega il rapporto.

L’ufficio ha raccomandato all’agenzia di “rivedere il modello di rapporto di avvistamento con sezioni specifiche per garantire la compilazione standardizzata da parte dei diversi capi squadra e la completezza delle informazioni per un SAR efficace”.

Nei giorni successivi al naufragio, la notizia ha occupato le prime pagine di diversi media italiani e internazionali, con il ritrovamento dei corpi dei morti sulla costa di Cutro.

Nel frattempo, la Procura di Cutro ha avviato un’indagine, tuttora in corso.

